Barcelona'nın yeni Messi'si: 15 yaşındaki Lamine Yamal'dan tarihi rekor

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Ne izlemeli nereye gitmeli?
ÖZEL HABER
Ukrayna, Rus zannettiği kadın mozaik stelini yıktı
ÖZEL HABER
Türk, Çinli ve İranlı şirketler Rusya’daki işletmelerin satın alımlarıyla ilgileniyor
ÖZEL HABER
Ukrayna’ya bir yasak da Polonya’dan geldi
ÖZEL HABER
Özel askeri operasyonlara katılan herkesi savaş gazisi kabul eden yasa onaylandı
ÖZEL HABER
Küresel İlişkiler Uzmanı Alvarado: Lavrov'un ziyareti, ABD hegemonyasını dengelemeye yönelik
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Dünyanın en büyük uzay ve havacılık organizasyonu’ için en güçlü aday Antalya
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Türkiye, Suriye, Rusya ve İran zirvesi: ‘Ülkeler ABD destekli YPG’nin statü talebine karşı hemfikir’
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Güney Kore’den Ukrayna’ya silah vetosu
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Ukraynalı ekonomist Soskin: Zelenski rejiminin sonu gelebilir
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