https://sputniknews.com.tr/20230509/kilicdaroglunun-aracina-tasli-saldiri-1070860135.html

Kılıçdaroğlu’nun aracına Sakarya'da taşlı saldırı

Kılıçdaroğlu’nun aracına Sakarya'da taşlı saldırı

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun aracına Sakarya’da taşlı saldırı düzenlendi. 09.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-09T20:33+0300

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2023 türkiye seçimleri

kemal kılıçdaroğlu

sakarya

taş

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Millet İttifakı bugün Sakarya'da miting düzenledi. T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre, mitingin ardından Kılıçdaroğlu’nun içinde bulunduğu seçim otobüsüne bir kişi tarafından taşlı saldırı gerçekleştirildi.Kılıçdaroğlu, Sakarya’daki miting alanından ayrıldığı sırada, alan çıkışında bulunun bir kişi otobüse taş fırlattı. Otobüsün camı kırılırken saldırgan yakalandı. Kılıçdaroğlu’nun otobüsü daha sonra miting alanından ayrıldı.Sakarya'da seçim otobüsüne taş atan kişinin 15 yaşındaki bir çocuk olduğu ve gözaltına alındığı öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun şikayetçi olmadığı çocuk serbest bırakıldı.

sakarya

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kemal kılıçdaroğlu, sakarya, taş