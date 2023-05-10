https://sputniknews.com.tr/20230510/kral-3-charlesin-tac-giyme-torenindeki-azrailin-sirri-cozuldu--1070896282.html

Kral 3. Charles'ın taç giyme törenindeki 'Azrail'in sırrı çözüldü

Kral 3. Charles'ın taç giyme törenindeki 'Azrail'in sırrı çözüldü

İngiltere'de 70 yıl sonraki ilk taç giyme töreninde kilisenin kapısında beliren 'Azrail'in üstündeki sır perdesi aralandı. 10.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-10T14:46+0300

2023-05-10T14:46+0300

2023-05-10T14:46+0300

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ingiltere

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kral

taç giyme

azrail

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İngiltere’nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı 2. Elizabeth’in Eylül 2022’de hayatını kaybetmesi sonrası annesinin yerine geçen Kral 3. Charles’ın cumartesi günkü taç giyme töreni kimlerin katılıp katılmadığı, gelenekleri yansıtan detayları ve ne kadara mal olduğu kadar ‘davetsiz misafiriyle’ de çok konuşuldu. Charles’ı aynı zamanda İngiltere Kilisesi’nin de başına geçiren törenin yapıldığı tarihi Westminister Abbey Kilisesi’nin girişinin önünden bir anlığına geçen siyah pelerinli ve kukuletalı kişinin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu; kimi kullanıcılar Charles’ın 74 yaşında olmasına atfen Azrail’in yeryüzüne indiğini yazdı, kimileri de Charles’ın 1997’de şüpheli bir trafik kazasında hayatını kaybeden ama halen birçok kişinin gerçek kraliçe olarak baktığı eski eşi Lady Diana’nın hayaleti olduğu esprisi yaptı. Ancak bu kişinin sırrı Westminister Abbey’den yapılan açıklamayla çözüldü. Açıklamaya göre bu pelerinli kişi Kilise’nin dini topluluğunun bir üyesi olmasa da dini törenlere yardımcı olan bir yetkili.

https://sputniknews.com.tr/20230508/kral-3-charlesin-tac-giyme-toreni-kilic-tasiyan-mavili-hanimefendi-herkesi-golgede-birakti--1070766460.html

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