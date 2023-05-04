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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230504/bakan-nebati-tek-vatan-tek-devlet-tek-millet-diyerek-yolumuza-devam-edecegiz-1070632400.html
Bakan Nebati: Tek vatan, tek devlet, tek millet diyerek yolumuza devam edeceğiz
Bakan Nebati: Tek vatan, tek devlet, tek millet diyerek yolumuza devam edeceğiz
Mersin'de "Gençlik Buluşması"nda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Biz, birilerine değil gençliğin bizatihi kendisine bakarak hiçbir şekilde bu... 04.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-04T21:25+0300
2023-05-04T21:25+0300
2023 türkiye seçimleri
nureddin nebati
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AK Parti'nin Mersin milletvekili adayı Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, AK Parti İl Gençlik Kollarınca Millet Bahçesi'nin sahil etabında düzenlenen "Gençlik Buluşması"nda, kentteki gençlerin enerjisini, memleket ve bayrağa düşkünlüğünü övdü.Çalışan, üreten ve kazanan Mersin'de farklı memleketlerden vatandaşların "Biz Mersinli'yiz" dediğini belirterek, gençlere seslenen Nebati, "Sizden bir tek şey istiyorum. Lütfen şehrinize sahip çıkın, çok çalışın, üretin, birbirinizi sevin. Lütfen asla birilerinin ötekileştirmesine kulak vermeyin, Mersin için kim çalışıyorsa 'o bizim ağabeyimiz, kardeşimizdir' diye bakın" ifadelerini kullandı.Nebati, kente hizmet etmeye, kardeşçe çalışmaya, en güzel işleri yapmaya geldiklerini vurgulayarak, gençlerle aynı dili konuştuklarını anlattı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 6 Mayıs'ta geçlerle de buluşmak için Mersin'e geleceğini aktaran Nebati, "Biz, birilerine değil gençliğin bizatihi kendisine bakarak hiçbir şekilde bu memleketin bayrağını aşağıya düşürmeden tek vatan, tek devlet, tek millet diyerek yolumuza devam edeceğiz. Yolumuza devam ederken de bu memleketin her türlü güzelliğini hep beraber paylaşacağız" değerlendirmesinde bulundu.Nebati, etkinlikte sahne alan şarkıcı Serdar Ortaç'tan "Karabiberim" adlı şarkısını söylemesini istedi.Serdar Ortaç da "Şarkıyı 1994'te yazdığımda hiçbiri doğmamıştı. Şimdi büyüdüler ve bizimle beraberler. Karabiberim'i Bakan Nebati baba için okuyorum. Seni seviyoruz." diye konuştu.
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nureddin nebati
nureddin nebati

Bakan Nebati: Tek vatan, tek devlet, tek millet diyerek yolumuza devam edeceğiz

21:25 04.05.2023
© Twitter Nureddin Nebati
Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2023
© Twitter
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Mersin'de "Gençlik Buluşması"nda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Biz, birilerine değil gençliğin bizatihi kendisine bakarak hiçbir şekilde bu memleketin bayrağını aşağıya düşürmeden tek vatan, tek devlet, tek millet diyerek yolumuza devam edeceğiz" dedi.
AK Parti'nin Mersin milletvekili adayı Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, AK Parti İl Gençlik Kollarınca Millet Bahçesi'nin sahil etabında düzenlenen "Gençlik Buluşması"nda, kentteki gençlerin enerjisini, memleket ve bayrağa düşkünlüğünü övdü.
Çalışan, üreten ve kazanan Mersin'de farklı memleketlerden vatandaşların "Biz Mersinli'yiz" dediğini belirterek, gençlere seslenen Nebati, "Sizden bir tek şey istiyorum. Lütfen şehrinize sahip çıkın, çok çalışın, üretin, birbirinizi sevin. Lütfen asla birilerinin ötekileştirmesine kulak vermeyin, Mersin için kim çalışıyorsa 'o bizim ağabeyimiz, kardeşimizdir' diye bakın" ifadelerini kullandı.
Nebati, kente hizmet etmeye, kardeşçe çalışmaya, en güzel işleri yapmaya geldiklerini vurgulayarak, gençlerle aynı dili konuştuklarını anlattı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 6 Mayıs'ta geçlerle de buluşmak için Mersin'e geleceğini aktaran Nebati, "Biz, birilerine değil gençliğin bizatihi kendisine bakarak hiçbir şekilde bu memleketin bayrağını aşağıya düşürmeden tek vatan, tek devlet, tek millet diyerek yolumuza devam edeceğiz. Yolumuza devam ederken de bu memleketin her türlü güzelliğini hep beraber paylaşacağız" değerlendirmesinde bulundu.
Nebati, etkinlikte sahne alan şarkıcı Serdar Ortaç'tan "Karabiberim" adlı şarkısını söylemesini istedi.
Serdar Ortaç da "Şarkıyı 1994'te yazdığımda hiçbiri doğmamıştı. Şimdi büyüdüler ve bizimle beraberler. Karabiberim'i Bakan Nebati baba için okuyorum. Seni seviyoruz." diye konuştu.
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