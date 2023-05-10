https://sputniknews.com.tr/20230510/konyada-42-buyuklugunde-deprem-1070873762.html
Konya'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Konya'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Konya'nın Kulu ilçesinde saat 02.14'te 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 10.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-10T02:30+0300
2023-05-10T02:30+0300
2023-05-10T02:36+0300
deprem
türkiye
afad
konya
kulu
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Konya'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu AFAD internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Konya'nın Kulu ilçesi olan 4.2 büyüklüğündeki sarsıntı kaydedildi.Depremin yaklaşık 8 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
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deprem, afad, konya, kulu
deprem, afad, konya, kulu
Konya'da 4.2 büyüklüğünde deprem
02:30 10.05.2023 (güncellendi: 02:36 10.05.2023) Abone ol
Konya'nın Kulu ilçesinde saat 02.14'te 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Konya'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu
AFAD internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Konya'nın Kulu ilçesi olan 4.2 büyüklüğündeki sarsıntı kaydedildi.
Depremin yaklaşık 8 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.