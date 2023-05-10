https://sputniknews.com.tr/20230510/polonyada-artik-kaliningrad-adi-kullanilmayacak-1070924492.html
Polonya’da artık ‘Kaliningrad' adı kullanılmayacak
Polonya’da artık ‘Kaliningrad' adı kullanılmayacak
Polonya’da Rus kenti Kaliningrad’ın adının Lehçe'de kullanılmamasına karar verildi. 10.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-10T22:52+0300
2023-05-10T22:52+0300
2023-05-10T22:52+0300
ukrayna krizi
polonya
kaliningrad
rusya
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Polonya Ana Jeodezi Servisi Özel Komisyonu, ‘Kaliningrad’ ve ‘Kaliningrad bölgesi’ adlarının Lehçe'de kullanılmamasına karar verdi.Polonya dışındaki yer isimlerinin standardizasyonundan sorumlu komisyonun toplantısı 9 Mayıs'ta gerçekleşti.Komisyon, Rus kenti Kalingrad için Lehçe adı olan Krolewiec, bölge için de Kenigsber’in kullanılmasını öneriyor.Polonya'nın kararını delilik olarak nitelendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Bu artık Rus düşmanlığı bile değil, bunlar Polonya'da yaşanan deliliğin eşiğindeki bazı süreçler. Polonya, tarihi boyunca zaman zaman Ruslara duyduğu nefrette deliliğe kayıyor ve bu Polonya ve Polonyalılara hiçbir fayda getirmiyor” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230430/polonya-basbakani-morawiecki-kaliningrad-bolgesi-ile-sinirdaki-guvenligi-artiriyoruz-1070408514.html
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polonya, kaliningrad, rusya
polonya, kaliningrad, rusya
Polonya’da artık ‘Kaliningrad' adı kullanılmayacak
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Polonya’da Rus kenti Kaliningrad’ın adının Lehçe'de kullanılmamasına karar verildi.
Polonya Ana Jeodezi Servisi Özel Komisyonu, ‘Kaliningrad’ ve ‘Kaliningrad bölgesi’ adlarının Lehçe'de kullanılmamasına karar verdi.
Polonya dışındaki yer isimlerinin standardizasyonundan sorumlu komisyonun toplantısı 9 Mayıs'ta gerçekleşti.
Komisyon, Rus kenti Kalingrad için Lehçe adı olan Krolewiec, bölge için de Kenigsber’in kullanılmasını öneriyor.
Polonya'nın kararını delilik olarak nitelendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Bu artık Rus düşmanlığı bile değil, bunlar Polonya'da yaşanan deliliğin eşiğindeki bazı süreçler. Polonya, tarihi boyunca zaman zaman Ruslara duyduğu nefrette deliliğe kayıyor ve bu Polonya ve Polonyalılara hiçbir fayda getirmiyor” ifadelerini kullandı.