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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230510/kuzey-kibristaki-oy-pusulalari-turkiyeye-gonderildi-katilim-orani-yuzde-591-1070887261.html
Kuzey Kıbrıs'taki oy pusulaları Türkiye'ye gönderildi: Katılım oranı yüzde 59.1
Kuzey Kıbrıs'taki oy pusulaları Türkiye'ye gönderildi: Katılım oranı yüzde 59.1
Türkiye'de ‪14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Kuzey Kıbrıs'ta kullanılan oy pusulaları Türkiye'ye gönderildi. 10.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-10T12:21+0300
2023-05-10T12:21+0300
2023 türkiye seçimleri
kuzey kıbrıs
oy kullanma
kargo
ercan havalimanı
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Kuzey Kıbrıs'ta 13 gün (27 Nisan-9 Mayıs) süren oy verme işleminin sona ermesinin ardından oy pusulaları Ercan Havalimanı'ndan diplomatik kargo ile Türkiye'ye ulaştırılmak için yola çıktı.Toplam seçmen sayısı 140 bin 111 olan Kuzey Kıbrıs'ta, Türkiye'deki seçimler için 82 bin 587 kişi oy kullandı.Kuzey Kıbrıs'ta 14 Mayıs seçimlerine katılım oranı yüzde 59.1 oldu.Kuzey Kıbrıs'ta 2018 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri için 106 bin 446 seçmenden 42 bin 818 kişi oy kullanmış, katılım oranı yüzde 50'nin altında kalmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230510/turkiyedeki-secimler-icin-avrupada-kurulan-sandiklarin-tamaminda-oy-verme-islemi-sona-erdi-1070869846.html
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kuzey kıbrıs, oy kullanma, kargo, ercan havalimanı
kuzey kıbrıs, oy kullanma, kargo, ercan havalimanı

Kuzey Kıbrıs'taki oy pusulaları Türkiye'ye gönderildi: Katılım oranı yüzde 59.1

12:21 10.05.2023
© AAKuzey Kıbrıs'ta 14 Mayıs seçimleri
Kuzey Kıbrıs'ta 14 Mayıs seçimleri - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2023
© AA
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Türkiye'de ‪14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Kuzey Kıbrıs'ta kullanılan oy pusulaları Türkiye'ye gönderildi.
Kuzey Kıbrıs'ta 13 gün (27 Nisan-9 Mayıs) süren oy verme işleminin sona ermesinin ardından oy pusulaları Ercan Havalimanı'ndan diplomatik kargo ile Türkiye'ye ulaştırılmak için yola çıktı.
Toplam seçmen sayısı 140 bin 111 olan Kuzey Kıbrıs'ta, Türkiye'deki seçimler için 82 bin 587 kişi oy kullandı.
Kuzey Kıbrıs'ta 14 Mayıs seçimlerine katılım oranı yüzde 59.1 oldu.
Kuzey Kıbrıs'ta 2018 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri için 106 bin 446 seçmenden 42 bin 818 kişi oy kullanmış, katılım oranı yüzde 50'nin altında kalmıştı.
Mühürlenerek saklama alanına alınan oy pusulaları - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye'deki seçimler için Avrupa'da kurulan sandıkların tamamında oy verme işlemi sona erdi
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