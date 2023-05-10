https://sputniknews.com.tr/20230510/muharrem-inceden-kumpas-aciklamasi-1070911076.html

Muharrem İnce'den kumpas açıklaması

Muharrem İnce'den kumpas açıklaması

Cumhurbaşkanı adayı İnce'nin bugün İzmir ve Manisa'da gerçekleştirilmesi planlanan mitingleri sağlık sorunları nedeniyle iptal edildi. İnce, akşam saatlerinde... 10.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-10T17:56+0300

2023-05-10T17:56+0300

2023-05-10T17:56+0300

2023 türkiye seçimleri

muharrem ince

seçim

kumpas

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Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, akşam saatlerinde Twitter'dan bir açıklama yaptı.İnce, son dönemde kendisi aleyhine bir kampanya yürütüldüğünü, FETÖ'nün 45 gündür sahte dekontlar, belgeler ve videolarla kendisine iftira attığını belirtti.Muharrem İnce açıklamasında şu ifadelere yer verdi:''45 gündür sahte dekontlarla, sahte belgelerle, sahte videolarla iftira atan ve algı operasyonu yapan FETÖ'cülere karşı bu ülkenin gazetecileri neredesiniz? Savcıları neredesiniz? Bu aşağılık teröristlerin kumpaslarından medet umanlar, bunları yayanlar, bunlara inananlar; kumpas davaları döneminde yaşananları hatırlamıyor musunuz? Bu aşağılık teröristlerle ömrümün sonuna kadar mücadele edeceğim.''Son olarak dün Aydın'da düzenlediği mitingde vatandaşlarla bir araya gelen İnce, bugün İzmir ve Manisa'da miting yapmayı planlıyordu.Memleket Partisi Manisa 1. sıra milletvekili adayı Fidel Okan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Muharrem İnce'nin Manisa ve İzmir mitinglerinin iptal edildiğini duyurdu.Okan, İnce'nin sağlık durumunun bozulması nedeniyle mitinglerin yapılmayacağını açıkladı.

https://sputniknews.com.tr/20230510/muharrem-incenin-izmir-ve-manisa-programlari-iptal-edildi-1070896319.html

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muharrem ince, seçim, kumpas