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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230510/turkiyedeki-secimler-icin-avrupada-kurulan-sandiklarin-tamaminda-oy-verme-islemi-sona-erdi-1070869846.html
Türkiye'deki seçimler için Avrupa'da kurulan sandıkların tamamında oy verme işlemi sona erdi
Türkiye'deki seçimler için Avrupa'da kurulan sandıkların tamamında oy verme işlemi sona erdi
Türkiye'de 14 Mayıs'ta düzenlenecek Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Almanya, Avusturya, Fransa, Lüksemburg ve Danimarka'da da oy... 10.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-10T00:35+0300
2023-05-10T00:37+0300
2023 türkiye seçimleri
avrupa
seçim
sandık
oy
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Seçimler kapsamında sınır kapılarında oy verme işlemi 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam ederken yurtdışı seçmen için 27 Nisan'da başlayan oy verme işlemi 9 Mayıs'ta sona erdi.Bu çerçevede Avrupa'da daha önce kapanan sandıklara ilaveten Almanya, Avusturya, Fransa, Lüksemburg ve Danimarka'da da oy verme işlemi tamamlandı.AlmanyaTürkiye dışında yaklaşık 1.5 milyonla en çok seçmenin bulunduğu Almanya'da 27 Nisan'da başlayan oy kullanma işlemi yerel saatle 21.00'de sona erdi.Almanya'da Berlin, Köln, Hamburg, Hannover, Münster, Essen, Düsseldorf, Mainz, Frankfurt, Karlsruhe, Stuttgart, Münih ve Nürnberg kentlerinde bulunan oy kullanma merkezlerine gelen vatandaşlar, 13 gün boyunca yerel 09.00-21.00 saatlerinde oylarını kullandı.Oy kullanma işleminin ardından oy kullanılan zarfların yanı sıra boş pusulaların konulduğu torbalar mühürlendi.Oy pusulaları, yarın haya yoluyla Türkiye'ye gönderilecek.AvusturyaYaklaşık 111 bin seçmenin bulunduğu Avusturya’da Viyana, Salzburg ve Bregenz başkonsolosluklarında oy verme işlemi sona erdi.Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, sandıklarda oy kullanma işlemlerinin sona ermesinin ardından seçim sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.Ceyhun, seçimlere yoğun ilgi gösteren Avusturya’daki seçmenlere teşekkür ederek, seçmenlerin Avusturya’da çok güzel bir demokrasi örneği verdiklerini ifade etti.Seçmenler, sandık görevlileri ve parti temsilcilerinin bu 13 günlük zaman zarfında tam bir ahenk içerisinde hareket ettiklerini belirten Ceyhun, Türkiye’ye yakışır bir şekilde geçen bu süreçte, seçmenlerin Viyana, Salzburg ve Bregenz başkonsolosluklarının yanı sıra ilk defa sandık kurulan Linz, Graz ve Innsbruck kentlerinde oy kullanma imkanı bulduğunu hatırlattı.Ceyhun, "Türk seçmenler, gerçekten bir kez daha demokrasilerine sahip çıktıklarını, ülkelerine yönelik üzerlerine düşen vatandaş ve seçmen sorumluluğunun bilincinde olduklarını mükemmel bir şekilde kanıtladı." dedi.Avusturya genelinde 62 bin 349 seçmenin sandık başına gittiğini aktaran Ceyhun, bu da yaklaşık yüzde 56’lık bir katılım anlamına geldiğini söyledi.Türkiye’nin Viyana Başkonsolosu Cafer Mert Özmert, Almanya'nın Münih kentine yakın 8 dış temsilciliklerde bulunan oy pusulalarının buradaki havalimanına sabah iniş yapacak Türk Hava Yolları (THY) uçağına taşınacağını dile getirdi.Özmert, "Bizler yarın sabah Münih'e inecek uçağa, oy (pusulalarının bulunduğu) torbalarını yetiştirmek üzere bugün takriben gece yarısı yola çıkacağız. Ve inşallah sağ salim Münih'e vardıktan sonra da oy torbalarını, oradaki komisyona teslim edeceğiz." ifadesini kullandı.FransaToplam 397 bin 86 Türk seçmenin kayıtlı olduğu Fransa'da oy verme işlemi Paris, Strazburg, Lyon, Nantes, Bordo ve Marsilya kentlerinde yerel saatle 21.00'de tamamlandı.İlk defa bu yıl İngre, Mulhouse ve Clermont-Ferrand kentlerinde de Türk seçmenler 29 Nisan-1 Mayıs'ta 3 gün boyunca oy kullanabildi.Yurt dışında en çok Türk seçmenin bulunduğu 2. ülke konumundaki Fransa'daki oy pusulaları, yarın hava yoluyla Türkiye'ye gönderilecek.Türkiye’nin Paris Başkonsolosu Serdar Belentepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının bulunduğu ülkelerde oy kullanmalarının önemine dikkati çekerek, bu hakkın 2014’ten bu yana vatandaşlara tanındığını hatırlattı.Belentepe, 13 gündür yerel saatle 09.00-21.00'de sandıkların açık kaldığını ve vatandaşların oy verme işlemine yoğun ilgi gösterdiğini ifade etti. Bu durumdan duyduğu mutluluğu dile getiren Belentepe, şunları kaydetti:Belentepe, oy verme işlemlerine bir "bayram havasında" bebek ve çocuklarıyla gelen pek çok vatandaş olduğunu söyledi.Paris’te oy verme işlemlerinin gerçekleştiği atmosfere işaret eden Belentepe, "Saklama ve ulaştırma komisyonunda görev alan bütün görevliler, hakikaten özveriyle, fedakarca çalıştı. Bunun da ötesinde uyum, düzen, ahenk inanılmaz dengeliydi." dedi.Belentepe, bu yıl Paris'teki seçim merkezinde hafta sonu sandık sayısını yüzde 50 artırarak 15'e çıkardıklarını aktardı.İlk defa bu yıl Orleans'a yakın İngre kentinde oluşturdukları seçim merkezinde Türk vatandaşlarının 3 gün boyunca oy kullanabildiğini anlatan Belentepe, "Orada da yüksek bir katılım oranı olduğunu gördük, vatandaşlarımız, yoğun ilgi gösterdi." ifadesini kullandı.Belentepe, oy pusulalarının hava yoluyla yarın itibarıyla Türkiye'ye gönderileceğini kaydetti. LüksemburgLüksemburg'da 27 Nisan'da başlayan oy kullanma işlemi son buldu.Kayıtlı seçmenler, Lüksemburg Büyükelçiliğinde kurulan sandıkta yerel saatle 09.00-21.00'de oy kullanabildi.YSK verilerine göre, Lüksemburg'da 1507 seçmen bulunuyor.Büyükelçilik yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Avrupa'da 2018 seçimlerine kıyasla oy kullanıma oranında en büyük artış yüzde 52,7'lik artışla Lüksemburg’da kaydedildi.DanimarkaDanimarka'da 27 Nisan'da başlayan oy kullanma işlemi sona erdi.Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliğinin konsolosluk hizmeti verdiği binada, 27 Nisan'dan bugüne dek oy kullanabilen seçmenler, Kopenhag'a 300 kilometre uzaklıktaki Aarhus kentinde 29 Nisan-1 Mayıs'ta sandığa gitti.Yerel saatle 09.00-21.00'de oy verme işlemi gerçekleştirildi.YSK verilerine göre, Danimarka'da toplamda 36 bin 725 seçmen bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20230509/yurtdisinda-yasayanlarin-oy-verme-islemi-rekor-katilimla-tamamlandi-1070865643.html
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avrupa, seçim, sandık, oy
avrupa, seçim, sandık, oy

Türkiye'deki seçimler için Avrupa'da kurulan sandıkların tamamında oy verme işlemi sona erdi

00:35 10.05.2023 (güncellendi: 00:37 10.05.2023)
© AAMühürlenerek saklama alanına alınan oy pusulaları
Mühürlenerek saklama alanına alınan oy pusulaları - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2023
© AA
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Türkiye'de 14 Mayıs'ta düzenlenecek Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Almanya, Avusturya, Fransa, Lüksemburg ve Danimarka'da da oy verme işleminin sona ermesiyle Avrupa'da kurulan sandıkların tamamı kapandı.
Seçimler kapsamında sınır kapılarında oy verme işlemi 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam ederken yurtdışı seçmen için 27 Nisan'da başlayan oy verme işlemi 9 Mayıs'ta sona erdi.
Bu çerçevede Avrupa'da daha önce kapanan sandıklara ilaveten Almanya, Avusturya, Fransa, Lüksemburg ve Danimarka'da da oy verme işlemi tamamlandı.

Almanya

Türkiye dışında yaklaşık 1.5 milyonla en çok seçmenin bulunduğu Almanya'da 27 Nisan'da başlayan oy kullanma işlemi yerel saatle 21.00'de sona erdi.
Almanya'da Berlin, Köln, Hamburg, Hannover, Münster, Essen, Düsseldorf, Mainz, Frankfurt, Karlsruhe, Stuttgart, Münih ve Nürnberg kentlerinde bulunan oy kullanma merkezlerine gelen vatandaşlar, 13 gün boyunca yerel 09.00-21.00 saatlerinde oylarını kullandı.
Oy kullanma işleminin ardından oy kullanılan zarfların yanı sıra boş pusulaların konulduğu torbalar mühürlendi.
Oy pusulaları, yarın haya yoluyla Türkiye'ye gönderilecek.

Avusturya

Yaklaşık 111 bin seçmenin bulunduğu Avusturya’da Viyana, Salzburg ve Bregenz başkonsolosluklarında oy verme işlemi sona erdi.
Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, sandıklarda oy kullanma işlemlerinin sona ermesinin ardından seçim sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Ceyhun, seçimlere yoğun ilgi gösteren Avusturya’daki seçmenlere teşekkür ederek, seçmenlerin Avusturya’da çok güzel bir demokrasi örneği verdiklerini ifade etti.
Seçmenler, sandık görevlileri ve parti temsilcilerinin bu 13 günlük zaman zarfında tam bir ahenk içerisinde hareket ettiklerini belirten Ceyhun, Türkiye’ye yakışır bir şekilde geçen bu süreçte, seçmenlerin Viyana, Salzburg ve Bregenz başkonsolosluklarının yanı sıra ilk defa sandık kurulan Linz, Graz ve Innsbruck kentlerinde oy kullanma imkanı bulduğunu hatırlattı.
Ceyhun, "Türk seçmenler, gerçekten bir kez daha demokrasilerine sahip çıktıklarını, ülkelerine yönelik üzerlerine düşen vatandaş ve seçmen sorumluluğunun bilincinde olduklarını mükemmel bir şekilde kanıtladı." dedi.
Avusturya genelinde 62 bin 349 seçmenin sandık başına gittiğini aktaran Ceyhun, bu da yaklaşık yüzde 56’lık bir katılım anlamına geldiğini söyledi.
Türkiye’nin Viyana Başkonsolosu Cafer Mert Özmert, Almanya'nın Münih kentine yakın 8 dış temsilciliklerde bulunan oy pusulalarının buradaki havalimanına sabah iniş yapacak Türk Hava Yolları (THY) uçağına taşınacağını dile getirdi.
Özmert, "Bizler yarın sabah Münih'e inecek uçağa, oy (pusulalarının bulunduğu) torbalarını yetiştirmek üzere bugün takriben gece yarısı yola çıkacağız. Ve inşallah sağ salim Münih'e vardıktan sonra da oy torbalarını, oradaki komisyona teslim edeceğiz." ifadesini kullandı.

Fransa

Toplam 397 bin 86 Türk seçmenin kayıtlı olduğu Fransa'da oy verme işlemi Paris, Strazburg, Lyon, Nantes, Bordo ve Marsilya kentlerinde yerel saatle 21.00'de tamamlandı.
İlk defa bu yıl İngre, Mulhouse ve Clermont-Ferrand kentlerinde de Türk seçmenler 29 Nisan-1 Mayıs'ta 3 gün boyunca oy kullanabildi.
Yurt dışında en çok Türk seçmenin bulunduğu 2. ülke konumundaki Fransa'daki oy pusulaları, yarın hava yoluyla Türkiye'ye gönderilecek.
Türkiye’nin Paris Başkonsolosu Serdar Belentepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının bulunduğu ülkelerde oy kullanmalarının önemine dikkati çekerek, bu hakkın 2014’ten bu yana vatandaşlara tanındığını hatırlattı.
Belentepe, 13 gündür yerel saatle 09.00-21.00'de sandıkların açık kaldığını ve vatandaşların oy verme işlemine yoğun ilgi gösterdiğini ifade etti. Bu durumdan duyduğu mutluluğu dile getiren Belentepe, şunları kaydetti:
"Görev bölgemiz çok geniş fakat en uzaktan en yakına kadar pek çok yerden vatandaşlarımızın geldiğini gördük, 200-300 kilometre öteden gelen vatandaşlarımız oldu. Bastonuyla, tekerlekli sandalyesiyle gelen ninelerimizi, amcalarımızı, dedelerimizi gördük."
Belentepe, oy verme işlemlerine bir "bayram havasında" bebek ve çocuklarıyla gelen pek çok vatandaş olduğunu söyledi.
Paris’te oy verme işlemlerinin gerçekleştiği atmosfere işaret eden Belentepe, "Saklama ve ulaştırma komisyonunda görev alan bütün görevliler, hakikaten özveriyle, fedakarca çalıştı. Bunun da ötesinde uyum, düzen, ahenk inanılmaz dengeliydi." dedi.
Belentepe, bu yıl Paris'teki seçim merkezinde hafta sonu sandık sayısını yüzde 50 artırarak 15'e çıkardıklarını aktardı.
İlk defa bu yıl Orleans'a yakın İngre kentinde oluşturdukları seçim merkezinde Türk vatandaşlarının 3 gün boyunca oy kullanabildiğini anlatan Belentepe, "Orada da yüksek bir katılım oranı olduğunu gördük, vatandaşlarımız, yoğun ilgi gösterdi." ifadesini kullandı.
Belentepe, oy pusulalarının hava yoluyla yarın itibarıyla Türkiye'ye gönderileceğini kaydetti.

Lüksemburg

Lüksemburg'da 27 Nisan'da başlayan oy kullanma işlemi son buldu.
Kayıtlı seçmenler, Lüksemburg Büyükelçiliğinde kurulan sandıkta yerel saatle 09.00-21.00'de oy kullanabildi.
YSK verilerine göre, Lüksemburg'da 1507 seçmen bulunuyor.
Büyükelçilik yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Avrupa'da 2018 seçimlerine kıyasla oy kullanıma oranında en büyük artış yüzde 52,7'lik artışla Lüksemburg’da kaydedildi.

Danimarka

Danimarka'da 27 Nisan'da başlayan oy kullanma işlemi sona erdi.
Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliğinin konsolosluk hizmeti verdiği binada, 27 Nisan'dan bugüne dek oy kullanabilen seçmenler, Kopenhag'a 300 kilometre uzaklıktaki Aarhus kentinde 29 Nisan-1 Mayıs'ta sandığa gitti.
Yerel saatle 09.00-21.00'de oy verme işlemi gerçekleştirildi.
YSK verilerine göre, Danimarka'da toplamda 36 bin 725 seçmen bulunuyor.
Sandık oy seçim pusula - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Yurtdışında yaşayanların oy verme işlemi rekor katılımla tamamlandı
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