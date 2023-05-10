https://sputniknews.com.tr/20230510/muharrem-inceden-kumpas-aciklamasi-1070911076.html
Muharrem İnce'den kumpas açıklaması
Muharrem İnce'den kumpas açıklaması
Cumhurbaşkanı adayı İnce'nin bugün İzmir ve Manisa'da gerçekleştirilmesi planlanan mitingleri sağlık sorunları nedeniyle iptal edildi. İnce, akşam saatlerinde... 10.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-10T17:56+0300
2023-05-10T17:56+0300
2023-05-10T17:56+0300
2023 türkiye seçimleri
muharrem ince
seçim
kumpas
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Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, akşam saatlerinde Twitter'dan bir açıklama yaptı.İnce, son dönemde kendisi aleyhine bir kampanya yürütüldüğünü, FETÖ'nün 45 gündür sahte dekontlar, belgeler ve videolarla kendisine iftira attığını belirtti.Muharrem İnce açıklamasında şu ifadelere yer verdi:''45 gündür sahte dekontlarla, sahte belgelerle, sahte videolarla iftira atan ve algı operasyonu yapan FETÖ'cülere karşı bu ülkenin gazetecileri neredesiniz? Savcıları neredesiniz? Bu aşağılık teröristlerin kumpaslarından medet umanlar, bunları yayanlar, bunlara inananlar; kumpas davaları döneminde yaşananları hatırlamıyor musunuz? Bu aşağılık teröristlerle ömrümün sonuna kadar mücadele edeceğim.''Son olarak dün Aydın'da düzenlediği mitingde vatandaşlarla bir araya gelen İnce, bugün İzmir ve Manisa'da miting yapmayı planlıyordu.Memleket Partisi Manisa 1. sıra milletvekili adayı Fidel Okan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Muharrem İnce'nin Manisa ve İzmir mitinglerinin iptal edildiğini duyurdu.Okan, İnce'nin sağlık durumunun bozulması nedeniyle mitinglerin yapılmayacağını açıkladı.
https://sputniknews.com.tr/20230510/muharrem-incenin-izmir-ve-manisa-programlari-iptal-edildi-1070896319.html
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muharrem ince, seçim, kumpas
muharrem ince, seçim, kumpas
Muharrem İnce'den kumpas açıklaması
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Cumhurbaşkanı adayı İnce'nin bugün İzmir ve Manisa'da gerçekleştirilmesi planlanan mitingleri sağlık sorunları nedeniyle iptal edildi. İnce, akşam saatlerinde Twitter'dan yaptığı açıklamada, hakkında sahte dekontlarla algı operasyonu yapıldığını belirterek ''Bu aşağılık teröristlerle ömrümün sonuna kadar mücadele edeceğim.'' ifadesini kullandı.
Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, akşam saatlerinde Twitter'dan bir açıklama yaptı.
İnce, son dönemde kendisi aleyhine bir kampanya yürütüldüğünü, FETÖ'nün 45 gündür sahte dekontlar, belgeler ve videolarla kendisine iftira attığını belirtti.
Muharrem İnce açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
''45 gündür sahte dekontlarla, sahte belgelerle, sahte videolarla iftira atan ve algı operasyonu yapan FETÖ'cülere karşı bu ülkenin gazetecileri neredesiniz? Savcıları neredesiniz? Bu aşağılık teröristlerin kumpaslarından medet umanlar, bunları yayanlar, bunlara inananlar; kumpas davaları döneminde yaşananları hatırlamıyor musunuz? Bu aşağılık teröristlerle ömrümün sonuna kadar mücadele edeceğim.''
Son olarak dün Aydın'da düzenlediği mitingde vatandaşlarla bir araya gelen İnce, bugün İzmir ve Manisa'da miting yapmayı planlıyordu.
Memleket Partisi Manisa 1. sıra milletvekili adayı Fidel Okan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Muharrem İnce'nin Manisa ve İzmir mitinglerinin iptal edildiğini duyurdu.
Okan, İnce'nin sağlık durumunun bozulması nedeniyle mitinglerin yapılmayacağını açıkladı.