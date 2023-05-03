https://sputniknews.com.tr/20230503/rusya-disisleri-finlandiyada-abdnin-askeri-uslerinin-kurulmasi-durumunda-yanit-veririz-1070566912.html

Rusya Dışişleri: Finlandiya’da ABD’nin askeri üslerinin kurulması durumunda yanıt veririz

Rusya Dışişleri: Finlandiya’da ABD’nin askeri üslerinin kurulması durumunda yanıt veririz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Finlandiya’da ABD’nin askeri üslerinin kurulması durumunda Moskova’nın bu adıma yanıt vereceğini belirtti. 03.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-03T16:45+0300

2023-05-03T16:45+0300

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rusya dışişleri bakanlığı

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abd

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askeri üs

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, bugünkü basın toplantısında Finlandiya’da ABD’nin askeri üslerinin kurulması durumunda Moskova’nın bu adıma yanıt vermek durumunda kalacağını söyledi.Zaharova, ilgili soru karşısında, “Rusya Federasyonu'nun bu bağlamda ulusal güvenliğimize yönelik tehditleri engellemek için hem askeri-teknik hem de diğer misilleme önlemlerini almak durumunda kalacağını teyit ediyoruz” yanıtını verdi.Sözcü, Rusya'nın kuzeybatı sınırlarındaki somut adımlarının, NATO'nun Finlandiya'ya askeri altyapı ve saldırı silah sistemlerini konuşlandırmasına bağlı olacağını ifade etti.Rusya’nın, Finlandiya'nın ABD ile kendi topraklarında Amerikan askeri üslerinin kurulmasını mümkün kılacak anlaşma yapma planlarını bu ülkenin egemenliğini kaybettiğinin bir kanıtı olarak gördüğüne dikkat çeken Zaharova, “Hem Finlandiya, hem de NATO, Avrupa'nın kuzeyine askeri birlikler doldurmanın bu bölgede de askeri ve siyasi gerilimi artırmaya yol açtığının farkında olmalı” vurgusunu yaptı.

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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, abd, finlandiya, askeri üs