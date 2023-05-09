Kılıçdaroğlu’nun aracına Sakarya'da taşlı saldırı
20:33 09.05.2023 (güncellendi: 20:45 09.05.2023)
© CHP/ALP EREN KAYACumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Erzincan mitinginde konuştu:
© CHP/ALP EREN KAYA
Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun aracına Sakarya’da taşlı saldırı düzenlendi.
Millet İttifakı bugün Sakarya'da miting düzenledi.
T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre, mitingin ardından Kılıçdaroğlu’nun içinde bulunduğu seçim otobüsüne bir kişi tarafından taşlı saldırı gerçekleştirildi.
Kılıçdaroğlu, Sakarya’daki miting alanından ayrıldığı sırada, alan çıkışında bulunun bir kişi otobüse taş fırlattı. Otobüsün camı kırılırken saldırgan yakalandı. Kılıçdaroğlu’nun otobüsü daha sonra miting alanından ayrıldı.
Sakarya'da seçim otobüsüne taş atan kişinin 15 yaşındaki bir çocuk olduğu ve gözaltına alındığı öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun şikayetçi olmadığı çocuk serbest bırakıldı.
T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre, mitingin ardından Kılıçdaroğlu’nun içinde bulunduğu seçim otobüsüne bir kişi tarafından taşlı saldırı gerçekleştirildi.
Kılıçdaroğlu, Sakarya’daki miting alanından ayrıldığı sırada, alan çıkışında bulunun bir kişi otobüse taş fırlattı. Otobüsün camı kırılırken saldırgan yakalandı. Kılıçdaroğlu’nun otobüsü daha sonra miting alanından ayrıldı.
Sakarya'da seçim otobüsüne taş atan kişinin 15 yaşındaki bir çocuk olduğu ve gözaltına alındığı öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun şikayetçi olmadığı çocuk serbest bırakıldı.
Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun aracına Sakarya’da taşlı saldırı: Otobüsün camı kırılırken saldırgan yakalandı https://t.co/WMFZ8w7AiC pic.twitter.com/SJ9TIOuzZa— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 9, 2023