https://sputniknews.com.tr/20230510/bakan-soyludan-erzurumdaki-saldiriyla-ilgili-aciklama-iki-hdp-pkklinin-konusmalari-var-1070872981.html

Bakan Soylu'dan Erzurum'daki saldırıyla ilgili açıklama: İki HDP-PKK'lının konuşmaları var

Bakan Soylu'dan Erzurum'daki saldırıyla ilgili açıklama: İki HDP-PKK'lının konuşmaları var

İçişleri Bakanı Soylu, İBB Başkanı İmamoğlu'nun Erzurum mitinginde yaşanan saldırıyla ilgili, "Enteresan bir bilgi var, o bilgiyi teyit etmem lazım. İki... 10.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-10T02:10+0300

2023-05-10T02:10+0300

2023-05-10T02:13+0300

2023 türkiye seçimleri

süleyman soylu

erzurum

ekrem imamoğlu

ibb

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

saldırı

cumhur ittifakı

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Erzurum Halk Buluşması"nda yaşanan gerginliğe ilişkin, provokasyonu İmamoğlu'nun yaptığını belirterek, "Enteresan bir bilgi var, o bilgiyi teyit etmem lazım. İki HDP-PKK'lının konuşmaları var. Bu konuşmalar, hakimin verdiği kararla terörle ilgili önleme dinlemelerinde yapılan konuşmalar. Orada farklı şeyler söz konusu. Eğer ilk gelen bilgiler doğruysa Türkiye'nin gündeminde önemli yer alır" dedi.AK Parti'den İstanbul Milletvekili adayı olan Soylu, TRT Haber'de konuk olduğu programda, seçim çalışmalarını değerlendirirken, Cumhur İttifakı'nın Millet İttifakı'na karşı görece üstünlüğünün bulunduğunu söyledi. Soylu, Cumhur İttifakı'nın müthiş bir dip dalgası yakaladığını, bu durumun olumlu yansımasını 14 Mayıs'ta göreceklerine inandığını kaydetti.Soylu, 14 Mayıs'ta seçimi kaybetmeleri halinde bugün Türkiye'nin desteklediği ülkelerin yalnız kalacağını, ülkenin bugüne kadarki kazanımlarının ise heba olacağını dile getirdi.Batı medyasının Türkiye'deki seçimlere ilişkin manipülasyon çalışmalarına değinen Soylu, "Artık Batı kendi gövdesini ortaya koymaya mecbur oldu. Bugün Batı gövdesini Türkiye için ortaya koyuyor, neden? Çünkü 2023 seçimi kazandığı andan itibaren Türkiye'de 100 yıllık bir istikrar başlıyor, 100 yıllık bir yürüyüş başlıyor. Bunu Almanya da görüyor, Amerika da, Fransa da görüyor, bunu The Economist'in başlığını atanlar da görüyor" diye konuştu.Saha çalışmalarında, "Ben CHP'ye verecektim ama PKK ile ilişkisini gördükten sonra Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğim" diyen çok insanla karşılaştığını ifade eden Soylu, seçmenin Cumhur İttifakı'nı tercih etmesinin başlıca sebebinin ise istikrar olduğunun altını çizdi.'Kandil'i seçime sokuyorlar'Kılıçdaroğlu'nun, PKK'lıların Kandil'den kendisine yönelik destek açıklamasına, "Kandil'den Millet İttifakı'nı desteklemeye yönelik bir açıklama kimin işine yarar? Terör örgütü 'ben destekliyorum' diyorsa aslında bu 'karşı tarafı destekliyorum' demektir" cevabının hatırlatılması üzerine Soylu, şöyle konuştu:"CHP tabanından bir tepki olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuna Soylu, şu yanıtı verdi:Seçim güvenliğine ilişkin de konuşan ve seçimlerin güvenliğinden sorumlu olduklarını hatırlatan Soylu, bu yıl seçim döneminde önceki (2018) döneme göre olay sayısının yüzde 30-35 azaldığını söyledi.'Erzurum'da provokasyonu yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'dur'İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitinginde yaşanan olaylara değinen Soylu, şöyle konuştu:'Eğer ilk gelen bilgiler doğruysa Türkiye'nin gündeminde önemli yer alır'Erzurum'daki olaylara karışan uzman çavuşun da açığa alındığını dile getiren Soylu, şunları kaydetti:Uyuşturucuyla mücadele çalışmalarıİzmir'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleşen Kökünü Kurutma Operasyonlarının 56'ncısının yapıldığını belirten Soylu, 2 bin 280 polisin görev aldığını, sabah saatlerinde 310 şüphelinin gözaltına alındığını, ilerleyen saatlerde gözaltı sayısının arttığını dile getirdi.Uyuşturucu operasyonları kapsamında tutuklanan kişi sayısının 128 bine ulaştığını dile getiren Soylu, göreve geldiğinde bu sayının 36 bin olduğunu vurguladı. Göreve geldiğinde yılda ortalama 80 bin operasyon yapıldığını, şu anda bu sayının yılda 260 bine yükseldiğini kaydeden Soylu, göreve geldiğinde yılda 130 bin olan gözaltına sayısının da 320-330 bine çıktığını ifade etti.Bu yılın ilk 5 ayında geçen yıla oranla uyuşturucu kullanımında yüzde 9,5'luk azalma olduğunu aktaran Soylu, "Yüzde 16'da ilk kez satıcılığa buluşanlarda azalma var. Bu saha baskımızın bir netice verdiğini gösteriyor. Bundan 6 yıl evvel 941'di uyuşturucu bağlı direkt ölümlerin sayısı, şu anda 270'e düştü" dedi.Türkiye'nin tarihin en büyük narkotik mücadelesini verdiğine dikkati çeken Soylu, "(Uyuşturucuya bağlı ölümler) Amerika'da yılda milyonda 324 kişi ölüyor, yaklaşık 120 bin civarı. Avrupa'da milyonda 30, Almanya'da 29, Norveç'te 85, Türkiye'de milyonda 4,1 ölüyor" değerlendirmesini yaptı.Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Türkiye'de metamfetamin salgını var." şeklindeki iddialarının sorulması üzerine Soylu, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun burada yaptığı algı yönetimi demek bile masum bir ifade, devletin yaptığı çalışması, sanki kendisi yapıyormuş gibi ve bunu da halka şikayet ediyormuş gibi bir anlayış ortaya koyuyor ama neticede başka bir şey daha söylüyor. Bir taraftan diyor ki 'bu kadar yaygınlık var.' Bir taraftan da diyor ki 'çok eroin yakaladılar, bu kadar eroin nereden yakalanıyor.' Kardeşim, Türkiye'ye giren eroini yakalamak suç mu? Avrupa'da bir yılda 70 ton kokain yakalıyorlar, bizde yıllık kokain miktarı 1-1,5 tondur. Bunu yakalamak suç mu, bunu önlemek suç mu? İşine geldiği zaman metamfetaminin yaygınlığından bahsediyor, işine geldiği zaman yakalamanın yüksekliğinden" diye konuştu.

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süleyman soylu, erzurum, ekrem imamoğlu, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), saldırı, cumhur ittifakı