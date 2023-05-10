'Rusya, Türkiye'nin doğalgaz borcunu 2024'e erteledi'

Reuters'in kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Türkiye'nin doğalgaz için Rusya'ya yapması gereken 600 milyon tutarındaki ödeme 2024 yılına ertelendi.



Kaynaklar, enerji fiyatlarındaki artışın erteleme kararının alınmasında çok büyük etkisi olduğunu ifade etti.



Türkiye'nin enerji fiyatlarındaki duruma bağlı olarak gelecek aylarda diğer ödemeler için de erteleme alabileceğini kaydeden kaynaklar, ertelemelerin toplamda 4 milyar doları bulabileceğinin altını çizdi.



Enerji Bakanı Fatih Dönmez, geçen hafta yaptığı açıklamada ödemelerin ertelenmesi konusunda Ankara ile Moskova'nın mutabakata vardığını, anlaşmanın ödemeler dengesi için yapıldığını açıklamıştı.