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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230510/desticiden-hdplilere-insallah-14-mayista-hayallerini-zindana-cevirecegiz-1070902290.html
Destici'den HDP'ye: 'İnşallah 14 Mayıs'ta hayallerini zindana çevireceğiz'
Destici'den HDP'ye: 'İnşallah 14 Mayıs'ta hayallerini zindana çevireceğiz'
Destici, HDP'lilerin "14 Mayıs'tan sonra bütün tutuklularımız çıkacak" sözüne ilişkin, "İnşallah 14 Mayıs'ta hayallerini zindana çevireceğiz" dedi. 10.05.2023, Sputnik Türkiye
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2023 türkiye seçimleri
mustafa destici
bbp
büyük birlik partisi (bbp)
hdp
kemal kılıçdaroğlu
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BBP Başkanı Destici, Ümraniye'de Sivas Koyulhisar Çandır Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde yaptığı konuşmada, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın "14 Mayıs'tan sonra bütün tutuklularımız çıkacak" dediğini hatırlattı.Destici, "Tabii hayal görüyor ama bütün bunları kim söyletiyor, bu cesareti nereden buluyorlar? Kemal Kılıçdaroğlu'ndan buluyorlar ama hayalleri 14 Mayıs'a kadar. İnşallah 14 Mayıs'ta hayallerini zindana çevireceğiz. Rüyalarını kabusa çevireceğiz." dedi.'Doğalgaz arattırmadılar'Akkuyu Nükleer Santrali'nin onlarca yıl engellendiğini belirten Destici, "Kendileri yaptılar, bize yaptırmadılar. Bizim buralarda dernekler kurdurdular. Doğacılar adına, çevreciler adına parayı verdiler fonladılar ve bunları yaptırmadılar ama şimdi yapıyoruz. Yıllardır bize kendi denizlerimizde doğal gaz arattırmadılar. Sondaj gemilerini vermediler. En sonunda ne yaptı Türkiye? kendi gemilerini aldı, aradı ve buldu mu? Buldu. Çıkardı mı? Çıkardı. Hem de en kısa zamanda." diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230510/bakan-soyludan-erzurumdaki-saldiriyla-ilgili-aciklama-iki-hdp-pkklinin-konusmalari-var-1070872981.html
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mustafa destici, bbp, büyük birlik partisi (bbp), hdp, kemal kılıçdaroğlu
mustafa destici, bbp, büyük birlik partisi (bbp), hdp, kemal kılıçdaroğlu

Destici'den HDP'ye: 'İnşallah 14 Mayıs'ta hayallerini zindana çevireceğiz'

15:24 10.05.2023 (güncellendi: 15:25 10.05.2023)
© AABüyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Bağlarbaşı Kongre Merkezi'nde "Milletvekili Aday Tanıtım ve Bayramlaşma Programı"na katılarak konuşma yaptı. ( Berk Özkan - Anadolu Ajansı )
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Bağlarbaşı Kongre Merkezi'nde Milletvekili Aday Tanıtım ve Bayramlaşma Programına katılarak konuşma yaptı. ( Berk Özkan - Anadolu Ajansı ) - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2023
© AA
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Destici, HDP'lilerin "14 Mayıs'tan sonra bütün tutuklularımız çıkacak" sözüne ilişkin, "İnşallah 14 Mayıs'ta hayallerini zindana çevireceğiz" dedi.
BBP Başkanı Destici, Ümraniye'de Sivas Koyulhisar Çandır Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde yaptığı konuşmada, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın "14 Mayıs'tan sonra bütün tutuklularımız çıkacak" dediğini hatırlattı.
Destici, "Tabii hayal görüyor ama bütün bunları kim söyletiyor, bu cesareti nereden buluyorlar? Kemal Kılıçdaroğlu'ndan buluyorlar ama hayalleri 14 Mayıs'a kadar. İnşallah 14 Mayıs'ta hayallerini zindana çevireceğiz. Rüyalarını kabusa çevireceğiz." dedi.

'Doğalgaz arattırmadılar'

Akkuyu Nükleer Santrali'nin onlarca yıl engellendiğini belirten Destici, "Kendileri yaptılar, bize yaptırmadılar. Bizim buralarda dernekler kurdurdular. Doğacılar adına, çevreciler adına parayı verdiler fonladılar ve bunları yaptırmadılar ama şimdi yapıyoruz. Yıllardır bize kendi denizlerimizde doğal gaz arattırmadılar. Sondaj gemilerini vermediler. En sonunda ne yaptı Türkiye? kendi gemilerini aldı, aradı ve buldu mu? Buldu. Çıkardı mı? Çıkardı. Hem de en kısa zamanda." diye konuştu.
İstanbul 2. Bölge'den AK Parti milletvekili adayı olan İçişleri Bakanı Soylu, seçim çalışmaları kapsamında Bahçelievler'de vatandaşlar ve partililerle buluştu. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2023
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