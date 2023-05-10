https://sputniknews.com.tr/20230510/muharrem-incenin-izmir-ve-manisa-programlari-iptal-edildi-1070896319.html

Muharrem İnce’nin İzmir ve Manisa programları iptal edildi

Muharrem İnce’nin İzmir ve Manisa programları iptal edildi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin gerçekleştireceği Manisa ve İzmir ziyaretlerinin iptal edildiği duyuruldu. Ziyaretlerin iptal edilme... 10.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-10T14:16+0300

2023-05-10T14:16+0300

2023-05-10T14:16+0300

2023 türkiye seçimleri

muharrem ince

memleket partisi

sağlık

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Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’nin sağlık sorunları sebebiyle İzmir’e ve Manisa’ya gerçekleştireceği ziyaretlerin iptal edildiği duyuruldu.İnce’nin sağlık probleminin ne olduğuna ilişkin ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı.Muharrrem İnce'nin İzmir ziyareti kapsamında Karşıyaka Çarşı’da esnaf turu yaptıktan sonra Manisa’da gençlik buluşmasına katılacağı duyurulmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230509/kilicdaroglunun-aracina-tasli-saldiri-1070860135.html

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muharrem ince, memleket partisi, sağlık