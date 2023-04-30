https://sputniknews.com.tr/20230430/polonya-basbakani-morawiecki-kaliningrad-bolgesi-ile-sinirdaki-guvenligi-artiriyoruz-1070408514.html
Polonya Başbakanı Morawiecki: Kaliningrad bölgesi ile sınırdaki güvenliği artırıyoruz
Polonya Başbakanı Morawiecki: Kaliningrad bölgesi ile sınırdaki güvenliği artırıyoruz
Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Kaliningrad bölgesi ile sınırdaki güvenlik önlemlerinin artırıldığını belirtti. 30.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-30T21:44+0300
2023-04-30T21:44+0300
2023-04-30T21:44+0300
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Polskie Radio’nun aktardığı üzere, ülkenin kuzeyinde Rusya ile sınır bölgesinin yakınında yer alan Bartoszyce kentini ziyaret eden Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Kaliningrad bölgesi ile sınırdaki güvenlik önlemlerinin artırıldığını söyledi.Yetkililerin ‘fiziksel ve elektronik güvenlik’ sağlayacağını ve ‘sınır muhafızları ve tüm servislerin’ varlığını artıracağını dile getiren Morawiecki, “Polonya-Belarus sınırında yaptığımız gibi güvenliği sağlayacağız. Burada modern birlikler ve modern silahlar konuşlandırılacak ve onlar, sakinler için güvenliğin artmasını sağlayacak” ifadelerini kullandı.Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatının başlamasından itibaren Polonyalı yetkililer defalarca sınır güvenliğini iyileştirme planları olduğunu açıklamışlardı. Polonya İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski, 18 Nisan’da yaptığı açıklamada Polonya-Rusya sınırında elektronik güvenlik duvar inşaatının başladığını duyurmuştu.Polonya Kasım 2022'de Kaliningrad bölgesi ile sınırında geçici dikenli tel örgü inşaatına başlamıştı. Şubat ayında ise Varşova, tanksavar demir kirpiler dahil olmak üzere çite ek tahkimatlar kurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230430/polonya-polisi-basmisti-rusyanin-varsova-buyukelciligindeki-okul-baska-binada-hizmete-girecek-1070394384.html
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rusya, polonya, mateusz morawiecki, kaliningrad, sınır, avrupa
rusya, polonya, mateusz morawiecki, kaliningrad, sınır, avrupa
Polonya Başbakanı Morawiecki: Kaliningrad bölgesi ile sınırdaki güvenliği artırıyoruz
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Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Kaliningrad bölgesi ile sınırdaki güvenlik önlemlerinin artırıldığını belirtti.
Polskie Radio’nun aktardığı üzere, ülkenin kuzeyinde Rusya ile sınır bölgesinin yakınında yer alan Bartoszyce kentini ziyaret eden Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Kaliningrad bölgesi ile sınırdaki güvenlik önlemlerinin artırıldığını söyledi.
Yetkililerin ‘fiziksel ve elektronik güvenlik’ sağlayacağını ve ‘sınır muhafızları ve tüm servislerin’ varlığını artıracağını dile getiren Morawiecki, “Polonya-Belarus sınırında yaptığımız gibi güvenliği sağlayacağız. Burada modern birlikler ve modern silahlar konuşlandırılacak ve onlar, sakinler için güvenliğin artmasını sağlayacak” ifadelerini kullandı.
Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatının başlamasından itibaren Polonyalı yetkililer defalarca sınır güvenliğini iyileştirme planları olduğunu açıklamışlardı. Polonya İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski, 18 Nisan’da yaptığı açıklamada Polonya-Rusya sınırında elektronik güvenlik duvar inşaatının başladığını duyurmuştu.
Polonya Kasım 2022'de Kaliningrad bölgesi ile sınırında geçici dikenli tel örgü inşaatına başlamıştı. Şubat ayında ise Varşova, tanksavar demir kirpiler dahil olmak üzere çite ek tahkimatlar kurmuştu.