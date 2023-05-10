https://sputniknews.com.tr/20230510/prof-dr-naci-gorurden-konya-depremi-aciklamasi-muhtemelen-eskisehir-fay-zonuna-ait-1070876594.html
Prof. Dr. Naci Görür’den Konya depremi açıklaması: Muhtemelen Eskişehir fay zonuna ait
Prof. Dr. Naci Görür’den Konya depremi açıklaması: Muhtemelen Eskişehir fay zonuna ait
Prof. Dr. Naci Görür, Konya'da meydana gelen depreme ilişkin, "Muhtemelen Eskişehir fay zonuna ait" dedi. 10.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-10T08:47+0300
2023-05-10T08:47+0300
2023-05-10T08:47+0300
türkiye
deprem
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kulu
naci görür
eskişehir
fay
fay hattı
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Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, Konya'da meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin paylaşımda bulundu. Görür, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20230510/konyada-42-buyuklugunde-deprem-1070873762.html
türkiye
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deprem, konya, kulu, naci görür, eskişehir, fay, fay hattı
deprem, konya, kulu, naci görür, eskişehir, fay, fay hattı
Prof. Dr. Naci Görür’den Konya depremi açıklaması: Muhtemelen Eskişehir fay zonuna ait
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Prof. Dr. Naci Görür, Konya'da meydana gelen depreme ilişkin, "Muhtemelen Eskişehir fay zonuna ait" dedi.
Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, Konya'da meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin paylaşımda bulundu.
Görür, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Kulu- Konya’da 4.1 deprem oldu. Ülkemizin nispeten sakin bir yöresi. Burada NW-SE yönlü doğrultu atımlı süreksiz faylar var. Muhtemelen Eskişehir fay zonuna ait. Sevgiyle."