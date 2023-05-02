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https://sputniknews.com.tr/20230502/ibb-istanbuldaki-bos-konutlar-deprem-hazirligi-icin-kullanilabilir-1070473391.html
İBB: İstanbul’daki boş konutlar deprem hazırlığı için kullanılabilir
İBB: İstanbul’daki boş konutlar deprem hazırlığı için kullanılabilir
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, kentte 750 bin boş konutun olduğunu belirterek, bunların deprem direncini artırmak ve... 02.05.2023, Sputnik Türkiye
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yaşam
türkiye
istanbul
konut
buğra gökçe
deprem
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe kentteki ‘boş konut’ sayısının uluslararası standartların çok üzerinde ve kabul edilemez boyutta olduğunu vurguladı.Twitter’dan konuya ilişkin bilgi paylaşan Gökçe, bu durumun konuta erişimi kısıtlayıp piyasayı dengesizleştirdiğine dikkat çekti.Gökçe’nin paylaşımlarından öne çıkanlar şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20230501/konutlarda-1-ay-boyunca-dogal-gaz-bedeli-alinmamasina-iliskin-cumhurbaskani-karari-resmi-gazetede-1070414247.html
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türkiye, istanbul, konut, buğra gökçe, deprem

İBB: İstanbul’daki boş konutlar deprem hazırlığı için kullanılabilir

11:00 02.05.2023
© AAİstanbul, konut, boğaz
İstanbul, konut, boğaz - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2023
© AA
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, kentte 750 bin boş konutun olduğunu belirterek, bunların deprem direncini artırmak ve yapı stokunu yenilemek için kullanılabileceğini söyledi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe kentteki ‘boş konut’ sayısının uluslararası standartların çok üzerinde ve kabul edilemez boyutta olduğunu vurguladı.
Twitter’dan konuya ilişkin bilgi paylaşan Gökçe, bu durumun konuta erişimi kısıtlayıp piyasayı dengesizleştirdiğine dikkat çekti.
Gökçe’nin paylaşımlarından öne çıkanlar şöyle:

"Yaptığımız çalışmalara göre sadece İstanbul’da 450 bin ile 750 bin marjında boş konut var. Boş konutların bir kısmı kamu arazilerinin imara açılması sonucunda orta ve üst gelir gruplarına yönelik olarak üretilen konutlardan oluşmaktadır. Bu konutlar yüksek ranta sahip yatırım amacıyla alınmış ikinci, üçüncü konut hüviyetindedir ve yine bu amaçla boş tutulmaktadır. Güvenli boş konutların halka arz edilmesi halinde bu konutlar kısa, orta ve uzun vadeli konut politikalarının şekillendirilmesinde rol oynar. Kentsel dönüşüm kapsamında değerlendirilebilir. Potansiyel konut rezervi ve sosyal konut olarak işlevlendirilebilir. Riskli olmayan güvenli boş konutların, riskli yapılarda yaşayanlara kiralanmasının teşvik edilmesi de önemli bir konu. Bu konuda farklı vergi ve teşvik düzenlemeleri getirilerek konutların riskli yapıda yaşayanlara arzı mümkün hale getirilebilir. Türkiye’de barınma hakkını korumak, yapı stokumuzu deprem dirençli hale getirmek, halkımıza sosyal konut arz etmek için merkezi hükümet ile yerel yönetimlerin eşgüdüm halinde atması gereken önemli adımlar var. Önümüzdeki dönemin bu adımların atıldığı bir dönem olmasını umuyoruz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - imza - Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2023
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