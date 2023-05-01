https://sputniknews.com.tr/20230501/konutlarda-1-ay-boyunca-dogal-gaz-bedeli-alinmamasina-iliskin-cumhurbaskani-karari-resmi-gazetede-1070414247.html

Konutlarda 1 ay boyunca doğal gaz bedeli alınmamasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de

Konutlarda 1 ay boyunca doğal gaz bedeli alınmamasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de

Dağıtım şirketlerinden doğal gaz temin eden konut, ibadethane ve cemevi abonelerinden 1 ay boyunca ücret alınmaması ile 25 metreküpe denk gelen bedelin 1 yıl... 01.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-01T06:48+0300

2023-05-01T06:48+0300

2023-05-01T06:48+0300

türkiye

rus doğal gazı

doğalgaz

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, dağıtım şirketlerinden doğal gaz temin eden konut, ibadethane ve cemevi abonelerinden, doğal gaz tüketimleri için 24 Nisan 2023 tarihinden 31 Mayıs 2023 tarihine kadar tahakkuk edecek ilk faturadan doğal gaz bedeli alınmayacak.Ayrıca 1 Mayıs 2024 tarihine kadarki döneme ait aylık doğal gaz tüketimleri için tahakkuk edecek faturalarda 25 metreküpe kadar olan tüketim için doğal gaz bedeli tahsil edilmeyecek.Doğal gaz tüketimine ilişkin sistem kullanım bedelleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanacak.

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rus doğal gazı, doğalgaz