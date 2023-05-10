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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230510/yunan-general-hristou-ukrayna-genel-bir-taarruz-icin-gereken-imknlara-sahip-degil-1070924028.html
Yunan General Hristou: Ukrayna genel bir taarruz için gereken imkânlara sahip değil
Yunan General Hristou: Ukrayna genel bir taarruz için gereken imkânlara sahip değil
Yunanistan-Rusya Birliği Genel Sekreteri, Yunanistan Kırım Dostları Cemiyeti Başkanı Emekli Tümgeneral Pavlos Hristou, Ukrayna’nın genel bir taarruz için... 10.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-10T22:48+0300
2023-05-10T22:48+0300
ukrayna krizi
ukrayna
rusya
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Hristou, Sputnik'e yaptığı açıklamada “Çatışmalar güneyde, sınırlı bir alan içerisinde yaşanıyor. Bu nedenle Ukrayna hala direniyor. Ama bu dar alan, büyük bir savaş alanına kadar genişlerse Ukrayna ordusu karşılık veremeyecek” ifadelerini kullandı.İkinci bir cephe açılırsa Ukrayna’nın, Batı’nın desteğine rağmen direnemeyeceğini söyleyen Hristou, “Bir noktada, bir karşı taarruz başlatabilirler. Ancak Ukrayna’nın tüm cephelerde genel bir taarruz başlatması mümkün değil. Böyle bir taarruz olamaz. Çünkü Ukrayna’nın askeri mekanizması bu tür yeteneklere sahip değil” dedi.Yunan general, Ukrayna’nın bir an önce Rusya’yla barış anlaşması için müzakere masasına oturması gerektiğini kaydetti.‘Yunanistan’ın Ukrayna’ya S-300 vermesi kabul edilemez’Yunanistan’ın elindeki S-300 hava savunma füze sistemini Ukrayna’ya vermesinin kabul edilemez olduğunu söyleyen Hristou, “Her şeyden önce, ülkeler arasında, bir ülkede üretilen silahın yurt dışında kullanılması için üreticiden lisans alınmasını gerektiren hükümetler arası anlaşma var. İkincisi de S-300'ler Yunan hava savunmasının büyük bölümünü oluşturuyor ve hiçbir koşulda Yunanistan’dan çıkarılmamalı” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230509/abd-ukrayna-ordusu-basarili-taarruz-icin-her-sey-aldi-1070866398.html
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ukrayna, rusya, yunanistan, s-300

Yunan General Hristou: Ukrayna genel bir taarruz için gereken imkânlara sahip değil

22:48 10.05.2023
© AFP 2023Ukrayna ordusu
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2023
© AFP 2023
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Yunanistan-Rusya Birliği Genel Sekreteri, Yunanistan Kırım Dostları Cemiyeti Başkanı Emekli Tümgeneral Pavlos Hristou, Ukrayna’nın genel bir taarruz için gereken imkanlara sahip olmadığını ifade etti.
Hristou, Sputnik'e yaptığı açıklamada “Çatışmalar güneyde, sınırlı bir alan içerisinde yaşanıyor. Bu nedenle Ukrayna hala direniyor. Ama bu dar alan, büyük bir savaş alanına kadar genişlerse Ukrayna ordusu karşılık veremeyecek” ifadelerini kullandı.
İkinci bir cephe açılırsa Ukrayna’nın, Batı’nın desteğine rağmen direnemeyeceğini söyleyen Hristou, “Bir noktada, bir karşı taarruz başlatabilirler. Ancak Ukrayna’nın tüm cephelerde genel bir taarruz başlatması mümkün değil. Böyle bir taarruz olamaz. Çünkü Ukrayna’nın askeri mekanizması bu tür yeteneklere sahip değil” dedi.
Yunan general, Ukrayna’nın bir an önce Rusya’yla barış anlaşması için müzakere masasına oturması gerektiğini kaydetti.

‘Yunanistan’ın Ukrayna’ya S-300 vermesi kabul edilemez’

Yunanistan’ın elindeki S-300 hava savunma füze sistemini Ukrayna’ya vermesinin kabul edilemez olduğunu söyleyen Hristou, “Her şeyden önce, ülkeler arasında, bir ülkede üretilen silahın yurt dışında kullanılması için üreticiden lisans alınmasını gerektiren hükümetler arası anlaşma var. İkincisi de S-300'ler Yunan hava savunmasının büyük bölümünü oluşturuyor ve hiçbir koşulda Yunanistan’dan çıkarılmamalı” ifadelerini kullandı.
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