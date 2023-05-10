Kral 3. Charles'ın taç giyme törenindeki 'Azrail'in sırrı çözüldü

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Prof. Dr. Yılmaz: Kemal Derviş'in vefatı çok büyük bir kayıp
07:08
112 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Siyaset bilimci Gençkaya: İlk kez oy kullanacak seçmeni sandığa götürecek aday seçimin galibi olacak
09:02
58 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
4 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
4 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimlerine 5 gün kaldı
12:46
46 dk
VERİ MAÇ
Galatasaray şampiyonluğa yakın
14:06
49 dk
ANKARA FARKI
Sözcü gazetesi ekonomi muhabiri Süzer: 'Adayların seçim vaatleri çok uçuk'
15:02
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Suriye'nin Arap Birliği'ne dönüşü
16:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Erzurum’daki saldırının perde arkası?
17:04
84 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Seçimle unutulan deprem
18:34
104 dk
Z RAPORU
Seçime 5 gün kala açıklamalar
20:46
41 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve Gabonlu Dina'nın şüpheli ölümü
07:08
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Deprem bölgesinde yaralar sarılabiliyor mu?
09:10
109 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimlerine 4 gün kaldı.
12:46
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Spor Toto Süper Lig'de adım adım finale doğru
14:07
53 dk
ANLAT BANA
Seçim güvenliği nasıl sağlanır?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Seçim sonrası Türk dış politikasının kritik başlıkları
16:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:02
88 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
115 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230510/kral-3-charlesin-tac-giyme-torenindeki-azrailin-sirri-cozuldu--1070896282.html
Kral 3. Charles'ın taç giyme törenindeki 'Azrail'in sırrı çözüldü
Kral 3. Charles'ın taç giyme törenindeki 'Azrail'in sırrı çözüldü
İngiltere'de 70 yıl sonraki ilk taç giyme töreninde kilisenin kapısında beliren 'Azrail'in üstündeki sır perdesi aralandı. 10.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-10T14:46+0300
2023-05-10T14:46+0300
dünya
ingiltere
charles
kral
taç giyme
azrail
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0a/1070896578_0:60:2501:1466_1920x0_80_0_0_8c13a9b01da47e610870d0a7ad27036e.jpg
İngiltere’nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı 2. Elizabeth’in Eylül 2022’de hayatını kaybetmesi sonrası annesinin yerine geçen Kral 3. Charles’ın cumartesi günkü taç giyme töreni kimlerin katılıp katılmadığı, gelenekleri yansıtan detayları ve ne kadara mal olduğu kadar ‘davetsiz misafiriyle’ de çok konuşuldu. Charles’ı aynı zamanda İngiltere Kilisesi’nin de başına geçiren törenin yapıldığı tarihi Westminister Abbey Kilisesi’nin girişinin önünden bir anlığına geçen siyah pelerinli ve kukuletalı kişinin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu; kimi kullanıcılar Charles’ın 74 yaşında olmasına atfen Azrail’in yeryüzüne indiğini yazdı, kimileri de Charles’ın 1997’de şüpheli bir trafik kazasında hayatını kaybeden ama halen birçok kişinin gerçek kraliçe olarak baktığı eski eşi Lady Diana’nın hayaleti olduğu esprisi yaptı. Ancak bu kişinin sırrı Westminister Abbey’den yapılan açıklamayla çözüldü. Açıklamaya göre bu pelerinli kişi Kilise’nin dini topluluğunun bir üyesi olmasa da dini törenlere yardımcı olan bir yetkili.
https://sputniknews.com.tr/20230508/kral-3-charlesin-tac-giyme-toreni-kilic-tasiyan-mavili-hanimefendi-herkesi-golgede-birakti--1070766460.html
ingiltere
charles
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0a/1070896578_0:0:2221:1666_1920x0_80_0_0_33a581efa9f61f1f9fe6be674d7e0caa.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ingiltere, charles, kral, taç giyme, azrail
ingiltere, charles, kral, taç giyme, azrail

Kral 3. Charles'ın taç giyme törenindeki 'Azrail'in sırrı çözüldü

14:46 10.05.2023
© AFP 2023 / LEON NEALKral 3. Charles
Kral 3. Charles - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2023
© AFP 2023 / LEON NEAL
Abone olTelegram
İngiltere'de 70 yıl sonraki ilk taç giyme töreninde kilisenin kapısında beliren 'Azrail'in üstündeki sır perdesi aralandı.
İngiltere’nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı 2. Elizabeth’in Eylül 2022’de hayatını kaybetmesi sonrası annesinin yerine geçen Kral 3. Charles’ın cumartesi günkü taç giyme töreni kimlerin katılıp katılmadığı, gelenekleri yansıtan detayları ve ne kadara mal olduğu kadar ‘davetsiz misafiriyle’ de çok konuşuldu.
Charles’ı aynı zamanda İngiltere Kilisesi’nin de başına geçiren törenin yapıldığı tarihi Westminister Abbey Kilisesi’nin girişinin önünden bir anlığına geçen siyah pelerinli ve kukuletalı kişinin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu; kimi kullanıcılar Charles’ın 74 yaşında olmasına atfen Azrail’in yeryüzüne indiğini yazdı, kimileri de Charles’ın 1997’de şüpheli bir trafik kazasında hayatını kaybeden ama halen birçok kişinin gerçek kraliçe olarak baktığı eski eşi Lady Diana’nın hayaleti olduğu esprisi yaptı.
Ancak bu kişinin sırrı Westminister Abbey’den yapılan açıklamayla çözüldü. Açıklamaya göre bu pelerinli kişi Kilise’nin dini topluluğunun bir üyesi olmasa da dini törenlere yardımcı olan bir yetkili.
Birleşik Krallık parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası'nın Başkanı ve monarkın resmi danışma heyeti Özel Konsey'in Başkanı olan Penny Mordaunt, Kral 3. Charles'ın taç giyme töreninde hem Devlet Kılıcını taşıyan hem de Mücevher Kılıcı monarka sunan ilk kadın olarak tarihe geçti. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2023
DÜNYA
Kral 3. Charles'ın taç giyme töreni: 'Kılıç taşıyan mavili hanımefendi' herkesi gölgede bıraktı
8 Mayıs, 13:30
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала