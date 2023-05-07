https://sputniknews.com.tr/20230507/abdnin-teksas-eyaletinde-silahli-saldiri-olu-ve-yaralilar-var-1070736200.html
ABD'nin Teksas eyaletinde silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
ABD'nin Teksas eyaletinde silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
ABD'nin Teksas eyaletinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda, bir alışveriş merkezine giren saldırganın, 9 kişiyi yaraladığı, ölü sayısının ise henüz netlik... 07.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-07T05:27+0300
2023-05-07T05:27+0300
2023-05-07T05:27+0300
dünya
abd
teksas
silahlı saldırı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/04/1c/1044380323_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_66ac222d72a7ddbdc349a673e30245c4.jpg
Dallas polisi, yaptığı açıklamada, alışveriş merkezinde ateş açan zanlının yaraladığı 9 kişinin, hastanede tedavi altına alındığını, saldırganın kaç kişiyi öldürdüğü konusunda net sayının ise ilerleyen saatlerde açıklanacağını kaydetti.Polis Şefi Brian Harvey, düzenlediği basın toplantısında, Allen Premium Otlets isimli alışveriş merkezinde, insanlara rastgele ateş eden saldırganın, etkisiz hale getirildiği bilgisini paylaştı.Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, alışveriş merkezinin dışında yerde yatan insanların olduğu görüldü.Texas Valisi Greg Abbott ise yaptığı yazılı açıklamada, saldırıyla ilgili 'tarif edilemez bir trajedi' ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230507/abdnin-mississippi-eyaletinde-silahli-saldiri-1-olu-6-yarali-1070735645.html
teksas
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/04/1c/1044380323_400:0:1600:900_1920x0_80_0_0_f8425c9d22c2a29cf46196356537882d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, teksas, silahlı saldırı
abd, teksas, silahlı saldırı
ABD'nin Teksas eyaletinde silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
Abone ol
ABD'nin Teksas eyaletinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda, bir alışveriş merkezine giren saldırganın, 9 kişiyi yaraladığı, ölü sayısının ise henüz netlik kazanmadığı belirtildi.
Dallas polisi, yaptığı açıklamada, alışveriş merkezinde ateş açan zanlının yaraladığı 9 kişinin, hastanede tedavi altına alındığını, saldırganın kaç kişiyi öldürdüğü konusunda net sayının ise ilerleyen saatlerde açıklanacağını kaydetti.
Polis Şefi Brian Harvey, düzenlediği basın toplantısında, Allen Premium Otlets isimli alışveriş merkezinde, insanlara rastgele ateş eden saldırganın, etkisiz hale getirildiği bilgisini paylaştı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, alışveriş merkezinin dışında yerde yatan insanların olduğu görüldü.
Texas Valisi Greg Abbott ise yaptığı yazılı açıklamada, saldırıyla ilgili 'tarif edilemez bir trajedi' ifadesini kullandı.