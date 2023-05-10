Serdar Ortaç'tan Fatih Portakal'a tazminat davası

"Bakalım savcılıkta nasıl ifade vereceksin… Serdar Ortaç Türkiye’nin en önemli sanatçılarındandır. Sanatçılığıyla tüm dünyaca bilinmektedir. İlkeliliği de tartışmaya kapalıdır. Omurgasız ha! Bekle bakalım. Ben şimdiden sana bir savcılık şikayeti, bir tazminat davası hazırladım. Diğer tüm hukuksal yollar da devam edecek…"