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Barcelona'nın 15 yıllık futbolcusu Busquets takımdan ayrılıyor
Barcelona'nın 15 yıllık futbolcusu Busquets takımdan ayrılıyor
Barcelona, orta saha oyuncusu Sergio Busquets'in sezon sonunda takımdan ayrılacağını duyurdu. 10.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-10T16:57+0300
2023-05-10T16:57+0300
spor
barcelona
sergio busquets
ayrılık
la liga
pep guardiola
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İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek 34 yaşındaki futbolcunun ayrılık kararını, "Gelmiş geçmiş en iyi Barcelona takımının orta saha metronomuna elveda" başlığıyla duyurdu.O dönem Barcelona'yı çalıştıran Pep Guardiola'nın 13 Eylül 2008'de, Racing Santander'e karşı oynayacakları maçın A takım kadrosuna almasıyla Katalan ekibindeki kariyeri başlayan Busquets, bugüne kadar tüm kulvarlarda 719 karşılaşmayı çıktı ve 31 kupa şampiyonluğu yaşadı.Busquets, Barcelona formasıyla 8 LaLiga, 7'şer İspanya Kral Kupası ve İspanya Süper Kupa, 3'er kez de UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası zaferine ulaştı.
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barcelona, sergio busquets, ayrılık, la liga, pep guardiola
barcelona, sergio busquets, ayrılık, la liga, pep guardiola

Barcelona'nın 15 yıllık futbolcusu Busquets takımdan ayrılıyor

16:57 10.05.2023
© AABarcelona'nın orta saha oyuncusu Sergio Busquets
Barcelona'nın orta saha oyuncusu Sergio Busquets - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2023
© AA
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Barcelona, orta saha oyuncusu Sergio Busquets'in sezon sonunda takımdan ayrılacağını duyurdu.
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek 34 yaşındaki futbolcunun ayrılık kararını, "Gelmiş geçmiş en iyi Barcelona takımının orta saha metronomuna elveda" başlığıyla duyurdu.
O dönem Barcelona'yı çalıştıran Pep Guardiola'nın 13 Eylül 2008'de, Racing Santander'e karşı oynayacakları maçın A takım kadrosuna almasıyla Katalan ekibindeki kariyeri başlayan Busquets, bugüne kadar tüm kulvarlarda 719 karşılaşmayı çıktı ve 31 kupa şampiyonluğu yaşadı.
Busquets, Barcelona formasıyla 8 LaLiga, 7'şer İspanya Kral Kupası ve İspanya Süper Kupa, 3'er kez de UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası zaferine ulaştı.
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