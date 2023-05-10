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https://sputniknews.com.tr/20230510/arastirma-gelgitler-buzullarin-erimesini-hizlandiriyor-1070872828.html
Araştırma: Gelgitler buzulların erimesini hızlandırıyor
Araştırma: Gelgitler buzulların erimesini hızlandırıyor
ABD'de yapılan bilimsel araştırmada ortaya çıkan sonuçlar, buzulların daha önceki tahminlerin çok ötesinde, hızlı eriyeceği öngörüsünü ortaya koydu. 10.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-10T01:46+0300
2023-05-10T01:46+0300
yaşam
buzul
deniz seviyesi
iklim değişikliği
nasa
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Kaliforniya Üniversitesi ile ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) ortak yürüttüğü çalışmada, Grönland'daki büyük bir buz kütlesinin, gelgit hareketleri nedeniyle, daha hızlı eriyerek deniz seviyesindeki yükselme oranını hızlandıran bir etkiye neden olduğuna dair sonuçlara ulaşıldığı belirtildi.Ulusal Bilimler Akademisi Bildirisi'nde yer alan çalışmada bilim adamları, kuzeybatı Grönland'daki büyük bir buzulun okyanus gelgitleriyle etkileşime geçtiği ve bu hareketin daha önce açıklanmayan bir erime potansiyeline olanak sağladığı bildirildi.Uydu radar verileri kullanılarak elde edilen sonuçlarda, Petermann isimli buzulun kara ile bağlantısının koparak okyanusta yüzmeye başladığı, toprak ile birleşme hattının gelgit döngüleri sırasında önemli ölçüde kaydığı ve dip kısmına sıcak deniz suyunun girip buzulu eritmesine yol açtığı tespit edildi.Çalışmanın baş yazarı olan bilim adamı Enrico Ciraci, söz konusu buzul kütlesinin 'gelgit hareketleri esnasında 2 ila 6 kilometre arasında hareket ettiğini' açıkladı.Ciraci, "Bu önemli bir bulgu: Bilim adamları arasındaki geleneksel görüş, buzulun karaya oturma hattının gelgitlerle birlikte hareket etmediği yönündeydi ve bu, deniz seviyesinin yükselmesini hızlandırabilecek başka bir önemli erime etkisini ortaya koyuyor" dedi.Çalışmanın ortak yazarı Eric Rignot ise bu buluşun, 'deniz seviyesindeki yükselme projeksiyonlarını yüzde 200'e kadar artıracağını' belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20230427/10-yilda-buzullarin-yuzde-2si-eridi-1070292663.html
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buzul, deniz seviyesi, iklim değişikliği, nasa
buzul, deniz seviyesi, iklim değişikliği, nasa

Araştırma: Gelgitler buzulların erimesini hızlandırıyor

01:46 10.05.2023
© AFP 2023 / JOE RAEDLEAlaska- Buzul
Alaska- Buzul - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2023
© AFP 2023 / JOE RAEDLE
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ABD'de yapılan bilimsel araştırmada ortaya çıkan sonuçlar, buzulların daha önceki tahminlerin çok ötesinde, hızlı eriyeceği öngörüsünü ortaya koydu.
Kaliforniya Üniversitesi ile ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) ortak yürüttüğü çalışmada, Grönland'daki büyük bir buz kütlesinin, gelgit hareketleri nedeniyle, daha hızlı eriyerek deniz seviyesindeki yükselme oranını hızlandıran bir etkiye neden olduğuna dair sonuçlara ulaşıldığı belirtildi.
Ulusal Bilimler Akademisi Bildirisi'nde yer alan çalışmada bilim adamları, kuzeybatı Grönland'daki büyük bir buzulun okyanus gelgitleriyle etkileşime geçtiği ve bu hareketin daha önce açıklanmayan bir erime potansiyeline olanak sağladığı bildirildi.
Uydu radar verileri kullanılarak elde edilen sonuçlarda, Petermann isimli buzulun kara ile bağlantısının koparak okyanusta yüzmeye başladığı, toprak ile birleşme hattının gelgit döngüleri sırasında önemli ölçüde kaydığı ve dip kısmına sıcak deniz suyunun girip buzulu eritmesine yol açtığı tespit edildi.
Çalışmanın baş yazarı olan bilim adamı Enrico Ciraci, söz konusu buzul kütlesinin 'gelgit hareketleri esnasında 2 ila 6 kilometre arasında hareket ettiğini' açıkladı.
Ciraci, "Bu önemli bir bulgu: Bilim adamları arasındaki geleneksel görüş, buzulun karaya oturma hattının gelgitlerle birlikte hareket etmediği yönündeydi ve bu, deniz seviyesinin yükselmesini hızlandırabilecek başka bir önemli erime etkisini ortaya koyuyor" dedi.
Çalışmanın ortak yazarı Eric Rignot ise bu buluşun, 'deniz seviyesindeki yükselme projeksiyonlarını yüzde 200'e kadar artıracağını' belirtti.
Türk bilim insanları Antarktika'da kirliliğin izini sürüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2023
YAŞAM
10 yılda buzulların yüzde 2'si eridi
27 Nisan, 22:33
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