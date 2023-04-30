https://sputniknews.com.tr/20230430/polonya-polisi-basmisti-rusyanin-varsova-buyukelciligindeki-okul-baska-binada-hizmete-girecek-1070394384.html

Polonya polisi basmıştı: Rusya'nın Varşova Büyükelçiliği'ndeki okul başka binada hizmete girecek

Polonya polisi basmıştı: Rusya'nın Varşova Büyükelçiliği'ndeki okul başka binada hizmete girecek

Rusya'nın Varşova Büyükelçisi Sergey Andreyev, dün yerel yönetim ve polis tarafından baskın düzenlenen elçilik bünyesindeki okulun 10 Mayıs'tan itibaren başka... 30.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-30T16:08+0300

2023-04-30T16:08+0300

2023-04-30T16:08+0300

polonya

ukrayna krizi

okul

rusya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/1e/1070394802_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_5ea93eb54421f69ec262fa745a5ac875.jpg

Varşova makamları ve polisi, dün Rusya Büyükelçiliği bünyesindeki okulun bahçe kapısını kırarak binaya zorla girmişti. Okul çalışanları, Polonya tarafının tutumu üzerine binayı terk etmek zorunda kalmıştı. Sputnik'e okulun akıbeti hakkında açıklama yapan Büyükelçi Andreyev, eğitim tesisinin diplomatik misyon içindeki başka bir binada 10 Mayıs'tan itibaren yeniden hizmete gireceğini söyledi. Andreyev, "Mayıs bayramlarından sonra. 9 Mayıs'tan sonra. Önümüzdeki okuldaki ekipman ve malzemelerin çıkarılması ve yeni yere yerleştirilmesi gerekecek. Yapılacak organizasyona göre 10 Mayıs'tan itibaren derslerin olağan şekilde devam edeceğini düşünüyorum" dedi. Rus diplomat, Varşova makamlarının bu eylemleri nedeniyle Polonya'ya nota vereceklerinin de altını çizdi.

polonya

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

polonya, okul, rusya