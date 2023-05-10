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TEKNOFEST'ten 'tam bağımsız Türkiye' marşı
TEKNOFEST'ten 'tam bağımsız Türkiye' marşı
Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'in "Tam Bağımsız Türkiye Marşı"nın klibi yayınlandı. 10.05.2023, Sputnik Türkiye
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"Tam Bağımsız Türkiye Marşı"nın klibi, etkinliğin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.Marşın sözleri şu şekilde:Marş ilk kez, 27 Nisan-1 Mayıs'ta İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 2 milyon 547 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen TEKNOFEST İstanbul'da ziyaretçilere dinletilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230427/teknofest-istanbul-kapilarini-acti-1070268036.html
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teknofest, teknofest istanbul havacılık, uzay ve teknoloji festivali, türkiye, marş, bağımsızlık
teknofest, teknofest istanbul havacılık, uzay ve teknoloji festivali, türkiye, marş, bağımsızlık

TEKNOFEST'ten 'tam bağımsız Türkiye' marşı

16:15 10.05.2023
© Sputnik / Selin UludağTEKNOFEST
TEKNOFEST - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2023
© Sputnik / Selin Uludağ
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Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'in "Tam Bağımsız Türkiye Marşı"nın klibi yayınlandı.
"Tam Bağımsız Türkiye Marşı"nın klibi, etkinliğin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
Marşın sözleri şu şekilde:
"Tam bağımsız Türkiye, vazgeçer miyiz hiç senden? Dillere destan aşkımızdan, yitik sevdamızdan, TEKNOFEST’ler göreceğiz, milyon milyon geleceğiz, gençlerle omuz omuza, zaferlere ereceğiz, göklerde Kızılelma, Anadolu sularda, Togg çıktı yollara, şimdi de sende sıra, Biz TEKNOFEST'le büyüdük, göklere yürüdük, heyecanın gördük, en zirvesini de, şimdi sıra sende, hayal et birlikte, geliyor işte, tam bağımsız Türkiye."
Marş ilk kez, 27 Nisan-1 Mayıs'ta İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 2 milyon 547 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen TEKNOFEST İstanbul'da ziyaretçilere dinletilmişti.
TEKNOFEST İstanbul kapılarını açtı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2023
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TEKNOFEST İstanbul kapılarını açtı: Mini akıllı seyir füzesi Kemankeş ilk kez sergileniyor
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