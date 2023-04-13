https://sputniknews.com.tr/20230413/isvicre-bankalari-rusyada-vergi-odeyen-rus-musterilerinin-hesaplarini-kapatma-sozu-verdi-1069650131.html

'İsviçre bankaları, Rusya'da vergi ödeyen Rus müşterilerinin hesaplarını kapatma sözü verdi'

'İsviçre bankaları, Rusya'da vergi ödeyen Rus müşterilerinin hesaplarını kapatma sözü verdi'

İsviçre'deki bazı bankaların Rus müşterilerinin hesaplarındaki hareketleri izlemeye başladığı ve Rusya bütçesine vergi ödeyen müşterilerin hesaplarını... 13.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-13T22:01+0300

2023-04-13T22:01+0300

2023-04-13T22:01+0300

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RBK gazetesi, iki avukata ve İsviçre bankacılık sektöründen bir kaynağına dayandırdığı haberinde, İsviçre bankalarının Rus müşterilerine karşı harekete geçtiğini yazdı.İsviçreli hukuk bürosu LEOLEX'in yönetici partneri Roman Kudinov, UBS ve Credit Suisse bankalarının müşterilerinin yaklaşık bir ay önce takip altına alındığını söyledi.Yaklaşık on kişinin büroya başvurduğunu ve hesaplarının kapatılabileceğine dair gayri resmi uyarı aldıklarını söylediğini anlatan Kudinov, söz konusu kişilerden Rusya'da şirket sahibi olmaya ve Rusya'da vergi ödemeye son vermelerinin istendiğini aktardı.Kudinov, bankaların müşterilere rastgele telefon açtığını ve sonrasında herhangi bir adım atmadığını kaydetti.Bu arada İsviçre'de faaliyet yürüten bir başka avukat, bazı müşterilerinin hesaplarının Rusya bütçesine vergi ödedikleri gerekçesiyle kapatıldığını söyledi.İsviçre merkezli bir bankacılık derneğinin verilerine göre Rusların bu ülkedeki varlıklarının toplamının yaklaşık 150-200 milyar İsviçre frankı olduğu tahmin ediliyor.

https://sputniknews.com.tr/20230213/isvicre-rusyanin-8-milyar-dolar-degerindeki-varligini-dondurdu-1066992002.html

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