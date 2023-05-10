https://sputniknews.com.tr/20230510/kenyada-tarikat-kurbanlarinin-sayisi-artiyor-acliktan-olenlerin-organlari-calindi-suphesi-1070880020.html

Kenya'da tarikat kurbanlarının sayısı artıyor: 'Açlıktan ölenlerin organları çalındı' şüphesi

Kenya'da tarikat kurbanlarının sayısı artıyor: 'Açlıktan ölenlerin organları çalındı' şüphesi

Kenya'da tuttukları ölüm orucu nedeniyle öldüğü tespit edilen kişilerin sayısı 133'e çıktı. Organ ticareti şüphesinin basında yer alması sonrası yapılan... 10.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-10T10:57+0300

2023-05-10T10:57+0300

2023-05-10T10:58+0300

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Kenya'da müritlerini ölüm orucuna sevk ederek hayatlarını kaybetmelerine yol açan 'açlık tarikatı' soruşturmasında toplu mezar arama çalışmaları dün yeniden başladı.Kıyı Bölge Komiseri Rhoda Onyancha, tarikat lideri Paul Mackenzie'nin terörle suçlandığı soruşturmada 21 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını aktardı.Onyancha, tarikatın olduğu Malindi kasabasında halen 566 kişinin kayıp olduğunu aktardı.Organ ticareti şüphesinin Kenya basınında sıkça yer alması sonrası yapılan incelemelerde, bazı kişilerin organlarının çıkarılmış olduğu anlaşıldı.Otopsilerde bazı çocukların da havasızlıktan öldüğü tespit edilmişti.Tarikatın lideri Mackenzie, soruşturmanın başında polislere 1000 kişinin cansız bedenine ulaşacaklarını söylemişti.Good News International Kilisesi Papazı Paul Mackenzie Nthenge'nin, kilisesindeki insanlara aç kalarak Hz. İsa'ya kavuşmalarını vaat ettiği belirtilmişti.Nthenge'nin yakalanması sonrası başka suçlara karıştığı ileri sürülen New Life Dua Merkezi ve Kilisesi Papazı Ezekiel Odero da gözaltına alınmış ve 'açlık tarikatı' ile ilgili soruşturma komisyonu kurulmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230503/bogazlandilar-boguldular-kenyadaki-aclik-tarikati-kurbanlarina-otopsi-cinayetleri-dogruladi-1070552086.html

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