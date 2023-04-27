TEKNOFEST İstanbul kapılarını açtı: Mini akıllı seyir füzesi Kemankeş ilk kez sergileniyor

© AA Bu yıl festival kapsamında düzenlenen TEKNOFEST bilim sokağı atölyeleri, dikey rüzgar tüneli, planetaryum, uzay temalı çocuk parkı, simülasyon deneyim alanları, paydaş-sponsor-katılımcı stant aktiviteleri ve akrobatik smaç gösterisiyle 5 gün boyunca ziyaretçilere dolu bir program sunuluyor. Statik sergi alanında sergilenecek Bayraktar Kızılelma, Hürjet, Akıncı, F-16, F-4, AS-532 EuroCopter, T-38, CN-235 CASA (HVKK), CN-235 CASA, ATAK-II, Hürkuş, TB-2, AB 412, Anka, Gökbey, Beli 429 ve MMU'yu ziyaretçiler yakından inceleme fırsatı buluyor. Milli teknoloji üretme ve geliştirme konusunda gençlerin ilgisinin artırılması hedeflenerek bu alanlarda çalışan binlerce gencin projesine destek olmak için festival kapsamında düzenlenen teknoloji yarışmaları, bu yıl 41 ana yarışma, 102 farklı kategoride düzenleniyor. Her yıl bir önceki yıla göre daha fazla yarışma kategorisinin açıldığı TEKNOFEST'te bu yıl ilk kez düzenlenen Psikolojide Teknolojik Uygulamalar Yarışması'nda psikolojik dayanıklılığı ve esnekliği artırarak koruyucu ruh sağlığına katkı sağlayacak, psikolojik zorlanma yaşayan kişilerin psikoterapi hizmetine erişimini kolaylaştıracak, klinisyenler ve araştırmacılar için daha objektif ölçüm ve değerlendirme yöntemleri geliştirecek, risk belirleme stratejilerini güçlendirecek ve psikolojik becerilerin kazanılmasına yardımcı olacak projelerin geliştirilmesi amaçlanıyor. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 1 Mayıs'a kadar sürecek olan etkinliğe ziyaretçi kaydı ‘teknofest.org’ adresinden gerçekleştiriliyor. Kaydın ardından çevrim içi olarak iletilen QR kod ile etkinlik alanına giriş yapılabiliyor.