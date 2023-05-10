https://sputniknews.com.tr/20230510/tff-baskani-buyukeksiden-yabanci-kurali-aciklamasi-1070899490.html
TFF Başkanı Büyükekşi'den 'yabancı kuralı' açıklaması
TFF Başkanı Büyükekşi'den 'yabancı kuralı' açıklaması
TFF Başkanı Büyükekşi, Süper Lig'de yeni sezonda uygulanması planlanan yeni yabancı kuralıyla ilgili "Netleşmiş bir şey yok" dedi. 10.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-10T14:47+0300
2023-05-10T14:47+0300
2023-05-10T14:54+0300
spor
mehmet büyükekşi
futbolda yabancı kısıtlaması
türkiye futbol federasyonu (tff)
süper lig
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Spor Toto Süper Lig'de önümüzdeki sezonda uygulanacağı belirtilen yeni yabancı kuralıyla ilgili çıkan haberlerin ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'den açıklama geldi.NTV Spor'un haberine göre, yabancı kuralıyla ilgili çalışmaları sürdürdüklerini ancak henüz bir karar vermediklerini belirten Büyükekşi, "Yabancı kuralıyla ilgili netleşmiş bir şey yok" ifadelerini kullandı.'Bizim ağzımızdan duymadığınız şeylere itibar etmeyin'TFF Başkanı açıklamasının devamında, "Cuma günü Kulüpler Birliği ile bir toplantı yapacağız. Hazırlamış olduğumuz taslaklar var. Bizim ağzımızdan duymadığınız veya sitemizden yayınlamadığımız hiçbir şeye itibar etmeyin. Daha taslaklar üzerine çalışıyoruz. Hedefimiz Türk futbolunun daha ileri gitmesi" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230507/tff-baskani-buyukeksi-yabanci-kurali-haftaya-aciklanacak-1070747390.html
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mehmet büyükekşi, futbolda yabancı kısıtlaması, türkiye futbol federasyonu (tff), süper lig
mehmet büyükekşi, futbolda yabancı kısıtlaması, türkiye futbol federasyonu (tff), süper lig
TFF Başkanı Büyükekşi'den 'yabancı kuralı' açıklaması
14:47 10.05.2023 (güncellendi: 14:54 10.05.2023) Abone ol
TFF Başkanı Büyükekşi, Süper Lig'de yeni sezonda uygulanması planlanan yeni yabancı kuralıyla ilgili "Netleşmiş bir şey yok" dedi.
Spor Toto Süper Lig'de önümüzdeki sezonda uygulanacağı belirtilen yeni yabancı kuralıyla ilgili çıkan haberlerin ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'den açıklama geldi.
NTV Spor'un haberine göre, yabancı kuralıyla ilgili çalışmaları sürdürdüklerini ancak henüz bir karar vermediklerini belirten Büyükekşi, "Yabancı kuralıyla ilgili netleşmiş bir şey yok" ifadelerini kullandı.
'Bizim ağzımızdan duymadığınız şeylere itibar etmeyin'
TFF Başkanı açıklamasının devamında, "Cuma günü Kulüpler Birliği ile bir toplantı yapacağız. Hazırlamış olduğumuz taslaklar var. Bizim ağzımızdan duymadığınız veya sitemizden yayınlamadığımız hiçbir şeye itibar etmeyin. Daha taslaklar üzerine çalışıyoruz. Hedefimiz Türk futbolunun daha ileri gitmesi" ifadelerini kullandı.