https://sputniknews.com.tr/20230330/fransiz-meclisi-influencerlarin-faaliyetlerini-denetlemeye-yonelik-tasariyi-kabul-etti-1068977677.html

Fransız Meclisi, influencerların faaliyetlerini denetlemeye yönelik tasarıyı kabul etti

Fransız Meclisi, influencerların faaliyetlerini denetlemeye yönelik tasarıyı kabul etti

Fransa'da Ulusal Meclis, influencerların sosyal medyadaki ticari faaliyetlerini denetlemeyi kapsayan yasa tasarısını kabul etti. 30.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-30T22:55+0300

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fransa

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sosyal medya

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Fransız milletvekilleri mecliste, influencerların sosyal medya platformlarında ticari faaliyetlerine denetim getiren yasa tasarısını görüştü.Oturuma katılan 49 milletvekilinin tamamının "evet" oyu kullanmasıyla tasarı mecliste kabul edildi.Ticaretle uğraşan influencerların faaliyetlerine hukuki tanımlama getiren yasa tasarısı, ayrıca influencerlara alkol ve estetik operasyonu reklamı yapma yasağı getiriyor.Tasarının nihai olarak onaylanması için Parlamentonun diğer kanadını oluşturan Senatoda da kabul edilmesi gerekiyor.

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fransa, influencer, sosyal medya