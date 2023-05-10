https://sputniknews.com.tr/20230510/diyarbakirda-depremzedeler-icin-1-calistiriyoruz-kampanyasi-1070900918.html

Diyarbakır'da depremzedeler için '+1 Çalıştırıyoruz' kampanyası

Diyarbakır'da depremzedeler için '+1 Çalıştırıyoruz' kampanyası

Diyarbakır iş dünyası, depremzedeler için ‘+1 Çalıştırıyoruz’ kampanyası başlattı. Kampanya, işletmelerin evi yıkılmış veya ağır hasarlı olan ailelerden en az... 10.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-10T15:01+0300

2023-05-10T15:01+0300

2023-05-10T15:01+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

diyarbakır

işkur

depremzede

kampanya

ev

enkaz

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihinde meydana gelen ve 50 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği depremin yaraları sarılmaya devam ediyor. Depremden en çok etkilenen kentlerden biri olan Diyarbakır’da 2’si boş olmak üzere 8 bina, ilçe ve köylerde 18 konut olmak üzere toplamda 26 bina/konut yıkıldı. Çöken yapılardan 902 kişi yaralı olarak kurtarılırken, 414 kişi ise hayatını kaybetti. Kentte, dayanışma kampanyaları ile yaralar sarılmaya çalışılıyor.Kentteki iş dünyası yaraları sarmak için yeni bir dayanışma kampanyası başlattı. “Asrın felaketi olarak kayıtlara geçen depremin halkımızı bir bütün olarak etkilediği, dolayısıyla çok kapsamlı bir toplumsal dayanışmayı da zorunlu hale getirmiştir” açıklaması yapan iş çevreleri, ‘+1 Çalıştırıyoruz’ adıyla kampanya başlattı.‘İşletmeler, depremzede ailelerden en az bir kişiyi istihdam etmeli’Açıklamada “Depremden etkilenmiş olan hemşerilerimizin içinde bulundukları zorlu süreci hafifletmek, halkımıza destek olmak amacıyla Diyarbakır iş camiası olarak yeni bir destek çalışması başlatılmıştır. ‘+1 Çalıştırıyoruz’ sloganımız ile başlatılan kampanya kapsamında kentimizdeki işletmelerin mevcut işçilerine ek olarak öncelikle evleri yıkılmış veya ağır hasarlı olan ailelerden en az bir kişiyi daha istihdam etmelerini hedeflenmekteyiz” denildi.Kampanyadan yararlanma koşullarıKampanya katılması planlanan sektörlerKampanyada yer alan kurumlar şöyle: Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Diyarbakır Ticaret Borsası, Diyarbakır Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı, Güneydoğu Tekstil Sanayi ve İş İnsanları Derneği, Doğu ve Güneydoğu İş Kadınları Derneği, Diyarbakır Sanayici ve İş İnsanları Derneği, Diyarbakır İş Konseyi, DTSO Yüksek İstişare Kurulu, DTSO Kadın Meclisi, Diyarbakır İnşaat Müteahhitleri Derneği, Diyarbakır Mermerciler ve Madenciler Derneği.Kampanyaya katılmak için başvurular, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası’na yapılıyor.

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Sertaç Kayar https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg

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diyarbakır, işkur, depremzede, kampanya, ev, enkaz