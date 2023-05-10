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https://sputniknews.com.tr/20230510/milyarder-yatirimcidan-sert-inis-uyarisi-1070899982.html
Milyarder yatırımcıdan 'sert iniş' uyarısı
Milyarder yatırımcıdan 'sert iniş' uyarısı
ABD'de dikkatler borç limitindeki gelişmeler ve enflasyon verilerine çevrilirken Fed'in patikasının ekonomik aktivite üzerindeki etkileri de tartışılmaya devam... 10.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-10T15:08+0300
2023-05-10T15:08+0300
ekonomi
abd
ekonomi
işsizlik
milyarder
resesyon
fed
jerome powell
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Duquesne Family Office kurucusu milyarder yatırımcı Stan Druckenmiller, ABD ekonomisinin içinde bulunulan çeyrek itibarıyla yavaşlamaya başlayacağını ve sert iniş beklediğini açıkladı. BloombergHT'nin aktardığına göre dün 2023 Sohn Yatırım Konferansı’nda Salı günü değerlendirmelerde bulunan Druckenmiller, perakende satışlarda yaşanan gerileme ve bölgesel bankalarda yaşanan sorunların dahil olduğu bir dizi gelişmeye işaret ederek resesyon tahminini daha yakın bir tarihe çektiğini belirtti. “2008’den daha kötü bir tablo öngörmüyorum” diyen Druckenmiller, “Sadece çok kötü bir şeyler olduğu konusunda açık fikirli olmamanın çok saf bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum” dedi. 9.9 milyar dolar net serveti olan ve Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre dünyanın en zengin 500 kişisi içinde yer alan Druckenmiller ‘sert iniş’i yüzde 5’in üzerinde bir işsizlik oranı, kurumsal karlılıkta yüzde 20 düşüş ve artan iflaslar olarak tanımladı. Fed Başkanı Jerome Powell, ABD’nin ılımlı olmasını ümit ettiği bir resesyon yaşamasının mümkün olduğunu ancak resesyondan kaçınmayı daha büyük bir ihtimal olarak gördüğünü belirtmişti. Powell bankacılık sektöründe yaşanan güven krizinin sıkılaşan kredi koşullarıya sonuçlanmasına ilişkin ise “Sıkı kredi koşulları ekonomik aktiviteye, işe alımlara ve enflasyona etkide bulunacak gibi gözüküyor” yorumunu yapmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230429/bankacilik-krizinde-adi-gecen-first-republic-bankin-hisseleri-yuzde-50ye-yakin-deger-kaybetti-1070345197.html
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abd, ekonomi, işsizlik, milyarder, resesyon, fed, jerome powell
abd, ekonomi, işsizlik, milyarder, resesyon, fed, jerome powell

Milyarder yatırımcıdan 'sert iniş' uyarısı

15:08 10.05.2023
© AP Photo / Elise AmendolaDolar
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2023
© AP Photo / Elise Amendola
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ABD'de dikkatler borç limitindeki gelişmeler ve enflasyon verilerine çevrilirken Fed'in patikasının ekonomik aktivite üzerindeki etkileri de tartışılmaya devam ediyor. Milyarder yatırımcı Stan Druckenmiller’a göre ABD ekonomisinde ‘sert iniş’ mümkün.
Duquesne Family Office kurucusu milyarder yatırımcı Stan Druckenmiller, ABD ekonomisinin içinde bulunulan çeyrek itibarıyla yavaşlamaya başlayacağını ve sert iniş beklediğini açıkladı.
BloombergHT'nin aktardığına göre dün 2023 Sohn Yatırım Konferansı’nda Salı günü değerlendirmelerde bulunan Druckenmiller, perakende satışlarda yaşanan gerileme ve bölgesel bankalarda yaşanan sorunların dahil olduğu bir dizi gelişmeye işaret ederek resesyon tahminini daha yakın bir tarihe çektiğini belirtti.
“2008’den daha kötü bir tablo öngörmüyorum” diyen Druckenmiller, “Sadece çok kötü bir şeyler olduğu konusunda açık fikirli olmamanın çok saf bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum” dedi.
9.9 milyar dolar net serveti olan ve Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre dünyanın en zengin 500 kişisi içinde yer alan Druckenmiller ‘sert iniş’i yüzde 5’in üzerinde bir işsizlik oranı, kurumsal karlılıkta yüzde 20 düşüş ve artan iflaslar olarak tanımladı.
First Republic Bank - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2023
EKONOMİ
Bankacılık krizinde adı geçen First Republic Bank'ın hisseleri yüzde 50'ye yakın değer kaybetti
29 Nisan, 01:47
Fed Başkanı Jerome Powell, ABD’nin ılımlı olmasını ümit ettiği bir resesyon yaşamasının mümkün olduğunu ancak resesyondan kaçınmayı daha büyük bir ihtimal olarak gördüğünü belirtmişti.
Powell bankacılık sektöründe yaşanan güven krizinin sıkılaşan kredi koşullarıya sonuçlanmasına ilişkin ise “Sıkı kredi koşulları ekonomik aktiviteye, işe alımlara ve enflasyona etkide bulunacak gibi gözüküyor” yorumunu yapmıştı.
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