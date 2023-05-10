https://sputniknews.com.tr/20230510/konyada-42-buyuklugunde-deprem-1070873762.html

Konya'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Konya'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Konya'nın Kulu ilçesinde saat 02.14'te 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 10.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-10T02:30+0300

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deprem

türkiye

afad

konya

kulu

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Konya'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu AFAD internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Konya'nın Kulu ilçesi olan 4.2 büyüklüğündeki sarsıntı kaydedildi.Depremin yaklaşık 8 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

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deprem, afad, konya, kulu