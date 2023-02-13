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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230213/isvicre-rusyanin-8-milyar-dolar-degerindeki-varligini-dondurdu-1066992002.html
İsviçre, Rusya’nın 8 milyar dolar değerindeki varlığını dondurdu
İsviçre, Rusya’nın 8 milyar dolar değerindeki varlığını dondurdu
İsviçre hükümetinin, yaptırımlar kapsamında, ülkede bulunan 8 milyar 100 milyon dolar değerindeki Rus varlığını dondurduğu bildirildi. Ayrıca Credit Suisse... 13.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-13T22:25+0300
2023-02-13T22:25+0300
isviçre
rusya
yaptırım
ab
banka
varlık
dondurma
ukrayna krizi
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İsviçre Devlet Ekonomi Sekreterliği’nden (SECO) RIA Novosti haber ajansına yapılan açıklamada, "1 Aralık 2022 itibarıyla İsviçre’de 7.5 milyar İsviçre frangı (8.1 milyar dolar) değerindeki Rus varlığı donduruldu. SonntagsZeitung’daki yazıya göre, Credit Suisse’in açıkladığı rakam sadece İsviçre’nin yaptırımları nedeniyle dondurulan fonları değil, aynı zamanda diğer ülkelerde yaptırım uygulanan kişi veya kuruluşlara ait fonları da içeriyor" ifadeleri yer aldı.Hâlihazırda İsviçre’de 15 mülkü içeren varlığın dondurulmuş olduğu kaydedildi.İsviçre, Ukrayna’daki çatışma nedeniyle Avrupa Birliği’nin Rusya’ya uyguladığı tüm yaptırımlara katıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230213/stoltenberg-nato-2014ten-beri-ukraynada-silahli-catismaya-hazirlaniyordu-1066990703.html
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isviçre, rusya, yaptırım, ab, banka, varlık, dondurma
isviçre, rusya, yaptırım, ab, banka, varlık, dondurma

İsviçre, Rusya’nın 8 milyar dolar değerindeki varlığını dondurdu

22:25 13.02.2023
© AAİsviçre bayrak
İsviçre bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2023
© AA
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İsviçre hükümetinin, yaptırımlar kapsamında, ülkede bulunan 8 milyar 100 milyon dolar değerindeki Rus varlığını dondurduğu bildirildi. Ayrıca Credit Suisse bankasının, diğer ülkelerin yaptırım uyguladığı başka Rus varlığını da dondurmuş olabileceği belirtildi.
İsviçre Devlet Ekonomi Sekreterliği’nden (SECO) RIA Novosti haber ajansına yapılan açıklamada, "1 Aralık 2022 itibarıyla İsviçre’de 7.5 milyar İsviçre frangı (8.1 milyar dolar) değerindeki Rus varlığı donduruldu. SonntagsZeitung’daki yazıya göre, Credit Suisse’in açıkladığı rakam sadece İsviçre’nin yaptırımları nedeniyle dondurulan fonları değil, aynı zamanda diğer ülkelerde yaptırım uygulanan kişi veya kuruluşlara ait fonları da içeriyor" ifadeleri yer aldı.
Hâlihazırda İsviçre’de 15 mülkü içeren varlığın dondurulmuş olduğu kaydedildi.
İsviçre, Ukrayna’daki çatışma nedeniyle Avrupa Birliği’nin Rusya’ya uyguladığı tüm yaptırımlara katıldı.
NATO - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2023
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