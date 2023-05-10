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https://sputniknews.com.tr/20230510/rusya-turkiyenin-dogalgaz-borcunu-2024e-erteledi-1070910079.html
'Rusya, Türkiye'nin doğalgaz borcunu 2024'e erteledi'
'Rusya, Türkiye'nin doğalgaz borcunu 2024'e erteledi'
Türkiye ve Rusya'nın Ankara'nın 600 milyon dolar tutarındaki doğalgaz borcunun 2024'e ertelenmesi konusunda mutabakat sağladığı belirtildi. 10.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-10T17:07+0300
2023-05-10T17:09+0300
ekonomi
rusya
doğalgaz
türkiye
ödeme
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Reuters'in kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Türkiye'nin doğalgaz için Rusya'ya yapması gereken 600 milyon tutarındaki ödeme 2024 yılına ertelendi.Kaynaklar, enerji fiyatlarındaki artışın erteleme kararının alınmasında çok büyük etkisi olduğunu ifade etti.Türkiye'nin enerji fiyatlarındaki duruma bağlı olarak gelecek aylarda diğer ödemeler için de erteleme alabileceğini kaydeden kaynaklar, ertelemelerin toplamda 4 milyar doları bulabileceğinin altını çizdi.Enerji Bakanı Fatih Dönmez, geçen hafta yaptığı açıklamada ödemelerin ertelenmesi konusunda Ankara ile Moskova'nın mutabakata vardığını, anlaşmanın ödemeler dengesi için yapıldığını açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230502/dogalgaz-bu-ay-ucretsiz-mi-1070475059.html
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rusya, doğalgaz, türkiye, ödeme, erteleme
rusya, doğalgaz, türkiye, ödeme, erteleme

'Rusya, Türkiye'nin doğalgaz borcunu 2024'e erteledi'

17:07 10.05.2023 (güncellendi: 17:09 10.05.2023)
© AFP 2023 / JULIEN DE ROSADoğalgaz
Doğalgaz - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2023
© AFP 2023 / JULIEN DE ROSA
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Türkiye ve Rusya'nın Ankara'nın 600 milyon dolar tutarındaki doğalgaz borcunun 2024'e ertelenmesi konusunda mutabakat sağladığı belirtildi.
Reuters'in kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Türkiye'nin doğalgaz için Rusya'ya yapması gereken 600 milyon tutarındaki ödeme 2024 yılına ertelendi.

Kaynaklar, enerji fiyatlarındaki artışın erteleme kararının alınmasında çok büyük etkisi olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin enerji fiyatlarındaki duruma bağlı olarak gelecek aylarda diğer ödemeler için de erteleme alabileceğini kaydeden kaynaklar, ertelemelerin toplamda 4 milyar doları bulabileceğinin altını çizdi.

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, geçen hafta yaptığı açıklamada ödemelerin ertelenmesi konusunda Ankara ile Moskova'nın mutabakata vardığını, anlaşmanın ödemeler dengesi için yapıldığını açıklamıştı.
ocak, gaz - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2023
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