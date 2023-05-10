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Candaş Tolga Işık: Kılıçdaroğlu ile konuştum, ilk kez bu kadar sinirli olduğuna tanıklık ediyorum
Candaş Tolga Işık: Kılıçdaroğlu ile konuştum, ilk kez bu kadar sinirli olduğuna tanıklık ediyorum
Gazeteci Candaş Tolga Işık, Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce'ye yönelik iddialar sonrası yaptığı görüşmede Kılıçdaroğlu'nun İlk kez bu kadar sinirli... 10.05.2023, Sputnik Türkiye
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candaş tolga işık
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Candaş Tolga Işık, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu ile yaptığı konuşmayla ilgili sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Işık, paylaşımında şunları ifade etti:
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kemal kılıçdaroğlu, candaş tolga işık, muharrem ince, operasyon

Candaş Tolga Işık: Kılıçdaroğlu ile konuştum, ilk kez bu kadar sinirli olduğuna tanıklık ediyorum

20:34 10.05.2023 (güncellendi: 20:39 10.05.2023)
© AAKemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2023
© AA
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Gazeteci Candaş Tolga Işık, Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce'ye yönelik iddialar sonrası yaptığı görüşmede Kılıçdaroğlu'nun İlk kez bu kadar sinirli olduğuna tanıklık ettiğini belirtti.
Candaş Tolga Işık, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu ile yaptığı konuşmayla ilgili sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Işık, paylaşımında şunları ifade etti:
"Az önce CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile konuştum. İlk kez bu kadar sinirli olduğuna tanıklık ediyorum. Muharrem İnce'ye yönelik iddialara, "Bu operasyoncu pislikleri Türkiye gündeminden çıkartmalıyız. Bu montajlarla uğraşanları çöpe atmamız lazım. Şantajcılara, montajcılara lanet olsun. Hepsi istihbarat örgütlerinin eline düşmüşler, canları cehenneme" dedi.
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