https://sputniknews.com.tr/20230510/candas-tolga-isik-kilicdaroglu-ile-konustum-ilk-kez-bu-kadar-sinirli-olduguna-taniklik-ediyorum-1070918529.html

Candaş Tolga Işık: Kılıçdaroğlu ile konuştum, ilk kez bu kadar sinirli olduğuna tanıklık ediyorum

Candaş Tolga Işık: Kılıçdaroğlu ile konuştum, ilk kez bu kadar sinirli olduğuna tanıklık ediyorum

Gazeteci Candaş Tolga Işık, Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce'ye yönelik iddialar sonrası yaptığı görüşmede Kılıçdaroğlu'nun İlk kez bu kadar sinirli... 10.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-10T20:34+0300

2023-05-10T20:34+0300

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kemal kılıçdaroğlu

candaş tolga işık

muharrem ince

türkiye

operasyon

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Candaş Tolga Işık, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu ile yaptığı konuşmayla ilgili sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Işık, paylaşımında şunları ifade etti:

türkiye

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2023

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Sputnik Türkiye

kemal kılıçdaroğlu, candaş tolga işık, muharrem ince, operasyon