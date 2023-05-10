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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230510/diyarbakirda-depremzedeler-icin-1-calistiriyoruz-kampanyasi-1070900918.html
Diyarbakır'da depremzedeler için '+1 Çalıştırıyoruz' kampanyası
Diyarbakır'da depremzedeler için '+1 Çalıştırıyoruz' kampanyası
Diyarbakır iş dünyası, depremzedeler için ‘+1 Çalıştırıyoruz’ kampanyası başlattı. Kampanya, işletmelerin evi yıkılmış veya ağır hasarlı olan ailelerden en az... 10.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-10T15:01+0300
2023-05-10T15:01+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
diyarbakır
işkur
depremzede
kampanya
ev
enkaz
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihinde meydana gelen ve 50 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği depremin yaraları sarılmaya devam ediyor. Depremden en çok etkilenen kentlerden biri olan Diyarbakır’da 2’si boş olmak üzere 8 bina, ilçe ve köylerde 18 konut olmak üzere toplamda 26 bina/konut yıkıldı. Çöken yapılardan 902 kişi yaralı olarak kurtarılırken, 414 kişi ise hayatını kaybetti. Kentte, dayanışma kampanyaları ile yaralar sarılmaya çalışılıyor.Kentteki iş dünyası yaraları sarmak için yeni bir dayanışma kampanyası başlattı. “Asrın felaketi olarak kayıtlara geçen depremin halkımızı bir bütün olarak etkilediği, dolayısıyla çok kapsamlı bir toplumsal dayanışmayı da zorunlu hale getirmiştir” açıklaması yapan iş çevreleri, ‘+1 Çalıştırıyoruz’ adıyla kampanya başlattı.‘İşletmeler, depremzede ailelerden en az bir kişiyi istihdam etmeli’Açıklamada “Depremden etkilenmiş olan hemşerilerimizin içinde bulundukları zorlu süreci hafifletmek, halkımıza destek olmak amacıyla Diyarbakır iş camiası olarak yeni bir destek çalışması başlatılmıştır. ‘+1 Çalıştırıyoruz’ sloganımız ile başlatılan kampanya kapsamında kentimizdeki işletmelerin mevcut işçilerine ek olarak öncelikle evleri yıkılmış veya ağır hasarlı olan ailelerden en az bir kişiyi daha istihdam etmelerini hedeflenmekteyiz” denildi.Kampanyadan yararlanma koşullarıKampanya katılması planlanan sektörlerKampanyada yer alan kurumlar şöyle: Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Diyarbakır Ticaret Borsası, Diyarbakır Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı, Güneydoğu Tekstil Sanayi ve İş İnsanları Derneği, Doğu ve Güneydoğu İş Kadınları Derneği, Diyarbakır Sanayici ve İş İnsanları Derneği, Diyarbakır İş Konseyi, DTSO Yüksek İstişare Kurulu, DTSO Kadın Meclisi, Diyarbakır İnşaat Müteahhitleri Derneği, Diyarbakır Mermerciler ve Madenciler Derneği.Kampanyaya katılmak için başvurular, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası’na yapılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230404/erdogan-turkiye-olarak-nerede-bir-mazlum-varsa-kimligine-bakmadan-acil-yardimda-bulunuyoruz-1069179588.html
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diyarbakır, işkur, depremzede, kampanya, ev, enkaz
diyarbakır, işkur, depremzede, kampanya, ev, enkaz

Diyarbakır'da depremzedeler için '+1 Çalıştırıyoruz' kampanyası

15:01 10.05.2023
© Sputnik / Sertaç KayarKahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan evler
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan evler - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2023
© Sputnik / Sertaç Kayar
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Sertaç Kayar - Sputnik Türkiye
Sertaç Kayar
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Özel
Diyarbakır iş dünyası, depremzedeler için ‘+1 Çalıştırıyoruz’ kampanyası başlattı. Kampanya, işletmelerin evi yıkılmış veya ağır hasarlı olan ailelerden en az bir kişiyi daha istihdam etmeyi hedefliyor.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihinde meydana gelen ve 50 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği depremin yaraları sarılmaya devam ediyor. Depremden en çok etkilenen kentlerden biri olan Diyarbakır’da 2’si boş olmak üzere 8 bina, ilçe ve köylerde 18 konut olmak üzere toplamda 26 bina/konut yıkıldı. Çöken yapılardan 902 kişi yaralı olarak kurtarılırken, 414 kişi ise hayatını kaybetti. Kentte, dayanışma kampanyaları ile yaralar sarılmaya çalışılıyor.
Kentteki iş dünyası yaraları sarmak için yeni bir dayanışma kampanyası başlattı. “Asrın felaketi olarak kayıtlara geçen depremin halkımızı bir bütün olarak etkilediği, dolayısıyla çok kapsamlı bir toplumsal dayanışmayı da zorunlu hale getirmiştir” açıklaması yapan iş çevreleri, ‘+1 Çalıştırıyoruz’ adıyla kampanya başlattı.

‘İşletmeler, depremzede ailelerden en az bir kişiyi istihdam etmeli’

Açıklamada “Depremden etkilenmiş olan hemşerilerimizin içinde bulundukları zorlu süreci hafifletmek, halkımıza destek olmak amacıyla Diyarbakır iş camiası olarak yeni bir destek çalışması başlatılmıştır. ‘+1 Çalıştırıyoruz’ sloganımız ile başlatılan kampanya kapsamında kentimizdeki işletmelerin mevcut işçilerine ek olarak öncelikle evleri yıkılmış veya ağır hasarlı olan ailelerden en az bir kişiyi daha istihdam etmelerini hedeflenmekteyiz” denildi.

Kampanyadan yararlanma koşulları

Kampanyadan yararlanma koşulları şöyle: Evi depremde yıkılmış veya ağır hasar almış olmak (E-Devletten Alınmış Hasar Raporu)
İŞKUR’a kayıtlı olmak.

Kampanya katılması planlanan sektörler

1.
Kampanyaya, Tekstil, Eğitim, Sağlık, Güvenlik/Temizlik, Turizm/Otelcilik, Maden/Mermer, İnşaat/Yapı, İmalat
2.
AVM/Market sektörlerinin katılması planlanıyor.
Kampanyada yer alan kurumlar şöyle: Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Diyarbakır Ticaret Borsası, Diyarbakır Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı, Güneydoğu Tekstil Sanayi ve İş İnsanları Derneği, Doğu ve Güneydoğu İş Kadınları Derneği, Diyarbakır Sanayici ve İş İnsanları Derneği, Diyarbakır İş Konseyi, DTSO Yüksek İstişare Kurulu, DTSO Kadın Meclisi, Diyarbakır İnşaat Müteahhitleri Derneği, Diyarbakır Mermerciler ve Madenciler Derneği.
Kampanyaya katılmak için başvurular, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası’na yapılıyor.
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