https://sputniknews.com.tr/20230507/abdnin-teksas-eyaletinde-silahli-saldiri-olu-ve-yaralilar-var-1070736200.html

ABD'nin Teksas eyaletinde silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

ABD'nin Teksas eyaletinde silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

ABD'nin Teksas eyaletinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda, bir alışveriş merkezine giren saldırganın, 9 kişiyi yaraladığı, ölü sayısının ise henüz netlik... 07.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-07T05:27+0300

2023-05-07T05:27+0300

2023-05-07T05:27+0300

dünya

abd

teksas

silahlı saldırı

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Dallas polisi, yaptığı açıklamada, alışveriş merkezinde ateş açan zanlının yaraladığı 9 kişinin, hastanede tedavi altına alındığını, saldırganın kaç kişiyi öldürdüğü konusunda net sayının ise ilerleyen saatlerde açıklanacağını kaydetti.Polis Şefi Brian Harvey, düzenlediği basın toplantısında, Allen Premium Otlets isimli alışveriş merkezinde, insanlara rastgele ateş eden saldırganın, etkisiz hale getirildiği bilgisini paylaştı.Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, alışveriş merkezinin dışında yerde yatan insanların olduğu görüldü.Texas Valisi Greg Abbott ise yaptığı yazılı açıklamada, saldırıyla ilgili 'tarif edilemez bir trajedi' ifadesini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230507/abdnin-mississippi-eyaletinde-silahli-saldiri-1-olu-6-yarali-1070735645.html

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