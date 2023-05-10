https://sputniknews.com.tr/20230510/teksasta-8-kisiyi-olduren-saldirgan-neonazi-cikti-rastgele-ates-acmis-1070880981.html

Teksas'ta 8 kişiyi öldüren saldırgan neo-Nazi çıktı: Irkçı saldırı değil, rastgele ateş açmış

Teksas'ta 8 kişiyi öldüren saldırgan neo-Nazi çıktı: Irkçı saldırı değil, rastgele ateş açmış

Geçen hafta ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan bir AVM'de silahla 8 kişiyi öldüren saldırganın neo-Nazi olduğu ortaya çıktı. Polis, saldırganın etrafa rastgele... 10.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-10T11:54+0300

2023-05-10T11:54+0300

2023-05-10T11:56+0300

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abd

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saldırı

silahlı saldırı

ölü

neonazi

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ABD'nin Teksas eyaletinde 7 Mayıs Pazar günü yaşanan olayda bir silahlı saldırgan, AVM'de etrafa rastgele ateş açmış ve 8 kişiyi öldürmüştü. Polis, yakalanan saldırganın kimliğini belirledi. 33 yaşındaki saldırganın, elde edilen bulgularla neo-Nazi olduğu tespit edildi. Saldırganın saldırıyı planlı gerçekleştirmediği, ateş açtığı kişileri cinsiyetine veya ırkına göre seçmediği belirlendi.Dallas'ta yaşadığı tespit edilen şüpheli Mauricio Garcia, bir polis memuru tarafından vurularak etkisiz hale getirilmişti. Teksas Kamu Güvenliği Departmanı (DPS) Bölge Direktörü Hank Sibley, saldırganın vücudunda Nazileri temsil edem dövmeler bulunduğunu dile getirdi.Sibley, yerel basına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:Saldırganın, saldırıda kullandığı AR-15 dahil yasal olarak 8 silah satın aldığını, mülkiyetinde bulunan bu silahlardan bir kısmının yanında, bir kısmınınsa aracında bulunduğunu söyledi.Yeterlilik sağlayamadığı için ordudan atılmışSibley ayrıca, saldırganın ABD ordusunda kısa süreliğine görev yaptığını ve terhis olduğu yönündeki raporları da doğruladı.ABD ordusu kayıtlarında, Garcia'nın orduda başlangıç seviyesindeki eğitimlerden geçemediği, vücut yapısı ve kondisyonu yetersiz görüldüğü için kabul alamadığı görüldü.Kayıtlara göre, Haziran 2008'de eğitimlere başlayan Garcia, 3 ay orduda kalabilmiş, bu 3 ayın sonunda işine son verilmişti. Geçtiğimiz pazar günü Teksas'ta meydana gelen olayda, 3 dakika içinde elindeki silahla 15 kişiyi yaralayan saldırgan Mauricio Garcia, bu 15 kişiden 8'inin ölümüne neden olmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230507/abdnin-teksas-eyaletinde-silahli-saldiri-olu-ve-yaralilar-var-1070736200.html

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abd, teksas, saldırı, silahlı saldırı, ölü, neonazi