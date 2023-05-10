https://sputniknews.com.tr/20230510/desticiden-hdplilere-insallah-14-mayista-hayallerini-zindana-cevirecegiz-1070902290.html
Destici'den HDP'ye: 'İnşallah 14 Mayıs'ta hayallerini zindana çevireceğiz'
Destici'den HDP'ye: 'İnşallah 14 Mayıs'ta hayallerini zindana çevireceğiz'
Destici, HDP'lilerin "14 Mayıs'tan sonra bütün tutuklularımız çıkacak" sözüne ilişkin, "İnşallah 14 Mayıs'ta hayallerini zindana çevireceğiz" dedi. 10.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-10T15:24+0300
2023-05-10T15:24+0300
2023-05-10T15:25+0300
2023 türkiye seçimleri
mustafa destici
bbp
büyük birlik partisi (bbp)
hdp
kemal kılıçdaroğlu
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BBP Başkanı Destici, Ümraniye'de Sivas Koyulhisar Çandır Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde yaptığı konuşmada, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın "14 Mayıs'tan sonra bütün tutuklularımız çıkacak" dediğini hatırlattı.Destici, "Tabii hayal görüyor ama bütün bunları kim söyletiyor, bu cesareti nereden buluyorlar? Kemal Kılıçdaroğlu'ndan buluyorlar ama hayalleri 14 Mayıs'a kadar. İnşallah 14 Mayıs'ta hayallerini zindana çevireceğiz. Rüyalarını kabusa çevireceğiz." dedi.'Doğalgaz arattırmadılar'Akkuyu Nükleer Santrali'nin onlarca yıl engellendiğini belirten Destici, "Kendileri yaptılar, bize yaptırmadılar. Bizim buralarda dernekler kurdurdular. Doğacılar adına, çevreciler adına parayı verdiler fonladılar ve bunları yaptırmadılar ama şimdi yapıyoruz. Yıllardır bize kendi denizlerimizde doğal gaz arattırmadılar. Sondaj gemilerini vermediler. En sonunda ne yaptı Türkiye? kendi gemilerini aldı, aradı ve buldu mu? Buldu. Çıkardı mı? Çıkardı. Hem de en kısa zamanda." diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230510/bakan-soyludan-erzurumdaki-saldiriyla-ilgili-aciklama-iki-hdp-pkklinin-konusmalari-var-1070872981.html
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mustafa destici, bbp, büyük birlik partisi (bbp), hdp, kemal kılıçdaroğlu
mustafa destici, bbp, büyük birlik partisi (bbp), hdp, kemal kılıçdaroğlu
Destici'den HDP'ye: 'İnşallah 14 Mayıs'ta hayallerini zindana çevireceğiz'
15:24 10.05.2023 (güncellendi: 15:25 10.05.2023) Abone ol
Destici, HDP'lilerin "14 Mayıs'tan sonra bütün tutuklularımız çıkacak" sözüne ilişkin, "İnşallah 14 Mayıs'ta hayallerini zindana çevireceğiz" dedi.
BBP Başkanı Destici, Ümraniye'de Sivas Koyulhisar Çandır Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde yaptığı konuşmada, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın "14 Mayıs'tan sonra bütün tutuklularımız çıkacak" dediğini hatırlattı.
Destici, "Tabii hayal görüyor ama bütün bunları kim söyletiyor, bu cesareti nereden buluyorlar? Kemal Kılıçdaroğlu'ndan buluyorlar ama hayalleri 14 Mayıs'a kadar. İnşallah 14 Mayıs'ta hayallerini zindana çevireceğiz. Rüyalarını kabusa çevireceğiz." dedi.
'Doğalgaz arattırmadılar'
Akkuyu Nükleer Santrali'nin onlarca yıl engellendiğini belirten Destici, "Kendileri yaptılar, bize yaptırmadılar. Bizim buralarda dernekler kurdurdular. Doğacılar adına, çevreciler adına parayı verdiler fonladılar ve bunları yaptırmadılar ama şimdi yapıyoruz. Yıllardır bize kendi denizlerimizde doğal gaz arattırmadılar. Sondaj gemilerini vermediler. En sonunda ne yaptı Türkiye? kendi gemilerini aldı, aradı ve buldu mu? Buldu. Çıkardı mı? Çıkardı. Hem de en kısa zamanda." diye konuştu.