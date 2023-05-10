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Serdar Ortaç'tan Fatih Portakal'a tazminat davası
Serdar Ortaç'tan Fatih Portakal'a tazminat davası
Serdar Ortaç’ın avukatı Ezgi, sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla Fatih Portakal’a dava açacaklarını duyurdu. 10.05.2023, Sputnik Türkiye
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yaşam
serdar ortaç
fatih portakal
tazminat davası
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Şarkıcı Serdar Ortaç'ın avukatı Esennur Ezgi, ünlü popçuya canlı yayında 'omurgasız' diyen gazeteci Fatih Portakal'a dava açacağını açıkladı.Birsen Altuntaş'ın haberine göre Ortaç, sahnede Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye 'Seni seviyoruz' diyerek, 'Karabiberim' şarkısı söylemişti.Bu anları ekrana getiren Fatih Portakal, Sözcü TV'deki haber bülteninde, “Serdar Ortaç gibi omurgasız biriyle sahneye çıkıyorsun. Sanatçı demiyorum da ben omurgasız biri” yorumunu yapmıştı.'Omurgasız ha! Bekle bakalım'Avukat Ezgi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Portakal’a şöyle seslendi:
https://sputniknews.com.tr/20230504/bakan-nebati-tek-vatan-tek-devlet-tek-millet-diyerek-yolumuza-devam-edecegiz-1070632400.html
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serdar ortaç, fatih portakal, tazminat davası, nureddin nebati
serdar ortaç, fatih portakal, tazminat davası, nureddin nebati

Serdar Ortaç'tan Fatih Portakal'a tazminat davası

13:02 10.05.2023 (güncellendi: 13:06 10.05.2023)
© AASerdar Ortaç
Serdar Ortaç - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2023
© AA
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Serdar Ortaç’ın avukatı Ezgi, sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla Fatih Portakal’a dava açacaklarını duyurdu.
Şarkıcı Serdar Ortaç'ın avukatı Esennur Ezgi, ünlü popçuya canlı yayında 'omurgasız' diyen gazeteci Fatih Portakal'a dava açacağını açıkladı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Ortaç, sahnede Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye 'Seni seviyoruz' diyerek, 'Karabiberim' şarkısı söylemişti.
Bu anları ekrana getiren Fatih Portakal, Sözcü TV'deki haber bülteninde, “Serdar Ortaç gibi omurgasız biriyle sahneye çıkıyorsun. Sanatçı demiyorum da ben omurgasız biri” yorumunu yapmıştı.

'Omurgasız ha! Bekle bakalım'

Avukat Ezgi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Portakal’a şöyle seslendi:
"Bakalım savcılıkta nasıl ifade vereceksin… Serdar Ortaç Türkiye’nin en önemli sanatçılarındandır. Sanatçılığıyla tüm dünyaca bilinmektedir. İlkeliliği de tartışmaya kapalıdır. Omurgasız ha! Bekle bakalım. Ben şimdiden sana bir savcılık şikayeti, bir tazminat davası hazırladım. Diğer tüm hukuksal yollar da devam edecek…"
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