https://sputniknews.com.tr/20230427/tffden-bu-haftanin-hakem-atamalariyla-ilgili-aciklama-1070259904.html
TFF'den bu haftanın hakem atamalarıyla ilgili açıklama
TFF'den bu haftanın hakem atamalarıyla ilgili açıklama
TFF, Beşiktaş-Galatasaray derbisine de sahne olacak 32. hafta maçlarının hakem atamaları hakkında yazılı bir açıklama yaptı. 27.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-27T12:35+0300
2023-04-27T12:35+0300
2023-04-27T12:39+0300
beşiktaş
galatasaray
spor
hakem
atama
türkiye futbol federasyonu (tff)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/06/1069303110_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_166692b57cb7be8bbbb274d1e249ab2d.jpg
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) Spor Toto Süper Lig'in 32. hafta hakem atamaları hakkında açıklama geldi.TFF'nin sitesinden yapılan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig'in 32. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlenmiştir" denildi.Dün Beşiktaş'tan yapılan açıklamada bu haftaki Galatasaray derbisini yönetecek hakemin, yapay zeka ile atanması yönünde çağrı yapılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230427/besiktas-galatasaray-derbisinin-hakemi-aciklandi-1070258202.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/06/1069303110_170:0:1070:675_1920x0_80_0_0_da693cb11815837d0d1a006861a6d548.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
beşiktaş, galatasaray, hakem, atama, türkiye futbol federasyonu (tff)
beşiktaş, galatasaray, hakem, atama, türkiye futbol federasyonu (tff)
TFF'den bu haftanın hakem atamalarıyla ilgili açıklama
12:35 27.04.2023 (güncellendi: 12:39 27.04.2023) Abone ol
TFF, Beşiktaş-Galatasaray derbisine de sahne olacak 32. hafta maçlarının hakem atamaları hakkında yazılı bir açıklama yaptı.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) Spor Toto Süper Lig'in 32. hafta hakem atamaları hakkında açıklama geldi.
TFF'nin sitesinden yapılan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig'in 32. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlenmiştir" denildi.
Dün Beşiktaş'tan yapılan açıklamada bu haftaki Galatasaray derbisini yönetecek hakemin, yapay zeka ile atanması yönünde çağrı yapılmıştı.