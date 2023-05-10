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https://sputniknews.com.tr/20230510/teksasta-8-kisiyi-olduren-saldirgan-neonazi-cikti-rastgele-ates-acmis-1070880981.html
Teksas'ta 8 kişiyi öldüren saldırgan neo-Nazi çıktı: Irkçı saldırı değil, rastgele ateş açmış
Teksas'ta 8 kişiyi öldüren saldırgan neo-Nazi çıktı: Irkçı saldırı değil, rastgele ateş açmış
Geçen hafta ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan bir AVM'de silahla 8 kişiyi öldüren saldırganın neo-Nazi olduğu ortaya çıktı. Polis, saldırganın etrafa rastgele... 10.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-10T11:54+0300
2023-05-10T11:56+0300
dünya
abd
teksas
saldırı
silahlı saldırı
ölü
neonazi
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ABD'nin Teksas eyaletinde 7 Mayıs Pazar günü yaşanan olayda bir silahlı saldırgan, AVM'de etrafa rastgele ateş açmış ve 8 kişiyi öldürmüştü. Polis, yakalanan saldırganın kimliğini belirledi. 33 yaşındaki saldırganın, elde edilen bulgularla neo-Nazi olduğu tespit edildi. Saldırganın saldırıyı planlı gerçekleştirmediği, ateş açtığı kişileri cinsiyetine veya ırkına göre seçmediği belirlendi.Dallas'ta yaşadığı tespit edilen şüpheli Mauricio Garcia, bir polis memuru tarafından vurularak etkisiz hale getirilmişti. Teksas Kamu Güvenliği Departmanı (DPS) Bölge Direktörü Hank Sibley, saldırganın vücudunda Nazileri temsil edem dövmeler bulunduğunu dile getirdi.Sibley, yerel basına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:Saldırganın, saldırıda kullandığı AR-15 dahil yasal olarak 8 silah satın aldığını, mülkiyetinde bulunan bu silahlardan bir kısmının yanında, bir kısmınınsa aracında bulunduğunu söyledi.Yeterlilik sağlayamadığı için ordudan atılmışSibley ayrıca, saldırganın ABD ordusunda kısa süreliğine görev yaptığını ve terhis olduğu yönündeki raporları da doğruladı.ABD ordusu kayıtlarında, Garcia'nın orduda başlangıç seviyesindeki eğitimlerden geçemediği, vücut yapısı ve kondisyonu yetersiz görüldüğü için kabul alamadığı görüldü.Kayıtlara göre, Haziran 2008'de eğitimlere başlayan Garcia, 3 ay orduda kalabilmiş, bu 3 ayın sonunda işine son verilmişti. Geçtiğimiz pazar günü Teksas'ta meydana gelen olayda, 3 dakika içinde elindeki silahla 15 kişiyi yaralayan saldırgan Mauricio Garcia, bu 15 kişiden 8'inin ölümüne neden olmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230507/abdnin-teksas-eyaletinde-silahli-saldiri-olu-ve-yaralilar-var-1070736200.html
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abd, teksas, saldırı, silahlı saldırı, ölü, neonazi
abd, teksas, saldırı, silahlı saldırı, ölü, neonazi

Teksas'ta 8 kişiyi öldüren saldırgan neo-Nazi çıktı: Irkçı saldırı değil, rastgele ateş açmış

11:54 10.05.2023 (güncellendi: 11:56 10.05.2023)
© AP Photo / Tony GutierrezGeçen hafta ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan bir AVM'de silahla 8 kişiyi öldüren saldırganın Neonazi olduğu ortaya çıktı. Polis, saldırganın etrafa rastgele ateş açtığını tespit etti.
Geçen hafta ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan bir AVM'de silahla 8 kişiyi öldüren saldırganın Neonazi olduğu ortaya çıktı. Polis, saldırganın etrafa rastgele ateş açtığını tespit etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2023
© AP Photo / Tony Gutierrez
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Geçen hafta ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan bir AVM'de silahla 8 kişiyi öldüren saldırganın neo-Nazi olduğu ortaya çıktı. Polis, saldırganın etrafa rastgele ateş açtığını tespit etti.
ABD'nin Teksas eyaletinde 7 Mayıs Pazar günü yaşanan olayda bir silahlı saldırgan, AVM'de etrafa rastgele ateş açmış ve 8 kişiyi öldürmüştü.
Polis, yakalanan saldırganın kimliğini belirledi. 33 yaşındaki saldırganın, elde edilen bulgularla neo-Nazi olduğu tespit edildi.
Saldırganın saldırıyı planlı gerçekleştirmediği, ateş açtığı kişileri cinsiyetine veya ırkına göre seçmediği belirlendi.
Dallas'ta yaşadığı tespit edilen şüpheli Mauricio Garcia, bir polis memuru tarafından vurularak etkisiz hale getirilmişti.
Teksas Kamu Güvenliği Departmanı (DPS) Bölge Direktörü Hank Sibley, saldırganın vücudunda Nazileri temsil edem dövmeler bulunduğunu dile getirdi.
Sibley, yerel basına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Saldırganın neo-Nazi ideolojisine sahip olduğunu belirledik ancak böyle bir saldırıyı neden gerçekleştirdiğine dair hiçbir kanaatmiz yok. Nasıl bir motivasyonla bu suçu işlediğini bilmiyoruz. Belirli bir gruptan ziyade bir lokasyonu hedef aldığını düşünüyoruz. Burada kriter olarak yaş, cinsiyet veya etnisite söz konusu değil. Hedef aldığı kişileri buna göre belirlememiş."

Saldırganın, saldırıda kullandığı AR-15 dahil yasal olarak 8 silah satın aldığını, mülkiyetinde bulunan bu silahlardan bir kısmının yanında, bir kısmınınsa aracında bulunduğunu söyledi.

Yeterlilik sağlayamadığı için ordudan atılmış

Sibley ayrıca, saldırganın ABD ordusunda kısa süreliğine görev yaptığını ve terhis olduğu yönündeki raporları da doğruladı.
ABD ordusu kayıtlarında, Garcia'nın orduda başlangıç seviyesindeki eğitimlerden geçemediği, vücut yapısı ve kondisyonu yetersiz görüldüğü için kabul alamadığı görüldü.
Kayıtlara göre, Haziran 2008'de eğitimlere başlayan Garcia, 3 ay orduda kalabilmiş, bu 3 ayın sonunda işine son verilmişti.
Geçtiğimiz pazar günü Teksas'ta meydana gelen olayda, 3 dakika içinde elindeki silahla 15 kişiyi yaralayan saldırgan Mauricio Garcia, bu 15 kişiden 8'inin ölümüne neden olmuştu.
ABD polisi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2023
DÜNYA
ABD'nin Teksas eyaletinde silahlı saldırı: 8 ölü, 7 yaralı
7 Mayıs, 05:27
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