https://sputniknews.com.tr/20230510/misir-suriyenin-arap-birligine-donusu-iliskilerde-tam-normallesmeye-gidildigi-anlamina-gelmiyor-1070873945.html

Mısır: Suriye’nin Arap Birliği’ne dönüşü, ilişkilerde tam normalleşmeye gidildiği anlamına gelmiyor

Mısır: Suriye’nin Arap Birliği’ne dönüşü, ilişkilerde tam normalleşmeye gidildiği anlamına gelmiyor

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Suriye'nin uzun aradan sonra Arap Birliği’ne yeniden dönüşü yönünde alınan karara ilişkin yaptığı açıklamada, 'Suriye’nin... 10.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-10T03:13+0300

2023-05-10T03:13+0300

2023-05-10T03:13+0300

dünya

arap birliği

samih şukri

mısır

suriye

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Bakan Şukri, Mısır merkezli Sada el-Beled televizyon kanalına verdiği demeçte, Suriye’nin Arap Birliği’ne dönüşüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Söz konusu adımın, karşılıklı güvenin artırılmasına yönelik atıldığını ifade eden Şukri, “Şam'ın Arap Birliği'ne dönüşü, Suriye hükümetiyle tam bir normalleşmeye gidilmesi ve diplomatik ilişkilerin düzeyinin yükseltilmesi için yeterli değil” ifadelerini kullandı.Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Suriye’ye yönelik tutumuna da değinen Şukri, şunları söyledi: “Herkes bu durumu istediği gibi değerlendirebilir. Ancak; her şeyden önce bu bir Arap meselesi ve 10 yıldır iç çatışmalara maruz kalan bir Arap ülkesi. Buna bir çözüm aramalıyız.”Şukri ayrıca, karşılıklı güveni artıracak bir vizyon ve anlayış çerçevesinde atılan adımla doğru yolda olduklarını belirterek, “Bu, üzerinde durulması gereken bir Arap meselesidir. Arap ülkeleri, Suriye hükümetini karşılıklı adımlar atmaya teşvik etmek için ülke yönetimiyle etkileşime geçmelidir” şeklinde konuştu.Bakan, Suriye’ye yönelik alınan kararların değerlendirileceğini ve yaşanması muhtemel gelişmelerin de kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.Mısır'ın başkenti Kahire'de 7 Mayıs’ta düzenlenen Arap Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından Şam'ın birliğe dönmesi konusunda anlaşmaya varıldığı duyurulmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230509/abd-suriye-ile-iliskileri-normallestirmeyecegiz-1070808387.html

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