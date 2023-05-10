İsviçre: Rusya Merkez Bankası'nın ülkedeki parası Ukrayna'nın yeniden inşası için kullanılabilir

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Prof. Dr. Yılmaz: Kemal Derviş'in vefatı çok büyük bir kayıp
07:08
112 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Siyaset bilimci Gençkaya: İlk kez oy kullanacak seçmeni sandığa götürecek aday seçimin galibi olacak
09:02
58 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
4 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
4 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimlerine 5 gün kaldı
12:46
46 dk
VERİ MAÇ
Galatasaray şampiyonluğa yakın
14:06
49 dk
ANKARA FARKI
Sözcü gazetesi ekonomi muhabiri Süzer: 'Adayların seçim vaatleri çok uçuk'
15:02
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Suriye'nin Arap Birliği'ne dönüşü
16:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Erzurum’daki saldırının perde arkası?
17:04
84 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Seçimle unutulan deprem
18:34
104 dk
Z RAPORU
Seçime 5 gün kala açıklamalar
20:46
41 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve Gabonlu Dina'nın şüpheli ölümü
07:08
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Deprem bölgesinde yaralar sarılabiliyor mu?
09:10
109 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimlerine 4 gün kaldı.
12:46
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Spor Toto Süper Lig'de adım adım finale doğru
14:07
53 dk
ANLAT BANA
Seçim güvenliği nasıl sağlanır?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
87 saat kala gerilim tırmanıyor
17:04
82 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Seçim sonrası ekonomiyi ne bekliyor?
18:34
102 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230510/isvicre-rusya-merkez-bankasinin-ulkedeki-parasi-ukraynanin-yeniden-insasi-icin-kullanilabilir-1070922916.html
İsviçre: Rusya Merkez Bankası'nın ülkedeki parası Ukrayna'nın yeniden inşası için kullanılabilir
İsviçre: Rusya Merkez Bankası'nın ülkedeki parası Ukrayna'nın yeniden inşası için kullanılabilir
İsviçre Devlet Ekonomi Sekreterliği Sözcüsü Fabian Mayenfisch, Rusya Merkez Bankası'nın İsviçre’deki parasının Ukrayna'nın yeniden inşası için kullanılmasının... 10.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-10T22:31+0300
2023-05-10T22:31+0300
ukrayna krizi
rusya
isviçre
ukrayna
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/1c/1060501894_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_1a60354337c059ebe9a006929168ce9b.jpg
İsviçre Devlet Ekonomi Sekreterliği (SECO) Sözcüsü Fabian Maienfisch, Sputnik’e verdiği demeçte İsviçreli yetkililerin Rusya Merkez Bankası'nın ülkedeki 7.4 milyar frankını (yaklaşık 8.3 milyar dolar) Ukrayna'nın yeniden inşası için kullanılmasının yasal olarak mümkün olduğunu düşündüklerini söyledi.Maienfisch “Tartışmalar ve fikirler açık. Şu anda hiçbir şeye karar verilmiş değil. Teorik olarak mümkün” dedi.Meienfisch, İsviçre'nin bu konudaki tutumunun aynı zamanda AB'nin kararına bağlı olacağını belirterek "Yine de İsviçre, AB'nin gelecekteki herhangi bir kararını uygulayıp uygulamama veya kabul etme konusunda tamamen özgür. Dolayısıyla her şey açık” diye konuştu.İsviçre'nin dondurulmuş Rus gayrimenkulleri ve toplam 8.1 milyar dolarlık varlıklara ilişkin tutumunun ise değişmediğine vurgu yapan sözcü, “Bu konuda çalışmamıza izin verecek yasal bir dayanak yok” ifadelerini kullandı.Daha önce İsviçre, yaptırımlar kapsamında ülkedeki Rus varlıklarını dondurmuştu. Bank Credit Suisse (CS), ülkede kayıtlı 17.6 milyar frank (yaklaşık 19.7 milyar dolar) değerindeki Rus varlıklarının üçte birinden fazlasını bloke etmiş veya dondurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230413/isvicre-bankalari-rusyada-vergi-odeyen-rus-musterilerinin-hesaplarini-kapatma-sozu-verdi-1069650131.html
rusya
isviçre
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/1c/1060501894_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_0bc016ef6b7772a4f91a5f47da09d18e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, isviçre, ukrayna
rusya, isviçre, ukrayna

İsviçre: Rusya Merkez Bankası'nın ülkedeki parası Ukrayna'nın yeniden inşası için kullanılabilir

22:31 10.05.2023
© AAİsviçre bayrak
İsviçre bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2023
© AA
Abone olTelegram
İsviçre Devlet Ekonomi Sekreterliği Sözcüsü Fabian Mayenfisch, Rusya Merkez Bankası'nın İsviçre’deki parasının Ukrayna'nın yeniden inşası için kullanılmasının yasal olarak mümkün olduğunu ifade etti.
İsviçre Devlet Ekonomi Sekreterliği (SECO) Sözcüsü Fabian Maienfisch, Sputnik’e verdiği demeçte İsviçreli yetkililerin Rusya Merkez Bankası'nın ülkedeki 7.4 milyar frankını (yaklaşık 8.3 milyar dolar) Ukrayna'nın yeniden inşası için kullanılmasının yasal olarak mümkün olduğunu düşündüklerini söyledi.
Maienfisch “Tartışmalar ve fikirler açık. Şu anda hiçbir şeye karar verilmiş değil. Teorik olarak mümkün” dedi.
Meienfisch, İsviçre'nin bu konudaki tutumunun aynı zamanda AB'nin kararına bağlı olacağını belirterek "Yine de İsviçre, AB'nin gelecekteki herhangi bir kararını uygulayıp uygulamama veya kabul etme konusunda tamamen özgür. Dolayısıyla her şey açık” diye konuştu.
İsviçre'nin dondurulmuş Rus gayrimenkulleri ve toplam 8.1 milyar dolarlık varlıklara ilişkin tutumunun ise değişmediğine vurgu yapan sözcü, “Bu konuda çalışmamıza izin verecek yasal bir dayanak yok” ifadelerini kullandı.
Daha önce İsviçre, yaptırımlar kapsamında ülkedeki Rus varlıklarını dondurmuştu. Bank Credit Suisse (CS), ülkede kayıtlı 17.6 milyar frank (yaklaşık 19.7 milyar dolar) değerindeki Rus varlıklarının üçte birinden fazlasını bloke etmiş veya dondurmuştu.
İsviçre bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2023
Ukrayna krizi
'İsviçre bankaları, Rusya'da vergi ödeyen Rus müşterilerinin hesaplarını kapatma sözü verdi'
13 Nisan, 22:01
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала