https://sputniknews.com.tr/20230330/fransiz-meclisi-influencerlarin-faaliyetlerini-denetlemeye-yonelik-tasariyi-kabul-etti-1068977677.html
Fransız Meclisi, influencerların faaliyetlerini denetlemeye yönelik tasarıyı kabul etti
Fransız Meclisi, influencerların faaliyetlerini denetlemeye yönelik tasarıyı kabul etti
Fransa'da Ulusal Meclis, influencerların sosyal medyadaki ticari faaliyetlerini denetlemeyi kapsayan yasa tasarısını kabul etti. 30.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-30T22:55+0300
2023-03-30T22:55+0300
2023-03-30T22:55+0300
dünya
fransa
influencer
sosyal medya
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Fransız milletvekilleri mecliste, influencerların sosyal medya platformlarında ticari faaliyetlerine denetim getiren yasa tasarısını görüştü.Oturuma katılan 49 milletvekilinin tamamının "evet" oyu kullanmasıyla tasarı mecliste kabul edildi.Ticaretle uğraşan influencerların faaliyetlerine hukuki tanımlama getiren yasa tasarısı, ayrıca influencerlara alkol ve estetik operasyonu reklamı yapma yasağı getiriyor.Tasarının nihai olarak onaylanması için Parlamentonun diğer kanadını oluşturan Senatoda da kabul edilmesi gerekiyor.
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fransa, influencer, sosyal medya
fransa, influencer, sosyal medya
Fransız Meclisi, influencerların faaliyetlerini denetlemeye yönelik tasarıyı kabul etti
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Fransa'da Ulusal Meclis, influencerların sosyal medyadaki ticari faaliyetlerini denetlemeyi kapsayan yasa tasarısını kabul etti.
Fransız milletvekilleri mecliste, influencerların sosyal medya platformlarında ticari faaliyetlerine denetim getiren yasa tasarısını görüştü.
Oturuma katılan 49 milletvekilinin tamamının "evet" oyu kullanmasıyla tasarı mecliste kabul edildi.
Ticaretle uğraşan influencerların faaliyetlerine hukuki tanımlama getiren yasa tasarısı, ayrıca influencerlara alkol ve estetik operasyonu reklamı yapma yasağı getiriyor.
Tasarının nihai olarak onaylanması için Parlamentonun diğer kanadını oluşturan Senatoda da kabul edilmesi gerekiyor.