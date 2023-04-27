https://sputniknews.com.tr/20230427/tffden-bu-haftanin-hakem-atamalariyla-ilgili-aciklama-1070259904.html

TFF'den bu haftanın hakem atamalarıyla ilgili açıklama

TFF'den bu haftanın hakem atamalarıyla ilgili açıklama

TFF, Beşiktaş-Galatasaray derbisine de sahne olacak 32. hafta maçlarının hakem atamaları hakkında yazılı bir açıklama yaptı. 27.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-27T12:35+0300

2023-04-27T12:35+0300

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beşiktaş

galatasaray

spor

hakem

atama

türkiye futbol federasyonu (tff)

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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) Spor Toto Süper Lig'in 32. hafta hakem atamaları hakkında açıklama geldi.TFF'nin sitesinden yapılan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig'in 32. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlenmiştir" denildi.Dün Beşiktaş'tan yapılan açıklamada bu haftaki Galatasaray derbisini yönetecek hakemin, yapay zeka ile atanması yönünde çağrı yapılmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230427/besiktas-galatasaray-derbisinin-hakemi-aciklandi-1070258202.html

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beşiktaş, galatasaray, hakem, atama, türkiye futbol federasyonu (tff)