https://sputniknews.com.tr/20230510/tff-baskani-buyukeksiden-yabanci-kurali-aciklamasi-1070899490.html

TFF Başkanı Büyükekşi'den 'yabancı kuralı' açıklaması

TFF Başkanı Büyükekşi'den 'yabancı kuralı' açıklaması

TFF Başkanı Büyükekşi, Süper Lig'de yeni sezonda uygulanması planlanan yeni yabancı kuralıyla ilgili "Netleşmiş bir şey yok" dedi. 10.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-10T14:47+0300

2023-05-10T14:47+0300

2023-05-10T14:54+0300

spor

mehmet büyükekşi

futbolda yabancı kısıtlaması

türkiye futbol federasyonu (tff)

süper lig

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Spor Toto Süper Lig'de önümüzdeki sezonda uygulanacağı belirtilen yeni yabancı kuralıyla ilgili çıkan haberlerin ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'den açıklama geldi.NTV Spor'un haberine göre, yabancı kuralıyla ilgili çalışmaları sürdürdüklerini ancak henüz bir karar vermediklerini belirten Büyükekşi, "Yabancı kuralıyla ilgili netleşmiş bir şey yok" ifadelerini kullandı.'Bizim ağzımızdan duymadığınız şeylere itibar etmeyin'TFF Başkanı açıklamasının devamında, "Cuma günü Kulüpler Birliği ile bir toplantı yapacağız. Hazırlamış olduğumuz taslaklar var. Bizim ağzımızdan duymadığınız veya sitemizden yayınlamadığımız hiçbir şeye itibar etmeyin. Daha taslaklar üzerine çalışıyoruz. Hedefimiz Türk futbolunun daha ileri gitmesi" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230507/tff-baskani-buyukeksi-yabanci-kurali-haftaya-aciklanacak-1070747390.html

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mehmet büyükekşi, futbolda yabancı kısıtlaması, türkiye futbol federasyonu (tff), süper lig