https://sputniknews.com.tr/20230509/abd-suriye-ile-iliskileri-normallestirmeyecegiz-1070808387.html
ABD: Suriye ile ilişkileri normalleştirmeyeceğiz
ABD: Suriye ile ilişkileri normalleştirmeyeceğiz
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Şam'ın Arap Birliği'ne dönüşüne dair "Ortaklarımıza, Suriye yönetimiyle ilişkileri normalleştirmeyeceğimizi ve... 09.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-09T00:54+0300
2023-05-09T00:54+0300
2023-05-09T00:54+0300
dünya
suriye
abd
beyaz saray
karine jean-pierre
arap birliği
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Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Suriye'nin Arap Birliği'ne dönüşüne karar verilmesi üzerine, "Ortaklarımıza, Esad rejimiyle ilişkileri normalleştirmeyeceğimizi ve yaptırımlarımızın tam olarak yürürlükte kalacağını açıkça belirtiyoruz" dedi.Jean-Pierre, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.Jean-Pierre, ortaklarının kendilerine, insani yardımların iletilmesi, mültecilerin güvenli geri dönüşü, IŞİD ile mücadele ve Suriye krizine çözüm bulunması gibi konularda ilerleme sağlamak için Şam ile doğrudan angajman planlarını bildirdiklerini aktardı.Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararında belirlenen siyasi sürecin çatışmanın tek geçerli çözümü olduğu yönündeki pozisyonlarını koruduklarını belirten Jean-Pierre, yaptırımlar konusunda da Sezar Yaptırım Yasası'na bağlılıklarını, Şam ile görüşen ortaklarına bildirdiklerini ve bu konuda yaptırımların riske atılmaması konusunu görüştüklerini aktardı.
https://sputniknews.com.tr/20230507/arap-birliginden-aciklama-suriyenin-geri-donusu-konusunda-anlasmaya-varildi-1070746843.html
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suriye, abd, beyaz saray, karine jean-pierre, arap birliği
suriye, abd, beyaz saray, karine jean-pierre, arap birliği
ABD: Suriye ile ilişkileri normalleştirmeyeceğiz
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Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Şam'ın Arap Birliği'ne dönüşüne dair "Ortaklarımıza, Suriye yönetimiyle ilişkileri normalleştirmeyeceğimizi ve yaptırımlarımızın tam olarak yürürlükte kalacağını açıkça belirtiyoruz" dedi.
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Suriye'nin Arap Birliği'ne dönüşüne karar verilmesi üzerine, "Ortaklarımıza, Esad rejimiyle ilişkileri normalleştirmeyeceğimizi ve yaptırımlarımızın tam olarak yürürlükte kalacağını açıkça belirtiyoruz" dedi.
Jean-Pierre, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Jean-Pierre, ortaklarının kendilerine, insani yardımların iletilmesi, mültecilerin güvenli geri dönüşü, IŞİD ile mücadele ve Suriye krizine çözüm bulunması gibi konularda ilerleme sağlamak için Şam ile doğrudan angajman planlarını bildirdiklerini aktardı.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararında belirlenen siyasi sürecin çatışmanın tek geçerli çözümü olduğu yönündeki pozisyonlarını koruduklarını belirten Jean-Pierre, yaptırımlar konusunda da Sezar Yaptırım Yasası'na bağlılıklarını, Şam ile görüşen ortaklarına bildirdiklerini ve bu konuda yaptırımların riske atılmaması konusunu görüştüklerini aktardı.