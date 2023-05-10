https://sputniknews.com.tr/20230510/istanbulda-konut-krizi-bos-ev-sayisi-400-bini-gecti-1070886710.html

İstanbul'da konut krizi: Boş ev sayısı 400 bini geçti

İstanbul'da konut krizi: Boş ev sayısı 400 bini geçti

Kiraların artacağını düşünen ve yüzde 25 sınırında takılmak istemeyen mülk sahipleri, evlerini kiralamadı. İstanbul’daki boş ev sayısı da 400 bini aştı. 10.05.2023, Sputnik Türkiye

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2023-05-10T12:15+0300

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ekonomi

konut

istanbul

kiralık ev

iyi parti

kriz

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Türkiye genelinde yaşanan konut krizi, İstanbul'da boş ev sayısının artmasına neden oldu. Yüzde 25'lik zam sınırına takılmak istemeyen mülk sahipleri evini ya kiralamaktan vazgeçiyor ya da kiraların artacağını düşünerek beklemeye geçiyor.Sözcü'den Hülya Keskin Oruçoğlu'nun haberine göre, enflasyon oranının dahi altında kalan yüzde 25'lik kira artışı sınırına takılmak istemeyen hem de kiraların daha da artacağını düşünen mülk sahipleri, konutlarını kiralamaktan vazgeçip, bekleme sürecine girdi. İstanbul'daki boş konut sayısı da 400 bini geçti.İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı ve İzmir 1. Bölge Milletvekili adayı Prof. Dr. Ümit Özlale de Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) verilerine göre kiralık ilan fiyatlarının metrekare başına geçen yıla oranla ülke genelinde yüzde 157 arttığını açıkladı.Prof. Dr. Özlale, bu artışın iki yılda ise yüzde 474'ü bulduğunu vurguladı. Kira ortalamalarının ücret artışlarının çok üzerinde olduğunu belirten Prof. Dr. Özlale, “Türkiye'de yaşanan bir barınma krizidir” dedi.Kira artışını yüzde 25 ile sınırlayan düzenlemenin uzatılmasına da değinen Prof. Dr. Özlale, “Kiraların daha da artacağını düşünen ve yüzde 25 sınırına takılmak istemeyen mülk sahipleri, evlerini boş tutmaya başlıyor. TÜİK rakamlarına göre enflasyonun yüzde 50-60 olduğu bir ortamda, kira artışlarına yüzde 25 üst sınır getirirseniz, kira sözleşmeleri de kayıt dışına geçer. İnsanlar evlerini kiralamak istemez. Ağırlıklı olarak bu sebeplerden dolayı İstanbul'daki boş ev sayısı 400 bini aştı” diye konuştu.'Kiralar, artık yüzde 150 civarında artıyor'Konutta kira artışını yüzde 25 ile sınırlayan düzenlemenin uzatılmasının da birçok sorunu beraberinde getirdiğini vurgulayan Prof. Dr. Ümit Özlale, “Bu durum insanları kayıt dışına itiyor. Kira sözleşmelerinde bu oran olmuyor. Barınma krizini çözmek istiyorsanız en son yapacağınız şey kiraya üst limit koymaktır. Kiralar, artık yüzde 150 civarında artıyor. Ayrıca yine kira sorununu çözmek istiyorsanız yeni konut yapmak yerine, boş konutları nasıl dolduracağımızın hesabını yapmanız gerekiyor” dedi.

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konut, istanbul, kiralık ev, iyi parti, kriz