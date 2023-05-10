https://sputniknews.com.tr/20230510/fransada-senato-influencerlara-yonelik-tasariyi-kabul-etti-1070893703.html
Fransa'da Senato influencer'lara yönelik tasarıyı kabul etti
Fransa'da Senato influencer'lara yönelik tasarıyı kabul etti
Fransız Parlamentosu'nun ikinci kanadını oluşturan Senato, influencer'ların sosyal medyadaki ticari faaliyetlerinin denetlenmesini öngören yasa tasarısını... 10.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-10T13:51+0300
2023-05-10T13:51+0300
2023-05-10T13:51+0300
dünya
fransa
influencer
senato
sosyal medya
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Fransız Senatörler, dün influencer'ların sosyal medya platformlarında ticari faaliyetlerine denetim getiren yasa tasarısını görüştü. Ticaretle uğraşan influencer'ların faaliyetlerine hukuki tanımlama getiren yasa tasarısı, Senato'da oy birliğiyle kabul edildi. Tasarı, mecliste ikinci kez görüşülecek. 30 Mart'ta Fransız Parlamentosu'nun diğer kanadını oluşturan Ulusal Meclis, influencer'ların faaliyetlerini denetlemeye yönelik tasarıyı oy birliğiyle kabul etmişti. Tasarı, influencer'lara alkol ve estetik operasyonu reklamı yapma yasağı getiriyor. Fransa'daki influencer sayısı 150 bin olarak tahmin ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230330/fransiz-meclisi-influencerlarin-faaliyetlerini-denetlemeye-yonelik-tasariyi-kabul-etti-1068977677.html
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fransa, influencer, senato, sosyal medya
fransa, influencer, senato, sosyal medya
Fransa'da Senato influencer'lara yönelik tasarıyı kabul etti
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Fransız Parlamentosu'nun ikinci kanadını oluşturan Senato, influencer'ların sosyal medyadaki ticari faaliyetlerinin denetlenmesini öngören yasa tasarısını kabul etti.
Fransız Senatörler, dün influencer'ların sosyal medya platformlarında ticari faaliyetlerine denetim getiren yasa tasarısını görüştü.
Ticaretle uğraşan influencer'ların faaliyetlerine hukuki tanımlama getiren yasa tasarısı, Senato'da oy birliğiyle kabul edildi.
Tasarı, mecliste ikinci kez görüşülecek.
30 Mart'ta Fransız Parlamentosu'nun diğer kanadını oluşturan Ulusal Meclis, influencer'ların faaliyetlerini denetlemeye yönelik tasarıyı oy birliğiyle kabul etmişti.
Tasarı, influencer'lara alkol ve estetik operasyonu reklamı yapma yasağı getiriyor.
Fransa'daki influencer sayısı 150 bin olarak tahmin ediliyor.