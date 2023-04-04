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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
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Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230404/erdogan-turkiye-olarak-nerede-bir-mazlum-varsa-kimligine-bakmadan-acil-yardimda-bulunuyoruz-1069179588.html
Erdoğan: Türkiye olarak nerede bir mazlum varsa kimliğine bakmadan acil yardımda bulunuyoruz
Erdoğan: Türkiye olarak nerede bir mazlum varsa kimliğine bakmadan acil yardımda bulunuyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen 14. Geleneksel AK Parti Büyükelçiler İftar Programı’nda konuşuyor. 04.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-04T20:28+0300
2023-04-04T20:47+0300
recep tayyip erdoğan
2023 türkiye seçimleri
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https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/images/sharing/article/tur/1069179588.jpg?1680630460
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:
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recep tayyip erdoğan
recep tayyip erdoğan

Erdoğan: Türkiye olarak nerede bir mazlum varsa kimliğine bakmadan acil yardımda bulunuyoruz

20:28 04.04.2023 (güncellendi: 20:47 04.04.2023)
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Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen 14. Geleneksel AK Parti Büyükelçiler İftar Programı’nda konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:
Depremin ilk gününden itibaren devlet-millet ele ele tüm kurumlarımızla mücadele ediyoruz. Kardeş ülkelerin desteğini görmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Arama kurtarma ekipleriniz yüzlerce vatandaşımızın enkazdan çıkarılmasına yardımcı oldu. Ayni ve nakdi yardımlarımız sahadaki acil ihtiyaçların karşılanmasında rol oynadı.
Türkiye olarak nerede bir mazlum varsa kimliğine bakmadan acil yardımda bulunuyoruz. Ülkemizin ekonomik şartlarından bağımsız bir şekilde tüm mazlumların yanında olduk. İnsani vazifemizi yerine getiriyoruz.
Kimi dostlarımız milletimiz için dua etti, kimisi uçaklar dolusu yardım malzemesi gönderdi, kimisi yardım etmek isteyip de edememenin gözyaşını döktü. Ama hiçbir dostumuz bizleri yalnız bırakmadı. Rabbim herkesten tüm kara gün dostlarımızdan razı olsun.
Çok ağır bedeller ödesek de tıpkı bir anka kuşu gibi küllerimizden doğmasını biliyoruz. Deprem bölgesindeki illerimizin hepsini birkaç kez ziyaret ettik. Cumhur İttifakı olarak birlikte dolaştık. Depremin yıktığı şehirlerimiz eskisinden daha güçlü bir şekilde ayağa kalmak için adeta sabırsızlanıyor. 85 milyon olarak yaralarımızı hızla sarıyoruz. Hasar tespit çalışmalarımız neticelenmek üzere. Çadırların yerini konteyner kentler alıyor. En kısa zamanda konteynerleri 100 bine çıkaracağız. Kalıcı konutların da inşasına başlıyoruz. 70 bin konut ve köy evinin yapım süreci başladı. Deprem bölgesinde toplamda 650 bin, ilk bir yılda 319 bin konut ve köy evini yapacağız. Tüm sözlerimizi tuttuğumuz gibi bunu da başaracağız.
Deprem felaketine rağmen seçimleri erteleme yoluna gitmedik. Biz milletimizin dayanışma ruhuna güveniyoruz. 14 Mayıs'ta milletimin en doğru kararı vereceğine inanıyoruz. Dalga dalga büyüyen bir zaferin ayak seslerini duyuyoruz. Türkiye Yüzyılı'nın cemresi sadece gönüllere değil sandığa da düşmüştür.
Vatandaşlarımızın iradelerini sandığa özgürce katılmaları için sizlerin desteklerini bekliyoruz. Bölücü örgütlerin zorbalıkla seçimlere gölge düşürmesine müsaade etmesine izin vermeyin.
İnsanlığın kaderini 5 ülkenin iki dudağı arasına hapseden nizam sürdürülebilir değil. BMGK'nin kapsayıcı anlayışla reforma tabi tutulması acil bir ihtiyaç.
(Rusya-Ukrayna) Her iki tarafa da onurlu bir çıkış imkanı verecek, bölgemizi sürüklendiği girdaptan çekip alacak adil bir barışın mümkün olduğuna inanıyorum.
Kelime oyunlarıyla, diplomatik ve askeri cambazlıklarla bölücü terör örgütünü palazlandırma girişimlerini biliyor, tek tek takip ediyoruz.
Nasıl ülkemizin bir terör koridoruyla kuşatılmasına rıza göstermediysek yeni teşebbüslere de kesinlikle izin vermeyeceğiz.

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