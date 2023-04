https://sputniknews.com.tr/20230429/bankacilik-krizinde-adi-gecen-first-republic-bankin-hisseleri-yuzde-50ye-yakin-deger-kaybetti-1070345197.html

Bankacılık krizinde adı geçen First Republic Bank'ın hisseleri yüzde 50'ye yakın değer kaybetti

Bankacılık krizinde adı geçen First Republic Bank'ın hisseleri yüzde 50'ye yakın değer kaybetti

ABD'de bankacılık krizinde adı geçen bankalardan biri olan First Republic'in hisse fiyatı, yüzde 50'ye yakın azaldı. 29.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-29T01:47+0300

2023-04-29T01:47+0300

2023-04-29T01:48+0300

ekonomi

first republic bank

abd

hisse

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/19/1070138679_0:37:3000:1725_1920x0_80_0_0_3598012f5cf8277daea10cb774e22cb2.jpg

First Republic Bank'ın hisselerindeki değer kaybı, bankanın pazartesi günü açıkladığı ilk çeyrek bilançosunun ardından derinleşirken, bankayı ayakta tutabilecek bir kurtarma anlaşması için umutların azalmasıyla da keskin bir düşüş yaşadı.ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu'nun (FDIC) bankaya kayyum atayabileceğine yönelik haberler sonrası bankanın hisseleri yüzde 50'ye yakın değer kaybetti.Bankanın hisse fiyatı, salı ve çarşamba günü büyük oranda düşüşler kaydederken, dün yaklaşık yüzde 9 değer kazanmıştı.Öte yandan, ülke basınında First Republic'i kurtarmak amacıyla yürütülen özel sektör çabalarının henüz bir anlaşmayla sonuçlanmaması üzerine, ABD'li yetkililerin görüşmeleri koordine ettiğine dair haberler yer aldı.İlk çeyrek bilançosu mevduatlarının yüzde 40'ın üzerinde azaldığını gösterdiGeçen ay ABD'de Silikon Vadisi Bankası (SVB) ve Signature Bank'ın iflası sonrası First Republic Bank da finansal zorluk yaşamıştı.Mart ortasında Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase ve Wells Fargo'nun aralarında bulunduğu 11 büyük banka, First Republic Bank'a destek olmak ve bankacılık sektöründeki güveni sağlayarak bankalardan kaçışların yayılmasını önlemek amacıyla toplam 30 milyar dolar mevduat aktaracağını duyurmuştu.First Republic'in yılın ilk çeyreğine ilişkin bilançosu, bankanın mevduatlarının, ABD'li büyük bankalardan gelen 30 milyar dolara rağmen mart sonu itibarıyla geçen yıl sonuna kıyasla yüzde 40.8 azaldığını ortaya koymuştu.Bankadan yapılan açıklamada, mevduat faaliyetinin 27 Mart haftasından itibaren istikrar kazandığı ve 21 Nisan'a kadar sabit kaldığı aktarılmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230428/abd-federal-mevduat-sigorta-kurumu-signature-bankin-iflasinin-temel-nedeni-kotu-yonetimdi-1070342094.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

first republic bank, abd, hisse