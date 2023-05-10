https://sputniknews.com.tr/20230510/finlandiyada-rusya-sinirina-yakin-askeri-tahkimatin-bulundugu-bir-ada-satisa-cikarildi-1070922351.html

Finlandiya'da Rusya sınırına yakın, askeri tahkimatın bulunduğu bir ada satışa çıkarıldı

Finlandiya'da Rusya sınırına yakın, askeri tahkimatın bulunduğu bir ada satışa çıkarıldı

Finlandiya devlet televizyonu Yle, Rusya sınırına yakın konumda olan, askeri tahkimatın bulunduğu Rankki Adası’nın satışa çıkarıldığını duyurdu. 10.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-10T22:11+0300

2023-05-10T22:11+0300

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Habere göre Finlandiya’nın güneydoğusunda, Rusya sınırına yakın olan adada askeri tahkimat bulunuyor. Adanın satış fiyatı ise 7.9 milyon euro olarak belirlendi.Haberde, “Rusya sınırına yakın eski bir askeri ada satılıyor. Karşılığında talep edilen fiyat nerdeyse 8 milyon euro” ifadelerine yer verildi.Şu anki sahibi Ismo Räty, adayı sekiz yıl önce 700 bin euro karşılığında satın aldığını dile getirerek, yılsonuna kadar satışı başarılı bir şekilde tamamlayacağından emin olduğunu vurguladı.Rankki Adası’na önemli yatırımların yapıldığına dikkat çeken Räty, şu anda imar edilmiş ve parsellenmiş 100 arsanın satışta olduğunu, ayrıca adadaki tüm binaların jeotermal ısıtması olduğunu ifade etti.Habere göre Rankki Adası, 2015’e kadar Finlandiya Savunma Kuvvetleri’nin idaresi altındaydı.

https://sputniknews.com.tr/20230503/rusya-disisleri-finlandiyada-abdnin-askeri-uslerinin-kurulmasi-durumunda-yanit-veririz-1070566912.html

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