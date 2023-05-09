https://sputniknews.com.tr/20230509/abd-ukrayna-ordusu-basarili-taarruz-icin-her-sey-aldi-1070866398.html

ABD: Ukrayna ordusu başarılı taarruz için her şey aldı

ABD: Ukrayna ordusu başarılı taarruz için her şey aldı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna’nın başarılı taarruz için gereken tüm silahları aldığını ifade etti. 09.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-09T22:46+0300

2023-05-09T22:46+0300

2023-05-09T22:46+0300

ukrayna krizi

abd

antony blinken

ukrayna

patriot

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/07/10/1058788062_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_98caea12b2d7b9a6d0de9e6800275c41.jpg

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İngiliz mevkidaşı James Cleverly ile ortak basın toplantısında “Defalarca söylediğim gibi söz konusu sadece silah değil, aynı zamanda eğitim de. Başarı için doğru planlara sahip olmaları elbette çok önemli. Tahminime göre, başarılı olmaya devam etmek için bu yönde ihtiyaç duydukları her şeye sahipler” diye konuştu.‘Patriot artık Ukrayna’da’Bu arada ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Patriot hava savunma sisteminin artık Ukrayna’ya teslim edildiğini doğruladı.Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder, basın mensuplarına yaptığı açıklamada “Patriot sistemi artık Ukrayna’da” dedi.Daha önce Politico, kaynaklara dayandırdığı haberinde, Patriot hava savunma sisteminin ve bu sistemi kullanma eğitimini alan Ukraynalı askerlerin Ukrayna’ya geldiğini bildirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230509/abd-ukrayna-icin-12-milyar-dolarlik-yeni-askeri-yardim-paketi-acikladi-1070850182.html

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, antony blinken, ukrayna, patriot