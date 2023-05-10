https://sputniknews.com.tr/20230510/isvicre-rusya-merkez-bankasinin-ulkedeki-parasi-ukraynanin-yeniden-insasi-icin-kullanilabilir-1070922916.html
İsviçre: Rusya Merkez Bankası'nın ülkedeki parası Ukrayna'nın yeniden inşası için kullanılabilir
İsviçre: Rusya Merkez Bankası'nın ülkedeki parası Ukrayna'nın yeniden inşası için kullanılabilir
İsviçre Devlet Ekonomi Sekreterliği Sözcüsü Fabian Mayenfisch, Rusya Merkez Bankası'nın İsviçre’deki parasının Ukrayna'nın yeniden inşası için kullanılmasının... 10.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-10T22:31+0300
2023-05-10T22:31+0300
2023-05-10T22:31+0300
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İsviçre Devlet Ekonomi Sekreterliği (SECO) Sözcüsü Fabian Maienfisch, Sputnik’e verdiği demeçte İsviçreli yetkililerin Rusya Merkez Bankası'nın ülkedeki 7.4 milyar frankını (yaklaşık 8.3 milyar dolar) Ukrayna'nın yeniden inşası için kullanılmasının yasal olarak mümkün olduğunu düşündüklerini söyledi.Maienfisch “Tartışmalar ve fikirler açık. Şu anda hiçbir şeye karar verilmiş değil. Teorik olarak mümkün” dedi.Meienfisch, İsviçre'nin bu konudaki tutumunun aynı zamanda AB'nin kararına bağlı olacağını belirterek "Yine de İsviçre, AB'nin gelecekteki herhangi bir kararını uygulayıp uygulamama veya kabul etme konusunda tamamen özgür. Dolayısıyla her şey açık” diye konuştu.İsviçre'nin dondurulmuş Rus gayrimenkulleri ve toplam 8.1 milyar dolarlık varlıklara ilişkin tutumunun ise değişmediğine vurgu yapan sözcü, “Bu konuda çalışmamıza izin verecek yasal bir dayanak yok” ifadelerini kullandı.Daha önce İsviçre, yaptırımlar kapsamında ülkedeki Rus varlıklarını dondurmuştu. Bank Credit Suisse (CS), ülkede kayıtlı 17.6 milyar frank (yaklaşık 19.7 milyar dolar) değerindeki Rus varlıklarının üçte birinden fazlasını bloke etmiş veya dondurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230413/isvicre-bankalari-rusyada-vergi-odeyen-rus-musterilerinin-hesaplarini-kapatma-sozu-verdi-1069650131.html
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İsviçre: Rusya Merkez Bankası'nın ülkedeki parası Ukrayna'nın yeniden inşası için kullanılabilir
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İsviçre Devlet Ekonomi Sekreterliği Sözcüsü Fabian Mayenfisch, Rusya Merkez Bankası'nın İsviçre’deki parasının Ukrayna'nın yeniden inşası için kullanılmasının yasal olarak mümkün olduğunu ifade etti.
İsviçre Devlet Ekonomi Sekreterliği (SECO) Sözcüsü Fabian Maienfisch, Sputnik’e verdiği demeçte İsviçreli yetkililerin Rusya Merkez Bankası'nın ülkedeki 7.4 milyar frankını (yaklaşık 8.3 milyar dolar) Ukrayna'nın yeniden inşası için kullanılmasının yasal olarak mümkün olduğunu düşündüklerini söyledi.
Maienfisch “Tartışmalar ve fikirler açık. Şu anda hiçbir şeye karar verilmiş değil. Teorik olarak mümkün” dedi.
Meienfisch, İsviçre'nin bu konudaki tutumunun aynı zamanda AB'nin kararına bağlı olacağını belirterek "Yine de İsviçre, AB'nin gelecekteki herhangi bir kararını uygulayıp uygulamama veya kabul etme konusunda tamamen özgür. Dolayısıyla her şey açık” diye konuştu.
İsviçre'nin dondurulmuş Rus gayrimenkulleri ve toplam 8.1 milyar dolarlık varlıklara ilişkin tutumunun ise değişmediğine vurgu yapan sözcü, “Bu konuda çalışmamıza izin verecek yasal bir dayanak yok” ifadelerini kullandı.
Daha önce İsviçre, yaptırımlar kapsamında ülkedeki Rus varlıklarını dondurmuştu. Bank Credit Suisse (CS), ülkede kayıtlı 17.6 milyar frank (yaklaşık 19.7 milyar dolar) değerindeki Rus varlıklarının üçte birinden fazlasını bloke etmiş veya dondurmuştu.