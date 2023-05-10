https://sputniknews.com.tr/20230510/polonya-rus-buyukelciliginin-ve-rusya-ticari-temsilciliginin-12-milyon-dolarina-el-koydu-1070922781.html
Polonya, Rus Büyükelçiliği’nin ve Rusya Ticari Temsilciliği’nin 1.2 milyon dolarına el koydu
Polonya, Rus Büyükelçiliği’nin ve Rusya Ticari Temsilciliği’nin 1.2 milyon dolarına el koydu
Polonya makamlarının Rusya’nın Varşova Büyükelçiliği’ne ve ticari temsilciliğine ait banka hesaplarında bulunan ve tutarı 1 milyon doları aşan paraya el... 10.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-10T22:25+0300
2023-05-10T22:25+0300
2023-05-10T22:25+0300
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polonya
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Rzeczpospolita gazetesinin haberine göre Polonya makamları, Rusya’nın Varşova Büyükelçiliği’ne ve ticari temsilciliğine ait banka hesaplarında bulunan yaklaşık 1.2 milyon dolara el koydu.Haberde, “Polonya savcılığı bir yılı aşkın süre önce Rus Büyükelçiliği’nin banka hesaplarındaki yaklaşık 800 bin zlotiyi ve 912 bin doların üzerindeki parayı (yaklaşık 1.2 milyon dolar) bloke etti, bir süre önce ise teminat şeklini değiştirerek, soruşturma kapsamında bu parayı gerçek delil olarak kabul etti ve kendi hesabına aktardı” ifadeleri yer aldı.Haberde ayrıca savcılığın bu yöndeki kararının bugün nihai olarak yürürlüğe girdiği ifade edildi.Rusya’nın Varşova Büyükelçiliği geçen şubattan bu yana, önce Polonya'nın mali denetim kurumunun, ardından da savcılığın kararıyla dondurulan banka hesapları olmaksızın faaliyetlerine devam ediyor. Mart ayı başında ise hesaplar, sadece içindeki paraların savcılığın başka bir bankadaki hesabına aktarılması amacıyla çözülmüştü.Rusya’nın Polonya Büyükelçisi Sergey Andreyev, paralara el konulmasını hukuki keyfilik ve Diplomatik İlişkilere İlişkin Viyana Sözleşmesi hükümlerinin ihlali olarak nitelendirmişti. Andreyev, Polonya makamlarının paraların terörü finanse etmek için kullanıldığını iddia ederek ‘soruşturma’ bahanesiyle el koyduğunu ifade etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230509/rusya-9-mayista-rus-diplomatlara-yonelik-eylemler-nedeniyle-varsovaya-protesto-sunacagiz-1070865117.html
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Polonya, Rus Büyükelçiliği’nin ve Rusya Ticari Temsilciliği’nin 1.2 milyon dolarına el koydu
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Polonya makamlarının Rusya’nın Varşova Büyükelçiliği’ne ve ticari temsilciliğine ait banka hesaplarında bulunan ve tutarı 1 milyon doları aşan paraya el koyduğu açıklandı.
Rzeczpospolita gazetesinin haberine göre Polonya makamları, Rusya’nın Varşova Büyükelçiliği’ne ve ticari temsilciliğine ait banka hesaplarında bulunan yaklaşık 1.2 milyon dolara el koydu.
Haberde, “Polonya savcılığı bir yılı aşkın süre önce Rus Büyükelçiliği’nin banka hesaplarındaki yaklaşık 800 bin zlotiyi ve 912 bin doların üzerindeki parayı (yaklaşık 1.2 milyon dolar) bloke etti, bir süre önce ise teminat şeklini değiştirerek, soruşturma kapsamında bu parayı gerçek delil olarak kabul etti ve kendi hesabına aktardı” ifadeleri yer aldı.
Haberde ayrıca savcılığın bu yöndeki kararının bugün nihai olarak yürürlüğe girdiği ifade edildi.
Rusya’nın Varşova Büyükelçiliği geçen şubattan bu yana, önce Polonya'nın mali denetim kurumunun, ardından da savcılığın kararıyla dondurulan banka hesapları olmaksızın faaliyetlerine devam ediyor. Mart ayı başında ise hesaplar, sadece içindeki paraların savcılığın başka bir bankadaki hesabına aktarılması amacıyla çözülmüştü.
Rusya’nın Polonya Büyükelçisi Sergey Andreyev, paralara el konulmasını hukuki keyfilik ve Diplomatik İlişkilere İlişkin Viyana Sözleşmesi hükümlerinin ihlali olarak nitelendirmişti. Andreyev, Polonya makamlarının paraların terörü finanse etmek için kullanıldığını iddia ederek ‘soruşturma’ bahanesiyle el koyduğunu ifade etmişti.