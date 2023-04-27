TEKNOFEST İstanbul kapılarını açtı: Mini akıllı seyir füzesi Kemankeş ilk kez sergileniyor

Baykar Teknoloji CEO'su Haluk Bayraktar, Kemankeş'in TEKNOFEST 2023'te sergilendiğini açıkladı. Bayraktar, Twitter'da yaptığı açıklamada "Kemankeş mini akıllı seyir füzesi ilk kez Teknofest 2023'te sergileniyor. Jet motorundan, stabilize kamera sistemine, yapay zeka yazılımlarından sistem tasarımına tümüyle milli ve özgün. 200 km+ operasyonel menzili, 0.7 Mach dalış sürati, 30 kg ağırlık" ifadelerini kullandı.
Baykar Teknoloji CEO'su Haluk Bayraktar, Kemankeş'in TEKNOFEST 2023'te sergilendiğini açıkladı. Bayraktar, Twitter'da yaptığı açıklamada "Kemankeş mini akıllı seyir füzesi ilk kez Teknofest 2023'te sergileniyor. Jet motorundan, stabilize kamera sistemine, yapay zeka yazılımlarından sistem tasarımına tümüyle milli ve özgün. 200 km+ operasyonel menzili, 0.7 Mach dalış sürati, 30 kg ağırlık" ifadelerini kullandı.