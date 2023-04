https://sputniknews.com.tr/20230428/abd-federal-mevduat-sigorta-kurumu-signature-bankin-iflasinin-temel-nedeni-kotu-yonetimdi-1070342094.html

ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu: Signature Bank'ın iflasının temel nedeni kötü yönetimdi

ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu: Signature Bank'ın iflasının temel nedeni kötü yönetimdi

ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), Signature Bank'ın iflasının temel nedeninin 'kötü yönetim' olduğunu duyurdu. 28.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-28T23:42+0300

2023-04-28T23:42+0300

2023-04-28T23:42+0300

ekonomi

signature bank

abd

iflas

abd federal mevduat sigorta kurumu (fdic)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/04/1069131901_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_4638fdc5a2fe4b7733b74386c0038823.jpg

FDIC, Signature Bank'ın iflasına ilişkin denetim raporunu yayınladı. Raporda, Signature Bank'ın iflasının temel nedenin 'kötü yönetim' olduğu aktarıldı.Signature Bank yönetiminin, bankanın boyutuna, karmaşıklığına ve risk profiline uygun yeterli risk yönetimi uygulamaları geliştirmeden ve izlemeden hızlı ve kontrolsüzce büyüdüğüne işaret edilen raporda, banka yönetiminin, iyi kurumsal yönetişim uygulamalarına öncelik vermediği, FDIC denetleyicilerinin endişelerini her zaman dikkate almadığı ve denetim tavsiyelerini ele alırken her zaman duyarlı davranmadığı kaydedildi.Raporda, Signature Bank'ın hızlı büyümesini, temel likidite risk yönetimi uygulamalarını ve kontrollerini izlemeden, sigortasız mevduatlara aşırı güvenerek finanse ettiği ve kripto endüstrisi mevduatlarıyla ilişkisinin riskini anlayamadığı belirtildi.FDIC'in denetiminde personel sıkıntısı yaşandıFDIC'in, Signature Bank'ı denetlemesiyle ilgili olarak da raporda, bir dizi incelemenin gerçekleştirildiği, denetim eylemlerinin daha erken hızlandırılabileceği, inceleme çalışmalarının zamanında yapılabileceği ve banka yönetimiyle iletişimin daha etkili olabileceği ifade edildi.Raporda, FDIC'in, denetim personeliyle ilgili kaynak sorunları da yaşadığı, bunun Signature Bank'a yönelik incelemelerin zamanlamasını ve kalitesini etkilediği dile getirildi.Kurumun raporunda, 2020'den bu yana FDIC'in New York bölgesindeki denetim kadrosundaki pozisyonların ortalama yüzde 40'ının boş olduğu veya geçici çalışanlarla doldurulduğu vurgulandı.FDIC, 12 Mart'ta, New York merkezli Signature Bank'a kayyum atamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230320/iflas-eden-signature-bankin-akibeti-belli-oldu-flagstar-bank-satin-alacak-1068485318.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

signature bank, abd, iflas, abd federal mevduat sigorta kurumu (fdic)