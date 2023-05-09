https://sputniknews.com.tr/20230509/rusya-9-mayista-rus-diplomatlara-yonelik-eylemler-nedeniyle-varsovaya-protesto-sunacagiz-1070865117.html

Rusya: 9 Mayıs'ta Rus diplomatlara yönelik eylemler nedeniyle Varşova'ya protesto sunacağız

Rusya: 9 Mayıs'ta Rus diplomatlara yönelik eylemler nedeniyle Varşova'ya protesto sunacağız

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova’nın 9 Mayıs'ta Polonya’daki Rus diplomatlara yönelik eylemler nedeniyle Varşova'ya protesto sunacağını söyledi. 09.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-09T22:17+0300

2023-05-09T22:17+0300

2023-05-09T22:17+0300

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sergey andreyev

varşova

9 mayıs zafer bayramı

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya’nın Varşova Büyükelçisi Sergey Andreyev’in Sovyet askerleri mezarına yapmak istediği ziyaretin engellenmesi olayı yorumlandı.Açıklamada, “Polonya Dışişleri Bakanlığı, büyükelçiliğin planladığı tören hakkında önceden bilgilendirildi, ancak Polonya makamları ‘protestocuların’ kışkırtıcı eylemlerini engellemedi. Polonya tarafı kararlılıkla protesto edilecek. Bu olayı Polonya tarafının düşmanca tavrının bir başka tezahürü ve her şeyden önce, Polonya'nın Alman işgalinden kurtarılması sırasında hayatını kaybeden 600 binden fazla Sovyet askerinin anısına yapılan hakaret olarak değerlendiriyoruz” ifadelerine yer verildi.Polonya tarafının bu tür olayları önlemeye yönelik yükümlülüklerini yerine getirmediğine dikkat çekilen açıklamada, olanların ‘Varşova'nın İkinci Dünya Savaşı olaylarını değerlendirmeye ve Nazi Almanyası tarafından köleleştirilmiş Avrupa ülkelerinin kurtarılmasında halkımızın rolünü unutturmaya yönelik politikasının ikiyüzlülüğünü’ gösterdiği kaydedildi.Bakanlık, “Polonya makamlarının bu çizgisi yanıtsız bırakılmayacak” ifadelerini kullandı.Bugün Rusya’nın Varşova Büyükelçisi Sergey Andreyev, İkinci Dünya Savaşı’nda Polonya’nın faşizmden kurtulması için hayatını kaybeden Sovyet askerleri mezarına çelenk bırakması isterken engellenmişti. Rus Büyükelçi ve beraberindeki heyeti mezarlık girişinde karşılayan kalabalık, geçişlerine izin vermemişti. Kalabalıktan birileri ayrıca Rus Büyükelçiden, takmış olduğu Aziz Georgiy Kurdelesini sökmesini istemişti.Rus Büyükelçi Sovyet askerlerin mezarına çelenk bırakamayıp geri dönmek zorunda kalmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230509/rusya-buyukelcisinin-varsovadaki-sovyet-askerleri-mezarina-celenk-birakmasi-engellendi-1070852731.html

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rusya, polonya, sergey andreyev, varşova, 9 mayıs zafer bayramı