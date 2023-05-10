https://sputniknews.com.tr/20230510/milyarder-yatirimcidan-sert-inis-uyarisi-1070899982.html

Milyarder yatırımcıdan 'sert iniş' uyarısı

Milyarder yatırımcıdan 'sert iniş' uyarısı

ABD'de dikkatler borç limitindeki gelişmeler ve enflasyon verilerine çevrilirken Fed'in patikasının ekonomik aktivite üzerindeki etkileri de tartışılmaya devam... 10.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-10T15:08+0300

2023-05-10T15:08+0300

2023-05-10T15:08+0300

ekonomi

abd

ekonomi

işsizlik

milyarder

resesyon

fed

jerome powell

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Duquesne Family Office kurucusu milyarder yatırımcı Stan Druckenmiller, ABD ekonomisinin içinde bulunulan çeyrek itibarıyla yavaşlamaya başlayacağını ve sert iniş beklediğini açıkladı. BloombergHT'nin aktardığına göre dün 2023 Sohn Yatırım Konferansı’nda Salı günü değerlendirmelerde bulunan Druckenmiller, perakende satışlarda yaşanan gerileme ve bölgesel bankalarda yaşanan sorunların dahil olduğu bir dizi gelişmeye işaret ederek resesyon tahminini daha yakın bir tarihe çektiğini belirtti. “2008’den daha kötü bir tablo öngörmüyorum” diyen Druckenmiller, “Sadece çok kötü bir şeyler olduğu konusunda açık fikirli olmamanın çok saf bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum” dedi. 9.9 milyar dolar net serveti olan ve Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre dünyanın en zengin 500 kişisi içinde yer alan Druckenmiller ‘sert iniş’i yüzde 5’in üzerinde bir işsizlik oranı, kurumsal karlılıkta yüzde 20 düşüş ve artan iflaslar olarak tanımladı. Fed Başkanı Jerome Powell, ABD’nin ılımlı olmasını ümit ettiği bir resesyon yaşamasının mümkün olduğunu ancak resesyondan kaçınmayı daha büyük bir ihtimal olarak gördüğünü belirtmişti. Powell bankacılık sektöründe yaşanan güven krizinin sıkılaşan kredi koşullarıya sonuçlanmasına ilişkin ise “Sıkı kredi koşulları ekonomik aktiviteye, işe alımlara ve enflasyona etkide bulunacak gibi gözüküyor” yorumunu yapmıştı.

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abd, ekonomi, işsizlik, milyarder, resesyon, fed, jerome powell