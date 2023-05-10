https://sputniknews.com.tr/20230510/muharrem-incenin-izmir-ve-manisa-programlari-iptal-edildi-1070896319.html
Muharrem İnce’nin İzmir ve Manisa programları iptal edildi
Muharrem İnce’nin İzmir ve Manisa programları iptal edildi
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin gerçekleştireceği Manisa ve İzmir ziyaretlerinin iptal edildiği duyuruldu. Ziyaretlerin iptal edilme... 10.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-10T14:16+0300
2023-05-10T14:16+0300
2023-05-10T14:16+0300
2023 türkiye seçimleri
muharrem ince
memleket partisi
sağlık
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Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’nin sağlık sorunları sebebiyle İzmir’e ve Manisa’ya gerçekleştireceği ziyaretlerin iptal edildiği duyuruldu.İnce’nin sağlık probleminin ne olduğuna ilişkin ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı.Muharrrem İnce'nin İzmir ziyareti kapsamında Karşıyaka Çarşı’da esnaf turu yaptıktan sonra Manisa’da gençlik buluşmasına katılacağı duyurulmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230509/kilicdaroglunun-aracina-tasli-saldiri-1070860135.html
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muharrem ince, memleket partisi, sağlık
muharrem ince, memleket partisi, sağlık
Muharrem İnce’nin İzmir ve Manisa programları iptal edildi
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin gerçekleştireceği Manisa ve İzmir ziyaretlerinin iptal edildiği duyuruldu. Ziyaretlerin iptal edilme gerekçesinin İnce’nin sağlık durumu olduğu ifade edildi.
Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’nin sağlık sorunları sebebiyle İzmir’e ve Manisa’ya gerçekleştireceği ziyaretlerin iptal edildiği duyuruldu.
İnce’nin sağlık probleminin ne olduğuna ilişkin ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı.
Muharrrem İnce'nin İzmir ziyareti kapsamında Karşıyaka Çarşı’da esnaf turu yaptıktan sonra Manisa’da gençlik buluşmasına katılacağı duyurulmuştu.