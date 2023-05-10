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MHK Başkanı Orta'dan Erman Toroğlu'nun iddialarına yanıt: Hakemler VAR'a gittiğinde puanları düşüyor
MHK Başkanı Orta'dan Erman Toroğlu'nun iddialarına yanıt: Hakemler VAR'a gittiğinde puanları düşüyor
MHK Başkanı Orta, Toroğlu'nun gözlemci notlarının değiştirildiği iddiasına ilişkin, "Hakemler algoritma ile atanıyor ama gözlemcileri MHK atıyor. VAR... 10.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-10T16:49+0300
2023-05-10T16:49+0300
spor
merkez hakem kurulu (mhk)
lale orta
erman toroğlu
hakem
video yardımcı hakem (var)
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Merkez Hakem Kurulu Başkanı (MHK) Lale Orta, eski hakem Erman Toroğlu'nun gözlemci raporlarının değiştirilmesiyle ilgili iddiasına beIN Sports Haber'de yayınlanan ‘Kuralına Göre’ programında yanıt verdi.Lale Orta'nın açıklamaları şu şekilde:"MHK, hakemlerin en üstündeki kurumsal bir yapı. Bütün gözlemciler, hakemler, eğitimciler amatöründen profesyoneline kadar görev yapanların hepsi bu kurumun altında. Hakemler ve gözlemciler ile ilgili her türlü durumda MHK'nin her türlü karar alma, eğitim verme yetkisi var. Hakemler algoritma ile atanıyor ama gözlemcileri MHK atıyor. Biz hiçbir zaman kurumsallıktan öteye geçmiyoruz. Son zamanlarda özellikle gözlemcilerle ilgili aranılarak belli notların verilmesi istendiği söyleniyor. Kesinlikle doğru değil. Ben nasıl olduğunu açıklamak istiyorum.Bununla ilgili bir şey yok. MHK'nin o maçla ilgili verdiği karar nihaidir. Başarı veya başarısızlık sonucu MHK'ye aittir. Hakem raporları incelendiği zaman görülecektir ki hem Türkiye'nin hem UEFA'nın raporunda MHK müdahalesi var mı diye bir bölüm ayrılmıştır. UEFA raporunda da MHK müdahalesi var mı diye yazılır. Gözlemcilerle ilgili aynı görüşte değilseniz MHK'nin görüşü esastır. Bunu yasal yollarla yaparsınız.‘Gözlemcilerin notları arasında fark varsa...’İki gözlemcinin verdiği notlar arasında yüzde 15'ten fazla fark varsa, bir farklılık var demektir. Genel anlamda gözlemci raporlarında, sene başında hazırlandığı için aslında değiştirmek istedik ama haksızlık olabileceği için değiştirmedik. VAR müdahalesi olduğu zaman 15 puan gibi çok radikal bir puan eksiliyor hakem notundan. Bu hakem performansını etkiliyor. Hakemin görebileceği bir pozisyonda mı yoksa göremeyeceği bir pozisyonda mı VAR müdahalesi oldu, bu çok önemli."Erman Toroğlu ne demişti?Eski hakem Erman Toroğlu, katıldığı bir televizyon programında MHK Başkanı Lale Orta'nın gözlemci notlarında değişiklik yapılmasını istediğini iddia etmişti.Toroğlu, şu ifadeleri kullanmıştı:"Fenerbahçe-İstanbulspor maçı. Erol Ersoy televizyon gözlemcisi, İsmet Arzuman stadyumdaki gözlemci. Maç bittikten sonra İsmet Arzuman, Erol Ersoy'u arıyor, 'VAR'ın verdiği penaltıya ne diyorsun?' diyor. Böyle bir hakkı ve yetkisi yok, rezillik. Erol Ersoy da 'Hakemin kendisinin karar vermesi gerekirdi, önü açık bu bir siyah-beyaz hata, ayrıca iki sarı kart göstermeliydi' diyor. İsmet Arzuman, muhtemelen Lale Orta ile görüşüyor ki, Erol Ersoy'a mesaj atıyor. 'Lale Orta, hakemin desteklenmesini istiyor' diyor. Erol Ersoy bunu kabul etmiyor, MHK'den 'hakemin notunu değiştir' yazısı geliyor.İsmet, hakeme tam not verip raporunu gönderiyor ve 10 günde biri derbi olmak üzere 3 maça gidiyor. Erol Ersoy cezalandırılıyor. İsmet Arzuman, 2008'de Hasan Doğan'ın aforozundan sonra 2022 yılında Sabri Çelik ile yeniden piyasaya çıkıyor. İsmet Arzuman, bu süreçte 3 takımda menajerlik yapıyor. Menajerlik yapıyor adam!"
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merkez hakem kurulu (mhk), lale orta, erman toroğlu, hakem, video yardımcı hakem (var)
merkez hakem kurulu (mhk), lale orta, erman toroğlu, hakem, video yardımcı hakem (var)

MHK Başkanı Orta'dan Erman Toroğlu'nun iddialarına yanıt: Hakemler VAR'a gittiğinde puanları düşüyor

16:49 10.05.2023
© AALale Orta
Lale Orta - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2023
© AA
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MHK Başkanı Orta, Toroğlu'nun gözlemci notlarının değiştirildiği iddiasına ilişkin, "Hakemler algoritma ile atanıyor ama gözlemcileri MHK atıyor. VAR müdahalesi olduğu zaman 15 puan gibi çok radikal bir puan eksiliyor hakem notundan" ifadelerini kullandı.
Merkez Hakem Kurulu Başkanı (MHK) Lale Orta, eski hakem Erman Toroğlu'nun gözlemci raporlarının değiştirilmesiyle ilgili iddiasına beIN Sports Haber'de yayınlanan ‘Kuralına Göre’ programında yanıt verdi.
Lale Orta'nın açıklamaları şu şekilde:
"MHK, hakemlerin en üstündeki kurumsal bir yapı. Bütün gözlemciler, hakemler, eğitimciler amatöründen profesyoneline kadar görev yapanların hepsi bu kurumun altında. Hakemler ve gözlemciler ile ilgili her türlü durumda MHK'nin her türlü karar alma, eğitim verme yetkisi var. Hakemler algoritma ile atanıyor ama gözlemcileri MHK atıyor. Biz hiçbir zaman kurumsallıktan öteye geçmiyoruz. Son zamanlarda özellikle gözlemcilerle ilgili aranılarak belli notların verilmesi istendiği söyleniyor. Kesinlikle doğru değil. Ben nasıl olduğunu açıklamak istiyorum.
Bununla ilgili bir şey yok. MHK'nin o maçla ilgili verdiği karar nihaidir. Başarı veya başarısızlık sonucu MHK'ye aittir. Hakem raporları incelendiği zaman görülecektir ki hem Türkiye'nin hem UEFA'nın raporunda MHK müdahalesi var mı diye bir bölüm ayrılmıştır. UEFA raporunda da MHK müdahalesi var mı diye yazılır. Gözlemcilerle ilgili aynı görüşte değilseniz MHK'nin görüşü esastır. Bunu yasal yollarla yaparsınız.

‘Gözlemcilerin notları arasında fark varsa...’

İki gözlemcinin verdiği notlar arasında yüzde 15'ten fazla fark varsa, bir farklılık var demektir. Genel anlamda gözlemci raporlarında, sene başında hazırlandığı için aslında değiştirmek istedik ama haksızlık olabileceği için değiştirmedik. VAR müdahalesi olduğu zaman 15 puan gibi çok radikal bir puan eksiliyor hakem notundan. Bu hakem performansını etkiliyor. Hakemin görebileceği bir pozisyonda mı yoksa göremeyeceği bir pozisyonda mı VAR müdahalesi oldu, bu çok önemli."

Erman Toroğlu ne demişti?

Eski hakem Erman Toroğlu, katıldığı bir televizyon programında MHK Başkanı Lale Orta'nın gözlemci notlarında değişiklik yapılmasını istediğini iddia etmişti.
Toroğlu, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Fenerbahçe-İstanbulspor maçı. Erol Ersoy televizyon gözlemcisi, İsmet Arzuman stadyumdaki gözlemci. Maç bittikten sonra İsmet Arzuman, Erol Ersoy'u arıyor, 'VAR'ın verdiği penaltıya ne diyorsun?' diyor. Böyle bir hakkı ve yetkisi yok, rezillik. Erol Ersoy da 'Hakemin kendisinin karar vermesi gerekirdi, önü açık bu bir siyah-beyaz hata, ayrıca iki sarı kart göstermeliydi' diyor. İsmet Arzuman, muhtemelen Lale Orta ile görüşüyor ki, Erol Ersoy'a mesaj atıyor. 'Lale Orta, hakemin desteklenmesini istiyor' diyor. Erol Ersoy bunu kabul etmiyor, MHK'den 'hakemin notunu değiştir' yazısı geliyor.
İsmet, hakeme tam not verip raporunu gönderiyor ve 10 günde biri derbi olmak üzere 3 maça gidiyor. Erol Ersoy cezalandırılıyor. İsmet Arzuman, 2008'de Hasan Doğan'ın aforozundan sonra 2022 yılında Sabri Çelik ile yeniden piyasaya çıkıyor. İsmet Arzuman, bu süreçte 3 takımda menajerlik yapıyor. Menajerlik yapıyor adam!"
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