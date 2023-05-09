https://sputniknews.com.tr/20230509/abd-ukrayna-ordusu-basarili-taarruz-icin-her-sey-aldi-1070866398.html
ABD: Ukrayna ordusu başarılı taarruz için her şey aldı
ABD: Ukrayna ordusu başarılı taarruz için her şey aldı
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna’nın başarılı taarruz için gereken tüm silahları aldığını ifade etti. 09.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-09T22:46+0300
2023-05-09T22:46+0300
2023-05-09T22:46+0300
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abd
antony blinken
ukrayna
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İngiliz mevkidaşı James Cleverly ile ortak basın toplantısında “Defalarca söylediğim gibi söz konusu sadece silah değil, aynı zamanda eğitim de. Başarı için doğru planlara sahip olmaları elbette çok önemli. Tahminime göre, başarılı olmaya devam etmek için bu yönde ihtiyaç duydukları her şeye sahipler” diye konuştu.‘Patriot artık Ukrayna’da’Bu arada ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Patriot hava savunma sisteminin artık Ukrayna’ya teslim edildiğini doğruladı.Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder, basın mensuplarına yaptığı açıklamada “Patriot sistemi artık Ukrayna’da” dedi.Daha önce Politico, kaynaklara dayandırdığı haberinde, Patriot hava savunma sisteminin ve bu sistemi kullanma eğitimini alan Ukraynalı askerlerin Ukrayna’ya geldiğini bildirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230509/abd-ukrayna-icin-12-milyar-dolarlik-yeni-askeri-yardim-paketi-acikladi-1070850182.html
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abd, antony blinken, ukrayna, patriot
abd, antony blinken, ukrayna, patriot
ABD: Ukrayna ordusu başarılı taarruz için her şey aldı
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna’nın başarılı taarruz için gereken tüm silahları aldığını ifade etti.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İngiliz mevkidaşı James Cleverly ile ortak basın toplantısında “Defalarca söylediğim gibi söz konusu sadece silah değil, aynı zamanda eğitim de. Başarı için doğru planlara sahip olmaları elbette çok önemli. Tahminime göre, başarılı olmaya devam etmek için bu yönde ihtiyaç duydukları her şeye sahipler” diye konuştu.
‘Patriot artık Ukrayna’da’
Bu arada ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Patriot hava savunma sisteminin artık Ukrayna’ya teslim edildiğini doğruladı.
Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder, basın mensuplarına yaptığı açıklamada “Patriot sistemi artık Ukrayna’da” dedi.
Daha önce Politico, kaynaklara dayandırdığı haberinde, Patriot hava savunma sisteminin ve bu sistemi kullanma eğitimini alan Ukraynalı askerlerin Ukrayna’ya geldiğini bildirmişti.