https://sputniknews.com.tr/20230510/kuzey-kibristaki-oy-pusulalari-turkiyeye-gonderildi-katilim-orani-yuzde-591-1070887261.html

Kuzey Kıbrıs'taki oy pusulaları Türkiye'ye gönderildi: Katılım oranı yüzde 59.1

Kuzey Kıbrıs'taki oy pusulaları Türkiye'ye gönderildi: Katılım oranı yüzde 59.1

Türkiye'de ‪14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Kuzey Kıbrıs'ta kullanılan oy pusulaları Türkiye'ye gönderildi. 10.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-10T12:21+0300

2023-05-10T12:21+0300

2023-05-10T12:21+0300

2023 türkiye seçimleri

kuzey kıbrıs

oy kullanma

kargo

ercan havalimanı

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Kuzey Kıbrıs'ta 13 gün (27 Nisan-9 Mayıs) süren oy verme işleminin sona ermesinin ardından oy pusulaları Ercan Havalimanı'ndan diplomatik kargo ile Türkiye'ye ulaştırılmak için yola çıktı.Toplam seçmen sayısı 140 bin 111 olan Kuzey Kıbrıs'ta, Türkiye'deki seçimler için 82 bin 587 kişi oy kullandı.Kuzey Kıbrıs'ta 14 Mayıs seçimlerine katılım oranı yüzde 59.1 oldu.Kuzey Kıbrıs'ta 2018 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri için 106 bin 446 seçmenden 42 bin 818 kişi oy kullanmış, katılım oranı yüzde 50'nin altında kalmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230510/turkiyedeki-secimler-icin-avrupada-kurulan-sandiklarin-tamaminda-oy-verme-islemi-sona-erdi-1070869846.html

kuzey kıbrıs

ercan havalimanı

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kuzey kıbrıs, oy kullanma, kargo, ercan havalimanı