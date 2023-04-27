10 yılda buzulların yüzde 2'si eridi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Erdoğan - Esad görüşmesi yakında mı?
09:10
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Erdoğan rahatsızlığı sebebiyle bugünkü programını iptal etti.
12:46
24 dk
SEÇİM ÖZEL
AK Parti milletvekili Tuğrul Türkeş Radyo Sputnik’te
13:10
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Beşiktaş-Galatasaray derbisi için geri sayım sürüyor
14:07
53 dk
ANLAT BANA
Ev kiralarına yüzde 25 sınırı uzatıldı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Yapay zeka ve ChatGPT tartışmaları
16:03
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Gençlik ve seçim
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Adalet arayışı
18:34
99 dk
Z RAPORU
Liderlerin seçim çalışmaları
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
SEÇİM ÖZEL
CHP’li Gürer Radyo Sputnik’te
08:06
39 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Seçimler yaklaşırken seçmenin tercihi ne yönde?
09:02
53 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi iki takımın son durumu
14:07
53 dk
ANKARA FARKI
Seçime 2 hafta kala partilerde son durum
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Moskova'da dörtlü toplantı ve Ortadoğu'daki durum
16:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Adil ve eşit bir seçim mi?
17:03
81 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
100 dk
Z RAPORU
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne ilk yakıt töreni
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
3 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230427/10-yilda-buzullarin-yuzde-2si-eridi-1070292663.html
10 yılda buzulların yüzde 2'si eridi
10 yılda buzulların yüzde 2'si eridi
Küresel iklim değişikliği, 10 yılda 2 milyar 720 milyon ton buzun erimesine neden oldu. 27.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-27T22:33+0300
2023-04-27T22:33+0300
yaşam
antarktika
avrupa uzay ajansı (esa)
buzul
iklim değişikliği
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/07/1069331750_0:45:864:531_1920x0_80_0_0_d372dbf606fefb3147ec2ed26b8de5fd.jpg
Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) hizmet dışı kalan uydusu Cryosat, 2010-2020 yıllarında 200 bin veya daha fazla buzulu takip etti.Cryosat'tan elde edilen görüntülerin incelenmesiyle buzulların durumu hakkında küresel çapta araştırma yapıldı.İklim değişikliğinin 10 yılda 2 milyar 720 milyon ton buzun erimesine neden olduğu sonucuna ulaşılan araştırmada, kaybedilen buzul kütlesinin, dünyadaki buzulların yüzde 2'sine denk geldiği belirlendi.Araştırmada, buzulların yüzde 89'unun yüksek atmosfer sıcaklığı, yüzde 11'inin de ılık okyanus veya göl suyu nedeniyle eridiği saptandı.En çok buzul kaybının yaşandığı Alaska'da 80 bin tondan fazla buzulun eridiği belirtilen araştırmada, buna, sıcak havanın yol açtığına dikkat çekildi.Milyonlarca kişinin içme suyu ve tarımda sulama için bağlı olduğu buzullarda yaşanan değişimin ne kadar hızlı olduğunu gözlemlemenin önemine işaret edilen araştırmada, buzulların beyaza yakın sayılan açık renginin güneş ışınlarını yansıtarak dünyanın serinlemesini desteklediği belirtildi.Değişen buz yüksekliği ve kütlesi hakkında veri toplayan 'radar altimetresi' ile donatılan Cryosat, küresel ısınmanın boyutları ile kutuplardaki buzulları ölçmek için kullanıldı.Araştırmanın sonuçları, Geophysical Research Letters'da yayınlandı.
https://sputniknews.com.tr/20230407/turk-bilim-insanlarindan-antarktikada-kirlilik-analizi-buzullarin-erimesi-butun-ekosistemi-bozuyor-1069331641.html
antarktika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/07/1069331750_48:0:816:576_1920x0_80_0_0_8078137d78bb43284649b4da72d3dec2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
antarktika, avrupa uzay ajansı (esa), buzul, iklim değişikliği
antarktika, avrupa uzay ajansı (esa), buzul, iklim değişikliği

10 yılda buzulların yüzde 2'si eridi

22:33 27.04.2023
© AATürk bilim insanları Antarktika'da kirliliğin izini sürüyor
Türk bilim insanları Antarktika'da kirliliğin izini sürüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2023
© AA
Abone olTelegram
Küresel iklim değişikliği, 10 yılda 2 milyar 720 milyon ton buzun erimesine neden oldu.
Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) hizmet dışı kalan uydusu Cryosat, 2010-2020 yıllarında 200 bin veya daha fazla buzulu takip etti.
Cryosat'tan elde edilen görüntülerin incelenmesiyle buzulların durumu hakkında küresel çapta araştırma yapıldı.
İklim değişikliğinin 10 yılda 2 milyar 720 milyon ton buzun erimesine neden olduğu sonucuna ulaşılan araştırmada, kaybedilen buzul kütlesinin, dünyadaki buzulların yüzde 2'sine denk geldiği belirlendi.
Araştırmada, buzulların yüzde 89'unun yüksek atmosfer sıcaklığı, yüzde 11'inin de ılık okyanus veya göl suyu nedeniyle eridiği saptandı.
En çok buzul kaybının yaşandığı Alaska'da 80 bin tondan fazla buzulun eridiği belirtilen araştırmada, buna, sıcak havanın yol açtığına dikkat çekildi.
Milyonlarca kişinin içme suyu ve tarımda sulama için bağlı olduğu buzullarda yaşanan değişimin ne kadar hızlı olduğunu gözlemlemenin önemine işaret edilen araştırmada, buzulların beyaza yakın sayılan açık renginin güneş ışınlarını yansıtarak dünyanın serinlemesini desteklediği belirtildi.
Değişen buz yüksekliği ve kütlesi hakkında veri toplayan 'radar altimetresi' ile donatılan Cryosat, küresel ısınmanın boyutları ile kutuplardaki buzulları ölçmek için kullanıldı.
Araştırmanın sonuçları, Geophysical Research Letters'da yayınlandı.
Türk bilim insanları Antarktika'da kirliliğin izini sürüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2023
MULTİMEDYA
Türk bilim insanlarından Antarktika'da kirlilik analizi: Buzulların erimesi bütün ekosistemi bozuyor
7 Nisan, 13:34
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала