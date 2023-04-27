TEKNOFEST İstanbul kapılarını açtı: Mini akıllı seyir füzesi Kemankeş ilk kez sergileniyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Erdoğan - Esad görüşmesi yakında mı?
09:10
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Erdoğan rahatsızlığı sebebiyle bugünkü programını iptal etti.
12:46
24 dk
SEÇİM ÖZEL
AK Parti milletvekili Tuğrul Türkeş Radyo Sputnik’te
13:10
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Beşiktaş-Galatasaray derbisi için geri sayım sürüyor
14:07
53 dk
ANLAT BANA
Ev kiralarına yüzde 25 sınırı uzatıldı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Yapay zeka ve ChatGPT tartışmaları
16:03
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Gençlik ve seçim
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Adalet arayışı
18:34
99 dk
Z RAPORU
Liderlerin seçim çalışmaları
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
SEÇİM ÖZEL
CHP’li Gürer Radyo Sputnik’te
08:06
39 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Seçimler yaklaşırken seçmenin tercihi ne yönde?
09:02
53 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi iki takımın son durumu
14:07
53 dk
ANKARA FARKI
Seçime 2 hafta kala partilerde son durum
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://sputniknews.com.tr/20230427/teknofest-istanbul-kapilarini-acti-1070268036.html
TEKNOFEST İstanbul kapılarını açtı: Mini akıllı seyir füzesi Kemankeş ilk kez sergileniyor
TEKNOFEST İstanbul kapılarını açtı: Mini akıllı seyir füzesi Kemankeş ilk kez sergileniyor
Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, kapılarını 7. kez İstanbul'da açtı. 27.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-27T15:06+0300
2023-04-27T15:13+0300
multimedya
teknofest istanbul havacılık, uzay ve teknoloji festivali
erteleme
açılış
fotoğraf
füze
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/1b/1070267345_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_c2d1dce3297d78dc01cf1a731f079a85.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/1b/1070267345_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_6cc34f15f32948567191b93442a9bc72.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
teknofest istanbul havacılık, uzay ve teknoloji festivali, erteleme, açılış, fotoğraf, фото, füze
teknofest istanbul havacılık, uzay ve teknoloji festivali, erteleme, açılış, fotoğraf, фото, füze

TEKNOFEST İstanbul kapılarını açtı: Mini akıllı seyir füzesi Kemankeş ilk kez sergileniyor

15:06 27.04.2023 (güncellendi: 15:13 27.04.2023)
Abone olTelegram
Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, kapılarını 7. kez İstanbul'da açtı.
© AATürkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda başladı. Yoğun yağışa rağmen ilk gününde her yaştan çok sayıda ziyaretçinin katıldığı TEKNOFEST İstanbul; teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, konserler, çeşitli konularda gerçekleştirilen söyleşi ve etkinlikler gibi birçok faaliyete ev sahipliği yapıyor. Etkinlik; toplumda teknolojiye olan ilgiyi artırmayı, Türkiye'nin teknoloji üreten ve geliştiren bir topluma dönüşmesi konusunda farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Yüz binlerce gencin hayallerini gerçekleştirmesi için TEKNOFEST kapsamında çeşitli disiplin ve kategorilerde teknoloji yarışmaları düzenleniyor.
TEKNOFEST İstanbul kapılarını açtı - Sputnik Türkiye
1/7
© AA
Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda başladı. Yoğun yağışa rağmen ilk gününde her yaştan çok sayıda ziyaretçinin katıldığı TEKNOFEST İstanbul; teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, konserler, çeşitli konularda gerçekleştirilen söyleşi ve etkinlikler gibi birçok faaliyete ev sahipliği yapıyor. Etkinlik; toplumda teknolojiye olan ilgiyi artırmayı, Türkiye'nin teknoloji üreten ve geliştiren bir topluma dönüşmesi konusunda farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Yüz binlerce gencin hayallerini gerçekleştirmesi için TEKNOFEST kapsamında çeşitli disiplin ve kategorilerde teknoloji yarışmaları düzenleniyor.
© AAEtkinlikte, 41 ana yarışma, 102 farklı kategoride düzenleniyor ve bu yarışmalara 332 bin takım ve 1 milyondan fazla yarışmacı katılıyor. Yarışmalarda 13 milyon TL'nin üzerinde ödül, 30 milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği verilecek. Akıllı ulaşım, biyoteknoloji inovasyon, çip tasarım, dikey inişli roket, eğitim teknolojileri, engelsiz yaşam teknolojileri gibi birçok kategoride gerçekleştirilen yarışmaların yanı sıra TEKNOFEST'te paydaş kurumlar, açtıkları stantlarda geliştirdikleri ürün ve sundukları hizmetleri de sergiliyor.
TEKNOFEST İstanbul kapılarını açtı - Sputnik Türkiye
2/7
© AA
Etkinlikte, 41 ana yarışma, 102 farklı kategoride düzenleniyor ve bu yarışmalara 332 bin takım ve 1 milyondan fazla yarışmacı katılıyor. Yarışmalarda 13 milyon TL'nin üzerinde ödül, 30 milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği verilecek. Akıllı ulaşım, biyoteknoloji inovasyon, çip tasarım, dikey inişli roket, eğitim teknolojileri, engelsiz yaşam teknolojileri gibi birçok kategoride gerçekleştirilen yarışmaların yanı sıra TEKNOFEST'te paydaş kurumlar, açtıkları stantlarda geliştirdikleri ürün ve sundukları hizmetleri de sergiliyor.
© AAAralarında Bayraktar Kızılelma, Bayraktar Akıncı'nın da yer aldığı savunma sanayisinin öne çıkan projeleri de ziyaretçilere sunuluyor. Bu yıl Bayraktar TB3 Silahlı İnsansız Hava Aracı, ilk kez TEKNOFEST etkinlik alanında yerini aldı. Türk Yıldızları, Solo Türk, Hürkuş, Gökbey, Aksungur, Bayraktar TB2, Jandarma Çelik Kanatlar, Bayraktar AKINCI, ATAK ve Anka da etkinlik kapsamında uçuş gösterileri gerçekleştirecek. İlk gününde ziyaretçilerini kabul etmeye başlayan TEKNOFEST İstanbul'un açılış seremonisi ve etkinlikleri yoğun yağış nedeniyle yarına ertelendi.
TEKNOFEST İstanbul kapılarını açtı - Sputnik Türkiye
3/7
© AA
Aralarında Bayraktar Kızılelma, Bayraktar Akıncı'nın da yer aldığı savunma sanayisinin öne çıkan projeleri de ziyaretçilere sunuluyor. Bu yıl Bayraktar TB3 Silahlı İnsansız Hava Aracı, ilk kez TEKNOFEST etkinlik alanında yerini aldı. Türk Yıldızları, Solo Türk, Hürkuş, Gökbey, Aksungur, Bayraktar TB2, Jandarma Çelik Kanatlar, Bayraktar AKINCI, ATAK ve Anka da etkinlik kapsamında uçuş gösterileri gerçekleştirecek. İlk gününde ziyaretçilerini kabul etmeye başlayan TEKNOFEST İstanbul'un açılış seremonisi ve etkinlikleri yoğun yağış nedeniyle yarına ertelendi.
© AAMilli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla, teknoloji geliştiren bir Türkiye için 6 yıldır düzenlenen ve 5. yılında uluslararası bir boyut kazanan TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye'nin milli teknoloji ekosisteminde kritik rol oynayan bakanlıkların, başkanlıkların, kamu ve özel sektör kuruluşlarının, akademik kurumların ve medya şirketlerinin de aralarında bulunduğu 117 kurumla birlikte gerçekleştiriliyor. Yoğun yağışa rağmen ilk gününde her yaştan çok sayıda ziyaretçinin katıldığı TEKNOFEST İstanbul; teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, konserler, çeşitli konularda gerçekleştirilen söyleşi ve etkinlikler gibi birçok faaliyete ev sahipliği yapıyor. TEKNOFEST İstanbul'un, TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ın katılımıyla gerçekleştirilecek açılış seremonisi ve etkinlikleri yarına ertelendi ancak etkinlik alanında yer alan stant ve ürünler ziyaret edilebiliyor.
TEKNOFEST İstanbul kapılarını açtı - Sputnik Türkiye
4/7
© AA
Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla, teknoloji geliştiren bir Türkiye için 6 yıldır düzenlenen ve 5. yılında uluslararası bir boyut kazanan TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye'nin milli teknoloji ekosisteminde kritik rol oynayan bakanlıkların, başkanlıkların, kamu ve özel sektör kuruluşlarının, akademik kurumların ve medya şirketlerinin de aralarında bulunduğu 117 kurumla birlikte gerçekleştiriliyor. Yoğun yağışa rağmen ilk gününde her yaştan çok sayıda ziyaretçinin katıldığı TEKNOFEST İstanbul; teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, konserler, çeşitli konularda gerçekleştirilen söyleşi ve etkinlikler gibi birçok faaliyete ev sahipliği yapıyor. TEKNOFEST İstanbul'un, TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ın katılımıyla gerçekleştirilecek açılış seremonisi ve etkinlikleri yarına ertelendi ancak etkinlik alanında yer alan stant ve ürünler ziyaret edilebiliyor.
© AAHer yıl büyümeye devam eden, 5 gün boyunca teknoloji, bilim, havacılık-uçuş gösterileri, sergiler, zirveler, atölyeler, teknoloji yarışmaları ödül törenleri, sahne gösterileri ve etkinliklerle TEKNOFEST'i milyonlarca teknoloji meraklısının ziyaret etmesi bekleniyor. Türkiye'nin önde gelen kamu ve özel sektör firmalarının en inovatif ürünlerini sergilediği TEKNOFEST'te, uçuş gösterileri de yapılacak. Birleşik Arap Emirlikleri'nden Fursan El-Amarat ekibi ve Fas Hava Kuvvetleri ekipleri de bu yıl ilk kez TEKNOFEST'te uçuş gösterisi gerçekleştirecek. Tamamı yerli üretim olan Milli Kanatlar'ın gösteri uçuşları, Akıncı Taaruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), Bayraktar TB2, Kızılelma, Hürkuş, Aksungur/Anka, Atak Helikopter, Gyrocopter, Gökbey Helikopter, MB-339NAT Fursan Al Emarat, S-70 Skorsky, BEL 429 Helikopter, Cirrus/Cesna ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait F-16 uçakları ile SoloTürk ve Türk Yıldızlarının akrobasi uçuşları yapılacak.
TEKNOFEST İstanbul kapılarını açtı - Sputnik Türkiye
5/7
© AA
Her yıl büyümeye devam eden, 5 gün boyunca teknoloji, bilim, havacılık-uçuş gösterileri, sergiler, zirveler, atölyeler, teknoloji yarışmaları ödül törenleri, sahne gösterileri ve etkinliklerle TEKNOFEST'i milyonlarca teknoloji meraklısının ziyaret etmesi bekleniyor. Türkiye'nin önde gelen kamu ve özel sektör firmalarının en inovatif ürünlerini sergilediği TEKNOFEST'te, uçuş gösterileri de yapılacak. Birleşik Arap Emirlikleri'nden Fursan El-Amarat ekibi ve Fas Hava Kuvvetleri ekipleri de bu yıl ilk kez TEKNOFEST'te uçuş gösterisi gerçekleştirecek. Tamamı yerli üretim olan Milli Kanatlar'ın gösteri uçuşları, Akıncı Taaruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), Bayraktar TB2, Kızılelma, Hürkuş, Aksungur/Anka, Atak Helikopter, Gyrocopter, Gökbey Helikopter, MB-339NAT Fursan Al Emarat, S-70 Skorsky, BEL 429 Helikopter, Cirrus/Cesna ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait F-16 uçakları ile SoloTürk ve Türk Yıldızlarının akrobasi uçuşları yapılacak.
© AABu yıl festival kapsamında düzenlenen TEKNOFEST bilim sokağı atölyeleri, dikey rüzgar tüneli, planetaryum, uzay temalı çocuk parkı, simülasyon deneyim alanları, paydaş-sponsor-katılımcı stant aktiviteleri ve akrobatik smaç gösterisiyle 5 gün boyunca ziyaretçilere dolu bir program sunuluyor. Statik sergi alanında sergilenecek Bayraktar Kızılelma, Hürjet, Akıncı, F-16, F-4, AS-532 EuroCopter, T-38, CN-235 CASA (HVKK), CN-235 CASA, ATAK-II, Hürkuş, TB-2, AB 412, Anka, Gökbey, Beli 429 ve MMU'yu ziyaretçiler yakından inceleme fırsatı buluyor. Milli teknoloji üretme ve geliştirme konusunda gençlerin ilgisinin artırılması hedeflenerek bu alanlarda çalışan binlerce gencin projesine destek olmak için festival kapsamında düzenlenen teknoloji yarışmaları, bu yıl 41 ana yarışma, 102 farklı kategoride düzenleniyor. Her yıl bir önceki yıla göre daha fazla yarışma kategorisinin açıldığı TEKNOFEST'te bu yıl ilk kez düzenlenen Psikolojide Teknolojik Uygulamalar Yarışması'nda psikolojik dayanıklılığı ve esnekliği artırarak koruyucu ruh sağlığına katkı sağlayacak, psikolojik zorlanma yaşayan kişilerin psikoterapi hizmetine erişimini kolaylaştıracak, klinisyenler ve araştırmacılar için daha objektif ölçüm ve değerlendirme yöntemleri geliştirecek, risk belirleme stratejilerini güçlendirecek ve psikolojik becerilerin kazanılmasına yardımcı olacak projelerin geliştirilmesi amaçlanıyor. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 1 Mayıs'a kadar sürecek olan etkinliğe ziyaretçi kaydı ‘teknofest.org’ adresinden gerçekleştiriliyor. Kaydın ardından çevrim içi olarak iletilen QR kod ile etkinlik alanına giriş yapılabiliyor.
TEKNOFEST İstanbul kapılarını açtı - Sputnik Türkiye
6/7
© AA
Bu yıl festival kapsamında düzenlenen TEKNOFEST bilim sokağı atölyeleri, dikey rüzgar tüneli, planetaryum, uzay temalı çocuk parkı, simülasyon deneyim alanları, paydaş-sponsor-katılımcı stant aktiviteleri ve akrobatik smaç gösterisiyle 5 gün boyunca ziyaretçilere dolu bir program sunuluyor. Statik sergi alanında sergilenecek Bayraktar Kızılelma, Hürjet, Akıncı, F-16, F-4, AS-532 EuroCopter, T-38, CN-235 CASA (HVKK), CN-235 CASA, ATAK-II, Hürkuş, TB-2, AB 412, Anka, Gökbey, Beli 429 ve MMU'yu ziyaretçiler yakından inceleme fırsatı buluyor. Milli teknoloji üretme ve geliştirme konusunda gençlerin ilgisinin artırılması hedeflenerek bu alanlarda çalışan binlerce gencin projesine destek olmak için festival kapsamında düzenlenen teknoloji yarışmaları, bu yıl 41 ana yarışma, 102 farklı kategoride düzenleniyor. Her yıl bir önceki yıla göre daha fazla yarışma kategorisinin açıldığı TEKNOFEST'te bu yıl ilk kez düzenlenen Psikolojide Teknolojik Uygulamalar Yarışması'nda psikolojik dayanıklılığı ve esnekliği artırarak koruyucu ruh sağlığına katkı sağlayacak, psikolojik zorlanma yaşayan kişilerin psikoterapi hizmetine erişimini kolaylaştıracak, klinisyenler ve araştırmacılar için daha objektif ölçüm ve değerlendirme yöntemleri geliştirecek, risk belirleme stratejilerini güçlendirecek ve psikolojik becerilerin kazanılmasına yardımcı olacak projelerin geliştirilmesi amaçlanıyor. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 1 Mayıs'a kadar sürecek olan etkinliğe ziyaretçi kaydı ‘teknofest.org’ adresinden gerçekleştiriliyor. Kaydın ardından çevrim içi olarak iletilen QR kod ile etkinlik alanına giriş yapılabiliyor.
© Twitter/Haluk Bayraktar

Baykar Teknoloji CEO'su Haluk Bayraktar, Kemankeş'in TEKNOFEST 2023'te sergilendiğini açıkladı. Bayraktar, Twitter'da yaptığı açıklamada "Kemankeş mini akıllı seyir füzesi ilk kez Teknofest 2023'te sergileniyor. Jet motorundan, stabilize kamera sistemine, yapay zeka yazılımlarından sistem tasarımına tümüyle milli ve özgün. 200 km+ operasyonel menzili, 0.7 Mach dalış sürati, 30 kg ağırlık" ifadelerini kullandı.

Baykar Teknoloji CEO&#x27;su Haluk Bayraktar, Kemankeş&#x27;in TEKNOFEST 2023&#x27;te sergilendiğini açıkladı. Bayraktar, Twitter&#x27;da yaptığı açıklamada &quot;Kemankeş mini akıllı seyir füzesi ilk kez Teknofest 2023&#x27;te sergileniyor. Jet motorundan, stabilize kamera sistemine, yapay zeka yazılımlarından sistem tasarımına tümüyle milli ve özgün. 200 km+ operasyonel menzili, 0.7 Mach dalış sürati, 30 kg ağırlık&quot; ifadelerini kullandı. - Sputnik Türkiye
7/7
© Twitter/Haluk Bayraktar

Baykar Teknoloji CEO'su Haluk Bayraktar, Kemankeş'in TEKNOFEST 2023'te sergilendiğini açıkladı. Bayraktar, Twitter'da yaptığı açıklamada "Kemankeş mini akıllı seyir füzesi ilk kez Teknofest 2023'te sergileniyor. Jet motorundan, stabilize kamera sistemine, yapay zeka yazılımlarından sistem tasarımına tümüyle milli ve özgün. 200 km+ operasyonel menzili, 0.7 Mach dalış sürati, 30 kg ağırlık" ifadelerini kullandı.

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала